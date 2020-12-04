Татарстан наблюдает «процесс перетекания» предпринимателей в самозанятые

Фонд поддержки предпринимательства готов поддержать их новыми микрозаймами до полумиллиона рублей под 6% годовых

Фото: Ринат Назметдинов

С декабря Минэкономики Татарстана начинает помогать самозанятым жителям республики займами до 500 тыс. рублей. Об этом и других мерах содействия малому бизнесу рассказал глава Фонда поддержки предпринимательства РТ Айдар Салихов. Всего с учетом гарантийных поручительств и заемного финансирования в текущем году предприниматели республики получили почти 10 млрд рублей. Сотня татарстанских предприятий при помощи маркетплейсов смогла выйти на зарубежные рынки. Впрочем, не все так сладко — экономика в пандемийный год недосчиталась несколько тысяч предпринимателей. Однако из бизнеса они, скорее всего, не ушли — сокращение числа субъектов МСБ может быть связано с их «перетеканием в самозанятые», полагает Салихов.



Займы самозанятым до полумиллиона

С 1 декабря в Татарстане стартовала выдача кредитов самозанятым — тем из них, кто в этом статусе не менее шести месяцев. Плательщики налога на профессиональный доход могут оформить микрозаем на сумму до 500 тысяч рублей под ставку 6% годовых на срок от 3 до 24 месяцев. Об этой и других новых мерах поддержки рассказали в Фонде поддержки предпринимательства Татарстана (при Минэкономики РТ).

До этого самой масштабной кампанией фонда была выдача другого микрофинансового продукта под названием «Однопроцентный» — она проходила с 23 апреля по 30 сентября 2020 года. Получали заем те субъекты МСП, которые потеряли в результате пандемии и ограничений по ковиду более 30% своей выручки, пояснил генеральный директор фонда Айдар Салихов.



Всего таких микрозаймов выдали 253 на сумму 293 млн рублей. В настоящее время фонд проводит пролонгацию этих займов на 1,5 года, но только тем предпринимателям, кто смог сохранить до 90% своих сотрудников относительно марта 2020 года (ставка останется той же — 1%).

В числе других мер поддержки — услуги по сертификации продукции на сумму до 300 тыс. рублей и по продвижению товаров до 100 тыс. рублей на маркетплейсах вроде Ozon и Wildberries. Фото Максима Платонова

Сотня предпринимателей вышла на зарубежные рынки

В числе других мер поддержки — услуги по сертификации продукции на сумму до 300 тыс. рублей и по продвижению товаров до 100 тыс. рублей на маркетплейсах вроде Ozon и Wildberries. Во-вторых, субсидирование процентной ставки для управляющих компаний промпарков и их резидентов — по кредитам до 5 млн рублей с 1 января 2020 по 30 ноября 2020 года; и микрозаем «Строительство» им же до 30 млн рублей под 5% годовых на срок до пяти лет. В планах фонда — выдать еще 200 млн рублей до конца декабря.

Дополнительный пакет поддержки МСБ, внедряемый с августа 2020 года, был направлен на экспортно-ориентированные предприятия — им предложили микрофинансовый продукт «Развитие» в размере до 5 млн рублей по ½ ключевой ставки ЦБ на 2 года тем предпринимателям, у кого экспортный контракт к тому моменту был заключен. Также в числе мер поддержки было субсидирование ставки по кредитам до 5 млн рублей. Помимо финансовой помощи, по словам Салихова, центр «Мой бизнес» оказывал консультационную поддержку, в частности, по выводу местных татарстанских предприятий на зарубежные рынки и/или электронные торговые площадки.

В итоге 97 предпринимателей вышли на ЭТП (в 2019 году было таких всего 18), а 56 — на зарубежные рынки. По данным фонда, 97 предпринимателей были с помощью центра размещены на восьми международных площадках, в частности «Алибаба», Amazon (особенно отметили активность немецкой площадки последнего Amazon.de), Ebay. Активность на зарубежных и российских маркетплейсах Салихов объяснил вынужденным снижением числа зарубежных и российских выставок в пандемию — именно маркетплейсы, по его словам, дали определенный выход из сложной ситуации ряду компаний.

Помощь студентам-бизнесменам «не взлетела»



— Мы не преодолевали «закрытые границы» в силу ограничений, это физически, может быть, проехать было нельзя, но таможня же работала! Отправка товаров осуществлялась! Маркетплейсы в любом случае работают. Самые популярные страны, на рынки которых наши производители вышли, это Китай, Казахстан, Узбекистан, Беларусь, ОАЭ, а в последнее время — Германия благодаря немецкому сегменту «Амазона», — объяснил глава фонда.

Из всех перечисленных мер поддержки, как выяснилось, «не взлетела» мера для студентов-предпринимателей (входивших в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства). Салихов только развел руками — почему, непонятно. Такую поддержку (программа «Старт» могла выдавать заем аж до 500 млн рублей по ключевой ставке ЦБ на срок до двух лет) получил только один студент из Актаныша. Остальные, «по-видимому, еще раздумывают», предположил директор фонда поддержки предпринимательства.

Объем льготных займов в 1,3 млрд

Всего же, сообщил глава Фонда поддержки предпринимательства РТ, в 2020 году будет выдано льготных займов на 1,3 млрд рублей. К началу декабря уже было выдано 574 льготных займа (в прошлом году их было заметно меньше — 398) предпринимателям на общую сумму в 998 млн рублей. Салихов выразил уверенность, что, учитывая нынешние темпы, до конца года сумма точно превысит 1 миллиард рублей.

Во-вторых, Гарантийным фондом РТ в 2020 году было выдано гарантийных поручительств на сумму 1,5 млрд рублей. В-третьих, в рамках заемного финансирования поддержку получили 300 предпринимателей на общую сумму еще 7 млрд рублей.

Еще 28 млн рублей Татарстан выдал предприятиям общепита (всего — 154 предпринимателям) на субсидирование затрат на услуги по доставке готовых блюд: напомним, за такие услуги сервисы «Яндекс.Еда» и Delivery просят определенную плату — именно эту плату власти РТ и субсидировали тем ресторанам и кафе, которые в условиях ограничений вынуждены были переориентироваться на доставку.

Еще 28 млн рублей Татарстан выдал предприятиям общепита (всего — 154 предпринимателям) на субсидирование затрат на услуги по доставке готовых блюд. Фото Максима Платонова

«Резкого снижения числа предпринимателей нет»

Айдар Салихов, комментируя итоги поддержки самозанятых и предпринимателей в сложном 2020 году, отметил, что власти Татарстана наблюдают рост числа самозанятых, и предположил, что, вероятно, «наблюдается процесс перетекания»: предприниматели становятся самозанятыми.

— Так как резкого снижения числа предпринимателей в Татарстане все-таки нет, — уверенно заявил он. — Все-таки федеральные структуры и Татарстан предприняли максимум усилий, чтобы этого не произошло!

По его словам, помощь фонда в этом году большей частью касалась не предпринимателей, желавших бы направить льготные займы на инвестиционные проекты, так как размер такой помощи, не превышающий в республике 5 млн рублей, для инвестпроектов все-таки недостаточный, «там суммы побольше нужны». В основном займы предприниматели брали, отметил он, на пополнение оборотных средств:

— Мы же цели не ограничиваем — только не даем займы предприятиям с подакцизной деятельностью. Кто-то на зарплату тратил, кто-то на закупку сырья, кто-то на ГСМ. Вообще, каждая мера поддержки хороша конкретному предпринимателю. Кому-то рекламная кампания, например. Вот мы ездили недавно на рыбный завод в Рыбно-Слободском районе, женщина-владелец была в восторге от того, что мы разработали ей сайт! Кому-то сертификация очень помогает: вчера заходила ко мне другая предпринимательница, производящая крема с применением норкового масла, — благодаря помощи с сертификацией продукта ее компания снова могла открыться. Кому-то же помогли микрозаймы под однопроцентную ставку — чтобы хотя бы своих людей не увольнять.

Глава фонда поделился наблюдением: в основном возраст самозанятых — 25—45 лет

«Если будут обращения от самозанятых старше 65 — изменим продукт!»



Гендиректор «Фонда поддержки предпринимательства РТ» также прокомментировал странную оговорку по мерам поддержки самозанятых — она ограничена возрастным пределом в 65 лет (на Западе такую дискриминацию людей старшего возраста назвали бы «эйджизмом»). По словам Салихова, в Татарстане самозанятые появились лишь с прошлого года, а Татарстан был пилотным регионом, где к настоящему моменту зарегистрировались в этом статусе более 60 тысяч предпринимателей. И изучив вопрос со своей командой, глава фонда поделился наблюдением: в основном возраст самозанятых — 25—45 лет. Заявок на получение помощи от самозанятых постарше до сих пор не было, заверил он.

— Пока поставили рамки такие…. Мы запустили свой проект [с 1 декабря — микрозаем для самозанятых на сумму до 500 тысяч рублей под ставку 6% годовых на срок от 3 до 24 месяцев], посмотрим, попробуем на этой группе, если будут обращения от самозанятых старше 65 — то изменим продукт! Мы же смотрим еще на возможность возврата микрозаймов — это же возвратная система поддержки: тело выданного займа возвращается, и мы его даем уже другому самозанятому, — объяснил он.

