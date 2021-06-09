В Татарстане «распаковали» второй пакет помощи малому и среднему бизнесу

Налоговые льготы для резидентов промпарков, субсидированную доставку блюд в общепите и снижение ставок по микрозаймам — что предлагает команда Мидхата Шагиахметова

В Министерстве экономики Татарстана объявили о новом республиканском комплексе мер поддержки малого и среднего предпринимательства. В их числе — помощь резидентам промпарков с загрузкой ниже 70%, снижение ставок по микрозаймам, в том числе самозанятым, и пролонгирование двух «пандемийных» инициатив. В последнем случае — речь идет о компенсации затрат общепита на доставку блюд вплоть до конца октября этого года. Кроме того, ставки по двум льготным микрозаймам правительство республики снизило до 5%. Привлечь новых игроков в индустриальные парки власти намерены снижением ставок по УСН и освобождением резидентов от уплаты транспортного налога и налога на имущество организаций, и это не считая специального комплекса льготных мер. Подробнее — в материале «Реального времени».

Доставка для общепита и субсидирование кредитов



Как рассказал на брифинге в кабмине республики министр экономики Мидхат Шагиахметов, ставшие популярными во время пандемии и коронавирусных ограничений программы субсидирования кредитов бизнесу из наиболее пострадавших отраслей и возмещения затрат на доставку продуктов в 2021 году будут продолжены.

— Мы постоянно работаем над совершенствованием действующих программ поддержки бизнеса, — отметил Шагиахметов. — А в период пандемии высокую востребованность продемонстрировали такие программы, как субсидирование процентной ставки по действующим кредитам бизнеса и 100-процентное субсидирование затрат, связанных с оплатой услуг сервисов по доставке продуктов питания. В текущем году принято решение продолжить эти проекты.

В частности по программе субсидирования процентной ставки объем финансирования будет на уровне 2020 года. Программа носит точечный характер и позволяет, по словам министра, поддержать предпринимателей из реального сектора экономики: субъектов МСП, которые осуществляют деятельность в сельском хозяйства, производстве, строительстве, управлении индустриальными парками, резидентов этих промпарков, экспортоориентированных субъектов предпринимательства и так далее.

Программа субсидирования процентной ставки носит точечный характер и позволяет поддержать предпринимателей из реального сектора экономики: субъектов МСП, которые осуществляют деятельность в сельском хозяйства, производстве, строительстве, управлении индустриальными парками, резидентов этих промпарков. Фото: russiaindustrialpark.ru

А бюджет программы по субсидированию затрат общепита на доставку продуктов будет вообще увеличен в два раза:

— В связи с сохранением ряда ограничений и запросом предпринимателей сферы общепита, мы приняли решение продлить эту программу. Субъекты МСП могут рассчитывать на компенсацию затрат, связанных с затратами на комиссию сервисов по доставке с 1 октября 2020 года по 1 октября 2021 года, — объявил Мидхат Шагиахметов.

Ставки по льготным микрозаймам снизили до 5%

Минэкономики РТ с июня 2021 года снизило льготную ставку по микрозаймам для самозанятых и по программе «Перезагрузка» для всех предпринимателей — до размера ключевой ставки Центробанка, то есть до 5%. По словам Шагиахметова, с начала 2021 года по программе микрофинансирования в Татарстане бизнес уже получил заемных средств на сумму более 350 млн рублей. И действующий портфель с начала реализации этой программы составляет более 2 млрд рублей. Наиболее популярными среди предпринимателей и бизнеса являются микрозаймы по программе «Перезагрузка», которые предусматривают возможность получения кредита всеми категориями МСП в реальном секторе экономики. Выдаются эти займы на любые обоснованные затраты заемщика.

— В этом году в целях повышения доступности льготного финансирования с 1 июня максимальная процентная ставка по займам программы «Перезагрузка» снижена с 6% до размера ключевой ставки Центробанка. Аналогичное снижение ставки сделано нами по программе самозанятых, — рассказал Шагиахметов.

В Минэкономики также разрабатывают услугу по ведению бухучета тем предпринимателям, кто переходит с отмененного режима ЕНВД на упрощенку. Фото: fccland.ru

Так как президентом России к 2030 году поставлена задача увеличения реального экспорта на несырьевые товары на 70% (по отношению к 2020 году), власти Татарстана продолжат предоставлять микрофинансовый продукт «Экспортер»: сумма займа до 5 млн рублей на срок до двух лет с процентной ставкой от 0,1% до размера ключевой ставки Центробанка. Еще один продукт — «Социальный предприниматель» — направлен на помощь бизнесу, ориентированному на решение социальных задач: он может получить от 350 тыс. до 5 млн рублей на срок от трех до 24 месяцев по ставке от 0,5% до размера ключевой ставки ЦБ в зависимости от наличия залогообеспечения.



В Минэкономике также разрабатывают услугу по ведению бухучета тем предпринимателям, кто переходит с отмененного режима ЕНВД на упрощенку. С 1 июля министерство будет оказывать услуги по патентному поиску для проверки новизны техрешения. Разработана новая мера для социальных предпринимателей (суммы будут выдаваться предположительно в размере от 100 до 500 тыс. рублей). Наконец, завершается подготовка документов по новой программе поддержки самозанятых, гранты будут выдаваться от 100 тыс. рублей.

С начала года бизнесу помогли привлечь 4 млрд рублей

Министр также рассказал о том, что с начала 2021 года Гарантийный фонд РТ, который выдает поручительства по обязательствам бизнеса перед кредитными, лизинговыми и другими компаниями (до 50 млн рублей — тем субъектам МСП, у которых не хватает необходимого залогового обеспечения), уже выдал поручительств на 640 млн рублей. Всего бизнес РТ смог получить по этим поручительствам в 2021 году кредитов на 4 млрд рублей. А с начала работы Гарантийного фонда РТ было получено кредитов по его поручительствам на 18 млрд рублей.

Созданная в 2017 году Региональная лизинговая компания, которая должна помогать МСП с приобретением оборудования (6-процентные займы выдаются для покупки российского оборудования, 8-процентные — для покупки иностранного: сумма финансирования от 500 тыс. до 50 млн рублей), выдала к настоящему моменту займов на сумму более 2,6 млрд рублей.



Помимо республиканских мер продолжается реализация и федеральных: с 9 марта 2021 года дан старт новой льготной программе кредитования пострадавших отраслей ради сохранения занятости под 3% годовых. Сейчас по программе ФОТ 3.0 выдано более 1,3 млрд рублей кредитов предпринимателям. ФОТ 2.0 при этом продолжит реализовываться до конца июля 2021 года.

Региональная лизинговая компания выдала к настоящему моменту займов на сумму более 2,6 млрд рублей. Фото: leasing1.ru

«Задача — к концу 2021 года увеличить число резидентов в таких парках»

Правительство Татарстана начнет поддерживать резидентов промпарков, загрузка которых составляет менее 70%. В Минэкономики РТ признали наличие ряда проблем с частью промпарков, которые остаются недозагруженными, и резиденты которых лишены государственной федеральной поддержки.



По словам Шагиахметова, правительством РТ был принят ряд законодательных инициатив, открывающих специальные налоговые льготы резидентам таких парков на 10 лет, в числе их снижение ставок по УСН (упрощенная система налогообложения), освобождение от уплаты транспортного налога и налога на имущество организаций. Чтобы воспользоваться этими льготами, предпринимателям необходимо заключать соглашение с Министерством экономики РТ на осуществление деятельности на территории аккредитованного в министерстве промышленного парка. Другие критерии (помимо низкой заполняемости парка — менее 70%): компания платит налоги в бюджет Татарстана, является субъектом МСП.



— Дополнительно к налоговым преференциям резидентам промпарков разработан и пакетный комплекс мер поддержки, в том числе субсидирование процентной ставки, предоставление заема «Стройка» — он стартует уже в этом месяце, — заявил Шагиахметов.

Сейчас в Татарстане — 105 парков, в которых работают более 1,5 тысячи резидентов, число занятых на их предприятиях уже порядка 34,5 тыс. человек. По словам министра экономики, есть районы Татарстана, где располагается от трех до пяти парков и каждый из них заполняется по-разному. Каждый промпарк министерство сегодня мониторит и видит их проблемы, заверил Шагиахметов. Именно по запросу управляющих компаний индустриальных парков и появился новый пакет мер поддержки.

По данным Мидхата Шагиахметова, в целом динамика восстановления объемов деятельности малого предпринимательства в 2021 году положительная. Фото: tatarstan.ru

— Задача — к концу 2021 года увеличить число резидентов в таких парках незаполненных. У нас всего 18 промпарков с госфинансированием. Те парки, что не получили госфинансирование, мы освобождаем от налогов и делаем пакетные меры поддержки для резидентов. В Актаныше мы знаем ситуацию. К сожалению, пока федерального финансирования промпарков нет. Программа эта работает только в 10 регионах России, где низкое социально-экономическое развитие. Раньше такого критерия не было, — отметил министр.

По данным Мидхата Шагиахметова, в целом динамика восстановления объемов деятельности малого предпринимательства в 2021 году положительная. Так, если брать число занятых, то МСП удалось сохранить число работников, и в 2021 году за 4 месяца их количество даже начало расти. Число индивидуальных предпринимателей с начала года по 1 мая выросло на 3%, составив 158 тыс. субъектов. В настоящий момент в сфере МСП занято более 658 тыс. человек, что составляет треть занятых в экономике Татарстана.