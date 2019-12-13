«Бюджет, возможно, не резиновый. Но заявок больше, чем денег»

Центр поддержки МСП субсидировал предпринимателям проценты по кредитам на 128 миллионов

Фото: пресс-служба Минэкономики РТ

В Татарстане за два месяца работы пилотной программы по субсидированию кредитов для малого и среднего бизнеса из более чем 250 заявок одобрено 56. В этом году центр при Минэкономики РТ в конце года успел освоить все выделенные 128 млн рублей на эти цели. На будущий год выделяют еще 242 млн рублей. Как сделать эти кредиты еще более доступными, за круглым столом обсудили представители бизнеса, банков и Центра поддержки МСП. О чем договорились участники встречи — в материале «Реального времени».

Капля в море

Спрос на запущенную в Татарстане с октября новую программу поддержки малого и среднего бизнеса превысил предложение. Речь идет о предоставлении предпринимателям субсидий на уплату процентов по кредитам, выданным российскими банками. Предельный размер субсидии на одного получателя составляет 10 млн рублей в год. Уникальность программы состоит в полном возмещении затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам — то есть 100%-процентное субсидирование процентной ставки. Получившим субсидию предпринимателям останется выплатить лишь тело кредита.

Оператор программы — Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства РТ — рассмотрел за два месяца более 250 заявок. Но одобрил только 56 из них, то есть каждую пятую. 54 предпринимателя уже «списали» проценты по кредитам. Еще две субсидии находятся на стадии подписания. В общей сложности в этом году центр освоил 128 млн рублей. На следующий год бюджет программы ожидается в сумме 242 миллиона.

— Бюджет, возможно, не резиновый. Но мы под конец года понимаем, что заявок больше, чем денег. 130 млн рублей в этом году позволили нам помочь предпринимателям, у которых кредитная нагрузка была 1,7 млрд рублей. Может, это капля в море, но эта капля потом море покрасит, — объяснил руководитель Центра поддержки МСП Тимур Гумеров участникам круглого стола по предварительным итогам программ поддержки МСП, который прошел накануне в Минэкономики при участии банков и Торгово-промышленной палаты.

За круглым столом собрались представители бизнеса, банков и Центра поддержки МСП

Брать кредит — не страшно

Напомним, для получения субсидии на погашение процентов по кредитам предпринимателю нужно соответствовать ряду требований. Его кредит должен быть целевым, действующим, выданным не раньше 1 января 2017 года на срок более одного года (от 366 дней) и на сумму не менее 2,5 млн рублей со ставкой не выше 14,13 процентов годовых. При этом кредиты нельзя направлять на уплату налогов, обязательных платежей, зарплату, оплату процентов по просроченным ссудам и овердрафтам. Субсидии предоставляют по категориям деятельности на оборотные (для второй и третьей категорий) и основные средства, строительство и реконструкцию зданий, инвестпроекты. До 3 млн рублей могут получить энергетики, строители, а также те, кто работает в сфере транспортировки и хранения, утилизации отходов, занимается научной деятельностью. До 5 млн рублей предоставляют предпринимателям в сельском хозяйстве и имеющим обрабатывающие производства. В пределах 10 млн рублей могут направить управляющим компаниям промплощадок, резидентам технопарков.

Помимо пакета документов, кандидат на получение субсидии должен соблюдать условия по штату. При подаче заявки он обязан увеличить количество рабочих мест на 5 процентов (нанять не менее одного человека, но не более 10 человек в год при подаче повторной заявки). Если с первого раза предпринимателю нужно нанять 10 человек, то при последующих заявках ему необходимо сохранять эти 10 рабочих мест на протяжении года с момента получения субсидии.



— Мы, как немые, пытаемся кричать. Ездим по районам. Люди не знают о программе. Недавно объяснял в Челнах: моя задача — превратить ваш кредит в рассрочку. Предприниматель не должен бояться брать кредит. Это дешево и нестрашно, — посетовал Гумеров.

Как пояснил Гумеров, программа ограничена федеральным законодательством. Самозанятые смогут рассчитывать на такую поддержку, как только их приравняют к предпринимателям

Перечень претендентов на поддержку нужно расширить



— Из перечня по категориям деятельности выпадает на получение субсидии бизнес в сфере услуг, например, медицина, образование. Это востребованные сферы. Точечные услуги предпринимательства могут достичь прорывных целей. Нужно предложить Минэкономики расширить число видов экономической деятельности в программе, — подчеркнул первый зампред правления Торгово-промышленной палаты РТ Артур Николаев.

Участники дискуссии отметили, что в России успешно действует программа по самозанятым. Почему нельзя им давать субсидии? Как пояснил Гумеров, программа ограничена федеральным законодательством. Самозанятые смогут рассчитывать на такую поддержку, как только их приравняют к предпринимателям. Что, в общем-то, уже не за горами.

Представитель «Деловой России» Эдуард Ковалев пожаловался, что некоторым знакомым ему предпринимателям отказывают в субсидии. Тимур Гумеров пояснил: любой предприниматель из реестра СМП, который ведет Федеральная налоговая служба, имеет право на поддержку. Как выяснилось, причина отказа в случае Ковалева — наличие у предпринимателя подакцизной деятельности, которая субсидиями не поддерживается.

Ковалев также предложил решить вопрос субсидирования процентов по овердрафту, который многие используют для пополнения оборотных средств. Тему подхватил Артур Николаев. По его словам, предприниматели, взаимодействующие с ТПП, направили в центр 30 заявок, а получили положительные решения лишь пять-шесть из них. По мнению зампреда ТПП РТ, причины отказа связаны с тем, что, как правило, представители бизнеса берут кредиты на пополнение оборотных средств, при этом по программе не все категории предпринимателей могут получать в этом случае субсидии. Необходимо пересмотреть это условие, считают в бизнес-сообществе.

Артур Николаев (на фото — второй слева) затронул вопрос размера субсидируемого кредита. Присутствующие поддержали его и предложили закрепить в программе нижний порог кредита — 1 млн рублей

Кредиты на 364 дня, а программа — от 366

— Одобрение заявки зависит от расширения штата. Но мелкий предприниматель не заточен на это. И если он не расширит штат, должен вернуть субсидию? Обязательно это условие? — спросила сотрудник «Акибанка» Ильсияр Храмова.

— Это не наше требование, а федерального законодательства, связанное с увеличением рабочих мест. Нам сказали, что без минимального показателя эффективности субсидии быть не может. Это один из показателей нацпроекта, по нему будут оценивать республику. Нам надо увеличивать численность занятых в предпринимательстве, — пояснил ведущий круглого стола.

Один из участников дискуссии заметил, что кредиты предпринимателям в сельском хозяйстве дают во всех банках на 364 дня, а программа субсидирует проценты только по кредитам на срок свыше 366 дней — такая нестыковка в условиях сразу многих лишает поддержки. Кроме того, предложено пересмотреть условие по задолженности по налогам, если она не превышает 50 тыс. рублей.

Артур Николаев затронул вопрос размера субсидируемого кредита. Присутствующие поддержали его и предложили закрепить в программе нижний порог кредита — 1 млн рублей, особенно если речь идет о сфере услуг.

— Нагрузка по документообороту ложится на банк. Не планируете ли вы банкам выделять субсидии на кредиты предпринимателям? Ведь это проще, — поинтересовалась Храмова.

— Мы помогаем и по кредитам 2017 года, а банк не сможет вернуть деньги (субсидию) предпринимателю за кредит, который он брал вчера. Во-вторых, не имеем права субсидировать банки. Ограничены 209-м федеральным законом. В нашем названии указаны только малое и среднее предпринимательство, — ответил Тимур Гумеров.

— Программа супернужная. Если она и дальше будет работать, это снимет у многих большую головную боль. Кредитные программы, которые запущены под льготные 5 процентов для малого бизнеса, не работают. А получить кредит в коммерческом банке намного быстрее и легче. Список документов минимальный, но если хотите его упростить, будет еще лучше, — подытожила директор КФХ Айгуль Ханова, у которой уже есть опыт участия в программе Центра.