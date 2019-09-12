Фарид Абдулганиев: «Оборот малого бизнеса Татарстана к 2024 году — около 1,7 трлн рублей»

Прогноз социально-экономического развития Татарстана соответствует базовому сценарию Стратегии-2030

Глава Министерства экономики Татарстана представил накануне на заседании правительства республики прогноз социально-экономического развития региона на предстоящий 2020 год и последующие 2021—2024 годы. Несмотря на замедление темпов экономического развития в стране, Татарстан настроен в предстоящую трехлетку «держать» умеренную динамику роста (с плюсом в 1% в год) и довести ее до пикового значения в 103,3% в 2024 году, сообщил Фарид Абдулганиев. Представленная конструкция проекта бюджета 2020 года пока без важной составляющей: в нее еще не вписаны деньги по нацпроектам, но к 15 октября республиканский Минфин обещает урегулировать отношения с Москвой и внести полноценный проект бюджета в парламент. Тем временем спикер парламента предыдущего созыва Фарид Мухаметшин поднял целый ворох социальных проблем, решить которые предстоит Госсовету во вновь избранном составе.

Зачем в кабмин заехал Фарид Мухаметшин

Вчера премьер-министр Татарстана Алексей Песошин провел первое после избирательной компании заседание кабинета министров, где были представлены макропрогноз социально-экономического развития на 2021—2024 годы и прогноз консолидированного бюджета республики на 2020—2022 годы. Традиционно основные параметры озвучивали министр экономики РТ Фарид Абдулганиев и глава Минфина РТ Радик Гайзатуллин.

Неожиданностью стала максимальная явка представителей от всех ветвей власти: впервые рядом с Алексеем Песошиным в президиуме по правую руку сидели председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и глава фракции «Единая Россия» Юрий Камалтынов, а по левую — глава аппарата президента РТ Асгат Сафаров. В зале заседаний собрались не только профильные министры и депутаты нового созыва, но и главы крупных промышленных предприятий. Трудно припомнить, чтобы предпроектные бюджетные слушания проходили при полном аншлаге «первых лиц»: не хватало лишь президента РТ.

Впрочем, министр финансов Радик Гайзатуллин уверял в кулуарах журналистов, что татарстанские депутаты всегда заранее слушают бюджетные заготовки. «Ничего особенного в сегодняшнем сборе нет, — отмахивался глава Минфина РТ. — Поверьте, депутаты всегда знакомятся с бюджетными «проектировками». Ничего такого, все как обычно», — удивлялся он настойчивым вопросам и непонимающее пожимал плечами. «Ну как же, Фарид Хайруллович редко бывает в правительстве, а уж в президиуме... », — не унимались наблюдательные журналисты.

Неожиданностью стала максимальная явка представителей от всех ветвей власти

Забегая вперед, скажем, что присутствие спикера Госсовета оказалось, конечно же, не случайным. По окончании слушаний он выступил перед членами правительства и топ-менеджментом крупных компаний с изложением полного набора наказов избирателей, обобщив и поручив их немедленно взять в работу. Собственно, в этом и заключалась главная цель его приезда на заседание правительства, а к прогнозу социально-экономического развития у него не было особых замечаний.

Фундамент под рубежный 2020 год

Отличительной особенностью этого бюджетного пакета документов — прогноза социально-экономического развития и прогноза бюджета — явилось то, что он готовится на знаменательный 2020 год. Именно в следующем году республика будет отмечать 100-летие со дня образования ТАССР, а главное — проведет выборы президента РТ и депутатов муниципальной представительной власти, заметил Фарид Мухаметшин. Словом, осторожность и точность экономических прогнозов не помешает.

Премьер-министр РТ Алексей Песошин высказался по этому поводу предельно ясно, заявив, что нужно иметь реальные источники покрытия бюджетных дефицитов. Ведь в предстоящие 3 года консолидированный бюджет после небольшой передышки вернется к дефициту: в 2020 году он составит 2,9 млрд рублей (при расходной части в 282 млрд рублей), в 2021 году — 2,8 млрд рублей (при расходной части в 290,5 млрд рублей) и в 2022 году — 2,6 млрд рублей (при расходной части в 295,3 млрд рублей). Этот дефицит образуется в связи с тем, что Минфин РФ не планирует выделять бюджетные кредиты Татарстану, пояснил премьер-министр Алексей Песошин. По его словам, для покрытия дефицита необходимо расширять инвестиционные проекты, рачительно расходовать бюджетные средства.

— Работа по погашению дефицита должна вестись как с точки зрения расширения налогооблагаемой базы, ликвидации задолженности по налогам и в работе по оптимизации расходов», — сказал он. Коллеги, обращаю внимание, что средства будут выделяться только на реализацию конкретных отраслевых задач, — предупредил он.



Алексей Песошин высказался предельно ясно, заявив, что нужно иметь реальные источники покрытия бюджетных дефицитов

Предварительные итоги 2019 года: НДС «отъел» полпроцента роста?

О текущей экономической ситуации и прогнозах на перспективу 2020—2022 года доложил министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев. Но тут нужно заметить, что 2019 год заведомо был сложным: на него пришлось повышение НДС, ускорение инфляции до 4—5% и общее замедление экономики до 1,3%. По факту это не могло не отразится на темпах экономического роста в РТ. Как сообщил Фарид Абдулганиев, по итогам 8 месяцев этого года объем ВРП составил 1 трлн 383 млн рублей при темпе роста 100,8%. Но за оставшиеся месяцы республика намерена нагнать. По прогнозу главы Министерства экономики, объем ВРП по итогам 2019 года достигнет 2 трлн 552,5 млрд рублей при темпе роста 101,3%.

Переходя к прогнозу на предстоящие годы, министр экономики заявил, что рост ВРП прогнозируется в диапазоне 102—103,3%. Иначе говоря, с плюсом на 1% ежегодно с доведением до пикового значения в 103,3% в 2024 году. Умеренные темпы объясняются макроэкономической ситуацией в мире, где сохраняется экономическое противостояние США и Китая. Тем не менее откат назад не прогнозируется. По словам министра экономики, небольшой рост в первую очередь будет обеспечен увеличением объемов производства в обрабатывающих отраслях промышленности и реализацией крупных инвестиционных проектов. В числе значимых для экономики названы инвестиционные проекты АО «ТАНЕКО», АО «ТАИФ-НК», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез», шинного комплекса УК «Татнефть-Нефтехим», ПАО «КАМАЗ», КАЗ им. С.П. Горбунова — филиала ПАО «Туполев», ПАО «Казанский вертолетный завод» и других. С учетом планируемого ввода мощностей индекс промышленного производства в 2020—2024 годы прогнозируется на уровне 101,3—103,8%, при темпах роста инвестиций — 101,2—101,9%.

— Прогноз развития экономики Татарстана был сформирован в соответствии со сценарными условиями развития российской экономики с учетом реализации национальных проектов, данных отраслевых министерств, прогнозов развития муниципальных образований и ведущих предприятий республики, — отметил Абдулганиев.

В этом году Министерство экономики Татарстана подготовило заявку на создание ОЭЗ промышленного-производственного типа «АлмА». Фото tatar-inform.ru

Встречайте третью ОЭЗ: подготовлена заявка на создание «Алмы»

В этом году Министерство экономики Татарстана подготовило заявку на создание ОЭЗ промышленного-производственного типа «АлмА», — анонсировал министр предстоящее создание третьей по счету ОЭЗ промышленного типа.



К 2025 году объем инвестиций ее якорных резидентов достигнет 67,9 млрд рублей, будет создано более 1,4 тысячи новых рабочих мест. Вообще, экономический рост республики будет обеспечен дальнейшим эффективным развитием особых экономических зон, территорий опережающего экономического развития, промышленных площадок, индустриальных парков, технопарков и бизнес-инкубаторов. В прогнозном периоде планируется довести количество объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства до 100. Оборот МСП в 2024 году составит около 1,7 трлн рублей.

Сельское хозяйство в прогнозном периоде будет расти на уровне 101,9%, а в переработке чуть лучше — на уровне 102,1—103,8%. В этом диапазоне прогнозируется динамика стройкомплекса. «Это 100,2—103,5 процента, причем с учетом увеличения объемов жилищного и инфраструктурного строительства в рамках реализации нацпроектов», — подчеркнул министр экономики. Оборот розничной торговли будет расти на уровне 101—102,5%. Все большую долю будет занимать электронная торговля. Безработица в республике будет на относительно невысоком уровне: в прогнозном периоде доля безработных от численности рабочей силы не превысит 0,65%. «В целом, прогноз социально-экономического развития Татарстана соответствует базовому сценарию Стратегии-2030, согласно которому объем валового регионального продукта в 2030 году должен превысить 5 трлн рублей», — завершил Фарид Абдулганиев.

Татарстан оставил льготы бизнесу

Прежде чем сделать прогноз бюджета, глава Минфина также изложил текущую ситуацию с пополнением бюджета. Консолидированный бюджет собрал больше запланированного или 211,6 млрд рублей за 8 месяцев при годовом плане в 250 млрд рублей. Вероятно, по этой причине республика сохранила налоговые льготы в этом году всем тем, кто реализует инвестиционные проекты. Так, сохранены пониженная ставка в 0,5% по налогу на имущество для промпарков. В общей сложности, пакет налоговых льгот вытянул на 9,6 млрд рублей, было указано на слайдах Минфина РТ (получатели остались за кадром, — прим. ред.).

Переходя к проекту бюджета на трехлетку, глава Минфина сообщил, что основным источником пополнения казны является налог на прибыль. Это 100 млрд в 2020 году, 100,8 млрд — в 2021 году и 103,8 млрд — в 2022 году. Вторым по значимости станет НДФЛ: в будущем году его соберут на уровне 82,1 млрд или 30% от «общего пирога». Правда, министр высказал опасение по поводу его невыполнения, поскольку уже в этом году казанские предприятия выплачивали зарплату «ниже прогнозного уровня». И призвал разобраться с этим обстоятельством. Остальные сборы прогнозируются по нисходящей: акцизы — 34,2 млрд рублей, налог на имущество — 21,3 млрд рублей, земельный налог — на 7,9 млрд рублей. По окончании заседания глава Минфина РТ пояснил «Реальному времени», что прогнозные цифры даны без учета денег по нацпроектам, которые должны поступить из Москвы. «Сколько нам дадут — неясно», — сказал он. Тем не менее к 15 октября полноценный вариант проекта бюджета будет внесен в парламент, сообщил министр.

Прежде чем сделать прогноз бюджета, глава Минфина также изложил текущую ситуацию с пополнением бюджета

Пересмотреть привязку к квадратным метрам

В заключение взял слово спикер Госсовета Фарид Мухаметшин. Он еще раз повторил, что избирательная компания прошла активно. «Не мне вам об этом рассказывать», — заметил он. Работали ситуационный центр и кол-центр, которые оперативно рассматривали все обращения. По его словам, их не было так много, как у соседей, «хотя это не красит нас и от этого нам не легче». Но нарушений, которые повлияли бы на ход избирательной компании, не выявлено, подчеркнул он.

Главное, ради чего спикер парламента поднялся на трибуну — это рассказать о том, что хотят изменить в своей жизни татарстанцы. Мухаметшин озвучил основные темы обращений — это вопросы благоустройства (25% от общего количества), дороги — 13,3%, ЖКХ — свыше 12%. Фарид Мухаметшин отметил, что первый блок запросов граждан будет решаться в рамках проекта «Наш двор». На нее будут выделены 50 млрд рублей на 3 года. Они будут заложены с будущего года. Дороги в центре городов, как и магистральные трассы, обновляются с участием федеральных денег. Но поступает масса предложений и жалоб на состояние периферийных дорог в поселках и на окраине Казани.

Резонансной среди населения является проблема с выделением земельных участков для многодетных семей. «Будем самокритичны: на наш взгляд, это федеральная программа не была до конца продумана, — заявил Мухаметшин. Земли выделяются: из 52 тысяч многодетных семей участки получили 33,8 тысячи. Но из них обеспечены электроснабжением чуть менее половины, водой — 16%, газом — 15%. К ним невозможно подъехать — только 3,5% имеют асфальтовые дороги: «Благая цель до конца не продумана в части инфраструктуры и не позволяет нам собственными деньгами решить эту задачу». Фарид Мухаметшин сообщил, что парламент выйдет с инициативой вновь поднять этот вопрос на федеральном уровне. Он предлагает решить эту задачу посредством софинансирования из разных уровней бюджета. Цена вопроса — 40 млрд рублей.

Главное, ради чего спикер парламента поднялся на трибуну — это рассказать, что хотят изменить в своей жизни татарстанцы

Раскритиковал глава татарстанского парламента и новый критерий определения нуждаемости семей по имущественному принципу. «Привязка мер социальной поддержки к квадратным метрам требует повторного и внимательного рассмотрения», — заявил Фарид Мухаметшин на заседании кабинета министров РТ после представления правительством РТ прогноза социально-экономического развития на предстоящие 2020—2023 годы. Обобщая наказы избирателей, прозвучавшие во время встреч кандидатов в депутаты парламента нового созыва, он остановился на недостатках действия нового механизма начисления субсидий малоимущим гражданам: «Меры социальной поддержки, которыми пользуется огромная категория граждан, вызвала массу, я бы даже сказал, всплеск [недовольства], — сказал он. — Это требует возвращения к этому вопросу». По его словам, главным недостатком нового механизма является отсутствие персонифицированного подхода, «конкретно к людям», а «не общего правила для всех». «Я к тому, что это просто отговорки о том, что принято постановление на базе какого-то закона, где ничего про это не написано, что должна быть привязка к квадратным метрам», — раскритиковал он нововведения в этой области.

Фарид Мухаметшин считает, что правительство должно вернуться к пересмотру этих правил при начислении субсидий малоимущим. «Мне кажется, что нам по силам решить эту задачу. Я с президентом на эту тему переговорил. Давайте будем собирать предложения! Вот здесь представитель Минсоцзащиты. Этот вопрос требует повторного внимательного рассмотрения», — резюмировал он.