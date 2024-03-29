Интерес к исламскому банкингу в Татарстане за полгода вырос вдвое, а сумма сделок перешагнула миллиард

«Наценку» за халяльность финансовых продуктов для татарских бизнесменов будут снижать

Фото: Инна Серова

О новых халяльных финансовых продуктах, первых результатах российского эксперимента, имеющего целью создать условия для партнерского финансирования в Татарстане, и сложностях его реализации говорили сегодня на пресс-конференции представители Минэкономики, Агентства по госзаказу, Гарантийного фонда, банкиры и представитель ДУМ РТ. Подробности — в материале «Реального времени».



Предмет для гордости

В два раза выросло в Татарстане количество сделок по продуктам партнерского финансирования после вступления в силу закона об исламском банкинге, а общая сумма превысила 1 млрд рублей, сообщил на сегодняшней пресс-конференции руководитель подразделения по партнерским финансам при Министерстве экономики РТ Руслан Халиуллин:

— За 3 месяца после принятия закона от участников эксперимента поступило заявок, по сравнению с прошлым периодом в два раза больше: было 153 сделки на 257 миллионов рублей, сейчас — 315 на сумму свыше 1 миллиарда.

Руслан Халиуллин подчеркнул, что особым предметом гордости для республики может служить тот факт, что 10 из 13 компаний, включенных в реестр участников эксперимента по исламскому банкингу, представлены в Татарстане. Инна Серова / realnoevremya.ru

Он подчеркнул, что особым предметом гордости для республики может служить тот факт, что 10 из 13 компаний, включенных в реестр участников эксперимента по исламскому банкингу, представлены в Татарстане, и сейчас заявки на участие в эксперименте подали еще пять организаций.

Сейчас, по его словам, создан экспертный совет, который выявляет «слабые места» в законодательстве об исламском банкинге с целью устранить их впоследствии:

— В принципе, закон устраивает. Дальше в процессе работы, я думаю, какие-то корректировки будут внесены…

Вместо процентов — плата за услугу…

Разговор с журналистами о том, как реализуется в Татарстане вступивший в силу в августе 2023 года федеральный закон «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию в отдельных субъектах Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приурочили к началу священного месяца Рамадан, что неудивительно: эксперимент имеет целью создать условия для предпринимателей, которые стремятся вести дела в соответствии с законами шариата. А это непросто, ведь шариат запрещает многие вещи, без которых, казалось бы, успешная коммерция невозможна.

Разрешить без потерь дилемму «коммерция или вера» помогают родившиеся в ходе эксперимента приемы. К примеру, мусульманам запрещены процентные сделки, но не запрещено брать плату за услугу. Замдиректора по экономике и финансам Гарантийного фонда РТ Расим Усманов рассказал, что фонд предоставляет предпринимателям, которые по заключению финансовой организации обладают устойчивым финансовым положением, но не располагают достаточным залоговым обеспечением, поручительство при оформлении заемного финансирования — кредитов, лизинга и т. п. — на «халяльных» условиях:

— Наша услуга платная — от 0 до 1,5 процента, но речь идет не о процентах [от суммы поручительства], а о возмещении наших операционных расходов.

И добавил, что максимальная сумма поручительства Гарантийного фонда Республики Татарстан по продукту в рамках программы партнерского финансирования «Даман» составляет 50 млн рублей, размер поручительства — до 50% от суммы кредита.

Максимальная сумма поручительства Гарантийного фонда Республики Татарстан по продукту в рамках программы партнерского финансирования «Даман» составляет 50 млн рублей. Инна Серова / realnoevremya.ru

А представители Ак Барс Банка рассказали об успешном развитии исламской ипотеки, выпуске халяльной корпоративной карты и халяльном ПИФ. Начальник банковского управления дирекции разработки продуктов корпоративному бизнесу Ильдар Абдуллин отметил, что на первом этапе возникли трудности с интеграцией этих продуктов в банковскую систему, однако они были преодолены.

…а вместо штрафа — добровольное пожертвование

Все «халяльные» финансовые продукты, предлагаемые в рамках эксперимента, проходят строгий контроль на соответствие нормам шариата. Как этот контроль осуществляется, рассказал член Совета улемов ДУМ РТ Булат хазрат Мубараков. По его словам, каждый продукт и каждый договор в рамках исламского банкинга проходит проверку на соответствие нормам ислама у шариатских экспертов, затем финансовые продукты изучаются Советом улемов и только после этого могут быть утверждены. Кроме того, по его словам, на протяжении всего срока реализации таких коммерческих проектов за ними осуществляется шариатский контроль и проводится внешний шариатский аудит.

Каждый продукт и каждый договор в рамках исламского банкинга проходит проверку на соответствие нормам ислама у шариатских экспертов. Инна Серова / realnoevremya.ru

Примеров, когда тот или иной проект был забракован экспертами, Булат хазрат приводить не стал, но, отвечая на уточняющий вопрос «Реального времени», пояснил, что, рассматривая договор лизинга, эксперты не допустили внесения в него условия о штрафах. А взамен в качестве материального стимула к исполнению договора предложили ввести условие о взносах в благотворительный фонд.

«Мы идем по пути преимуществ»

Участники пресс-конференции честно признались, что нередко слышат претензию — дескать, «халяльные» финансовые продукты обходятся партнерам финансовых организаций дороже, чем те, которые не проходили проверку на соответствие нормам шариата. Булат хазрат отметил, что удорожание — это «плата за труд», поскольку эти продукты проходят экспертизу.

Участники пресс-конференции честно признались, что нередко слышат претензию — дескать, «халяльные» финансовые продукты обходятся партнерам финансовых организаций дороже, чем те, которые не проходили проверку на соответствие нормам шариата. Инна Серова / realnoevremya.ru

— Целью этой пресс-конференции было показать новые продукты, которые нацелены на то, чтобы они не были дороже… Мы идем по пути преимуществ, — дополнил объяснение, отвечая на вопрос нашего издания, Руслан Халиуллин.