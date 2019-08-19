В первые две недели августа самозанятыми стали около 4 тыс. татарстанцев

В Татарстане с начала августа самозанятыми стали 4 тыс. татарстанцев, еще около 7 тысяч зарегистрировались в рамках нового налогового режима в июле. Всего в республике сейчас зарегистрировано более 26 тыс. самозанятых, сообщает Министерство экономики Татарстана.

Больше всего самозанятых зарегистрировано в Казани (7,7 тыс.), Набережных Челнах (2,3 тыс.) и Нижнекамском районе (более 1 тыс.), сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ. Также активно граждане регистрируются самозанятыми в Дрожжановском, Атнинском, Балтасинском, Муслюмовском, Черемшанском, Сармановском, Новошешминском, Актанышском, Апастовском и Сабинском муниципальных районах.

В основном самозанятые работают водителями, специалистами по рекламе, программистами и репетиторами.

Министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев отметил возрастающий интерес к новому налоговому режиму.

«Отрадно, что наши граждане проявляют свою гражданскую позицию и стремятся работать честно. Специально для консультаций по вопросам самозанятости запущена бесплатная горячая линия 8 800 222 37 22, на которую с апреля обратились более 1,4 тыс. граждан, — рассказал министр. — Самозанятых также консультируют в Доме предпринимателя, где по средам для них организованы бесплатные семинары, а также в каждом отделении МФЦ».

Ранее Федеральная налоговая служба в начале августа назвала число самозанятых граждан страны, которые зарегистрировались в приложении «Мой налог» и легализовали свой доход. Это 162 тыс. человек по всей России.