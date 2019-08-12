Нацпроекты в Татарстане: как за 5,8 миллиарда в республике спасут Волгу, леса и уберут свалки

Бюджет нацпроекта «Экология» на ближайшие 3 года приближается к 6 млрд рублей. Часть 5

Фото: Олег Тихонов

Нацпроект «Экология» в Татарстане с бюджетом в 5,8 млрд рублей до 2021 года охватывает сразу несколько резонансных тем — оздоровление Волги, борьба за лесной фонд и переработка мусора. При этом масштаб нацпроекта в ближайшие годы может возрасти: Татарстан планирует войти в федеральный подпроект по рекультивации свалок, на что также потребуется до 2,6 млрд рублей. Подробнее о том, как именно в Татарстане потратят федеральные миллиарды на сохранение природы — в материале «Реального времени».

Волгу оздоровят очистными сооружениями

В центре внимания нацпроекта «Экология» как в Татарстане, так и в ряде других регионов — оздоровление Волги. Именно на эти цели пойдет почти весь бюджет нацпроекта в Татарстане в 2019 году. По данным Минэкономики РТ (ведомство координирует реализацию нацпроектов в республике) из 1,9 млрд рублей общего бюджета, 1,856 млрд рублей составляет бюджет регионального проекта «Оздоровление Волги на территории Республики Татарстан». Ключевой показатель по нему — снижение объема отводимых в Волгу загрязненных сточных вод более чем втрое, с 0,19 куб.км в 2019 г. до 0,06 куб. км в 2024 г.

В основном мероприятия проекта связаны с реконструкцией и строительством очистных сооружений. Только на 2019 год запланированы следующие стройки:

строительство биологических очистных сооружений в Агрызском районе на 0,15 тыс. куб. м. в сутки, стоимостью 53,6 млн рублей;

строительство очистных сооружений в Заинском районе на 0,6 тыс. куб. м в сутки, стоимостью 87,9 млн рублей;

строительство очистных сооружений в п. г. т. Алексеевское на 1,2 тыс. куб. м в сутки, стоимостью 148,3 млн рублей;

строительство очистных сооружений поверхностных сточных вод на выпусках ливневой канализации в водные объекты города Казани в районе Ветеринарной академии на 30 литров в секунду, стоимостью 91,4 млн рублей;

реконструкция районных очистных сооружений бытовых и промышленных сточных вод «ОЭЗ ППТ «Алабуга» и города Елабуги (1-й этап) на 19,5 тыс. куб. м в сутки, стоимостью 795,5 млн рублей;

устройство ливневой канализации в городе Тетюши, стоимостью 108,8 млн рублей.

В основном мероприятия проекта связаны с реконструкцией и строительством очистных сооружений. Фото Дмитрия Резнова

Часть тендеров уже объявлена. В частности, на прошлой неделе определился победитель аукциона ГИСУ почти на полмиллиарда (485,7 млн руб.) на строительство очистных во всех вышеназванных населенных пунктах за исключением Елабуги. Выиграла крупный госзаказ компания АО «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий РТ» — основной подрядчик на стройках Фонда газификации РТ Джаудата Миннахметова.

Казанские иловые поля уничтожат нацпроектом

Вместе с тем, регпроект по спасению Волги предусматривает не только строительство полезных для реки объектов, но и закрытие вредных. К примеру, на 2020 г. намечен демонтаж бездействующих трубопроводов Озерного месторождения Нижнекамского водохранилища. Стоимость работ в ценах I квартала 2019 года составляет 476,64 млн рублей, из которых 200 млн рублей АО «РИТЭК» готово обеспечить софинансированием за счет собственных средств.

Но гораздо более обсуждаемым начинанием является рекультивация иловых площадок биологических очистных сооружений канализации в Казани. Ориентировочная стоимость этого процесса составит не менее 4 млрд рублей до 2024 года. В этом году официально объявили о начале строительства цеха по термомеханической обработке илового осадка — на него потратят 1,5 млрд рублей, стройку планируют завершить к декабрю. Цех позволит ежесуточно обрабатывать 340 тонн илового осадка влажностью 96%, получая после термоутилизации до 100 тонн гранулированного вещества. Переход на новую технологию обработки илового осадка позволит отказаться от эксплуатации иловых полей.

В этом году официально объявили о начале строительства цеха по термомеханической обработке илового осадка — на него потратят 1,5 млрд рублей. Фото Дмитрия Резнова

К избавлению от вредных объектов можно отнести направление «Снижение негативного воздействия затонувших судов». Региональный проект предусматривает извлечение к 2024 году в Куйбышевском и Нижнекамском водохранилищах в границах республики всего 21 затопленного судна.

Районам — чистую воду

Второй региональный проект «Экологии» называется «Чистая вода», но касается он не чистоты рек и озер, а чистоты воды, потребляемой населением республики. Ключевой показатель: доля населения Татарстана, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, должна приблизиться почти к ста процентам (точнее, 97,9% до 2024 года).

Бюджет этого регпроекта кратно меньше — в 2019 году он составляет всего 33,7 млн рублей. Указанные средства будут направлены на реконструкцию водозаборной станции в Болгаре на 5000 куб. м/сут. Однако в целом в рамках «Чистой воды» выделено 280,2 млн рублей на строительство систем очистки (доочистки) объектов питьевого водоснабжения в населенных пунктах Татарстана.

На этом «водные» проекты не заканчиваются, но пока Минэкологии РТ не подключилось ко всем из них. Сейчас прорабатывается заявка по регпроекту «Сохранение уникальных водных объектов». Замминистра экологии республики Егор Тарнавский в феврале сообщал, что в этот регпроект войдут как минимум 15 водных объектов Татарстана, но каких именно — пока неизвестно.

Региональный Минлесхоз будет работать над лесовосстановлением и лесоразведением на площади 2470,8 га.Фото minleshoz.tatarstan.ru

Лесам — технику и семена

В контексте лесных пожаров, бушующих в Сибири, подпроект «Сохранение лесов» на федеральном уровне имеет большое значение. В Татарстане же ситуация намного благоприятнее, и один ключевой показатель регпроекта автоматически выполняется — так как ущерб от лесных пожаров в регионе отсутствует. Другой целью регпроекта является обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024-му (сейчас этот показатель держится на уровне 62%). В 2019 году бюджет регпроекта составляет 86,9 млн рублей.

Вместе с тем, в рамках регпроекта Татарстан закупает 42 единицы лесопожарной техники. Как сообщало региональное Минэкологии этим летом, в числе этой техники — пожарные автоцистерны, лесопожарные и лесопатрульные комплексы, бульдозеры и вахтовые автобусы. Кроме того, на базе Нурлатского и Нижнекамского лесхозов будут созданы две пожарно-химические станции.

Также в рамках «Сохранения лесов» произойдет формирование запаса лесных семян до 11 455 кг. К середине лета заготовили лишь 843 кг семян лесных растений (7% от плана), из них хвойных 480 кг. Основную массу семян планируется заготовить в III квартале 2019 года — это желуди дуба, семена березы и ясеня. Кроме того, региональный Минлесхоз будет работать над лесовосстановлением и лесоразведением на площади 2470,8 га. Фактическое выполнение мероприятия уже составляет 2 315 га (93% от плана).

Интересно, что министерство размещает у себя на сайте обширные фотоотчеты о том, как идет реализация проекта в каждом затронутом лесничестве республики.

Уже в 2019 году необходимо создать в республике восемь мусоросортировочных станций стоимостью 3,5 млн рублей. Фото Олега Тихонова

Побороться с мусором еще только предстоит

Еще два регпроекта связаны с актуальной сейчас тематикой обращения с отходами. Забегая вперед, скажем: ни в одном из них не идет речь о мусоросжигательных заводах. Проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» предусматривает, что доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов приблизится к 37% в 2019 г. и 99% в 2024 г.

Для этого уже в 2019 году необходимо создать в республике восемь мусоросортировочных станций стоимостью 3,5 млн рублей, пять экологических технопарков при межмуниципальных полигонах для утилизации ТКО (25,0 млн рублей). Всего же за 6 лет запланирован ввод в промышленную эксплуатацию 23,1 млн тонн мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО и 31,7 млн тонн мощностей по обработке ТКО к 2024 году.

Гораздо более обширным обещает стать региональный проект «Чистая страна». Его цель — ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов. Предполагается включение мероприятий по ликвидации объектов накопленного вреда и рекультивация несанкционированных свалок площадью не менее 2 га, расположенных в черте населенных пунктов — в Татарстане это как минимум три свалки и четыре «объекта накопленного вреда».

В региональном Минэкологии рассказывали, что в проект будут включены пресловутая Самосыровская свалка в Казани, а также свалки в Тукаевском, Мензелинском и Нижнекамском районах. Три объекта накопленного вреда находятся в Сабинском, Менделеевском и Бугульминском районах. Затраты на их рекультивацию оцениваются в 2,6 млрд рублей — это даже больше, чем в 2019 году потратят на спасение Волги.