«Положено начало для формирования майнинговой отрасли на территории России»

Легализация майнинга и разрешение расчетов в криптовалюте могут придать импульс развитию экономики и улучшению экологии

Фото: Максим Платонов

С 1 сентября этого года в России разрешено осуществлять трансграничные расчеты и биржевые торги в криптовалюте, правда, пока только в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР), а с 1 ноября — заниматься майнингом. Законы, подписанные 8 августа президентом Владимиром Путиным, легализовали майнинг и открыли новые возможности для развития отечественного бизнеса, считают эксперты «Реального времени». Подробности — в нашем материале.

Эксперимент с расчетами криптовалютой



Федеральный закон от 08.08.2024 N223-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» наделил Банк России полномочиями по установлению экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций для осуществления операций с цифровыми валютами в рамках внешнеторговой деятельности, а также в целях проведения организованных торгов цифровой валютой. При этом Банк России получил функции уполномоченного и регулирующего органа по вопросам ЭПР в этой сфере.

Банк России получил полномочия по установлению экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций для осуществления операций с цифровыми валютами. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Банк России будет устанавливать экспериментальные правовые режимы в сфере цифровых инноваций и утверждать программы экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций, а также приостанавливать, прекращать действие экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций, приостанавливать и прекращать статус субъектов экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций. В программах экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций будут предусмотрены порядок допуска (прекращения допуска) цифровых валют в качестве товара к организованным торгам и требования к организаторам торгов цифровой валютой.

Программы экспериментального правового режима будут также предусматривать особенности использования цифровой валюты в качестве средства платежа по внешнеторговым договорам (контрактам), права и обязанности резидентов и нерезидентов при осуществлении ими валютных операций с цифровой валютой, права и обязанности органов и агентов валютного контроля.

Кроме того, Банк России наделяется правом устанавливать требования к деятельности оператора по оказанию услуг расчетов по сделкам с цифровой валютой на базе Национальной платежной системы.

Легализация майнинга на жестких условиях

С вступлением в силу федерального закона от 08.08.2024 N221-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» добычей криптовалюты смогут заниматься как физические, так и юридические лица. Физлица смогут заниматься майнингом без включения в реестр, если они не будут превышать лимиты потребления энергии, установленные правительством России, юридические — лишь при условии регистрации в реестре Минцифры. Регулирование майнинга будет осуществлять правительство РФ по согласованию с Центробанком.

Законом установлен порядок ведения реестра лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, и операторов майнинговой инфраструктуры. Решения о запрете осуществления майнинга в отдельных регионах или на отдельных их территориях будут приниматься на уровне правительства РФ. Вводятся требования к деловой репутации лиц, занимающихся майнингом — этот вид деятельности станет недоступным, в частности для лиц, осужденных за экономические преступления.

Добычей криптовалюты смогут заниматься как физические, так и юридические лица. Максим Платонов / realnoevremya.ru

При этом запрещается реклама цифровой валюты, предложение неограниченному кругу лиц цифровой валюты, товаров, работ и услуг, направленных на организацию ее обращения. Также вводится запрет на совмещение майнинга с отдельными видами деятельности: передачей, производством, куплей-продажей электроэнергии, оперативно-диспетчерским управлением в электроэнергетике.

Также закон предусматривает возможность обращения иностранных цифровых прав в РФ и российских цифровых прав за рубежом.

«Это придаст импульс внутренней экономике»

— С принятием закона о легализации майнинга криптовалюты положено начало для формирования майнинговой отрасли на территории России, — говорит эксперт «Реального времени», глава Комитета ТПП РТ по информационной безопасности и цифровой экономики Роман Сухарь. — Ранее это законодательством вообще не контролировалось, и возникли проблемы с бесконтрольным энергопотреблением. Теперь майнинг можно запретить в регионах, которые испытывают дефицит электричества, и таким образом повысить регулируемость майнинговых ферм. Правительство сможет лучше регулировать ввод и вывод криптофинансов, легализовать их оборот.

По мнению Сухаря, в законе есть и недоработки: если кто-то планирует создать свою криптовалюту, ему нужно будет ее легализовать, а механизм такой легализации пока не проработан. Есть, говорит он, вопросы с точки зрения налоговой базы, которые требуют дополнительного разъяснения.



— Но в целом принятие этого закона дает толчок к созданию новых энергогенераторов и новых экологичных способов добычи энергии, — убежден собеседник «Реального времени». — К примеру, если сейчас много нефтяного газа сжигается впустую, то теперь его будут стараться использовать для получения криптовалюты и минимизировать выбросы, что пойдет на пользу экологии.

На вопрос «Реального времени», не грозит ли легализация майнинга перенасыщением рынка криптовалюты и очередным финансовым кризисом, Роман Сухарь ответил отрицательно: возможности получения криптовалюты так же ограничены, как и золотой запас. Как и на вопрос, не окажется ли легальное производство криптовалюты для россиян делом нерентабельным с учетом того, что тем же китайцам, которые майнят давно и успешно, российская энергия достается куда дешевле, чем россиянам:

— Одна из значительных составляющих стоимости энергии — стоимость ее доставки к потребителю. Если будет развиваться промышленный майнинг, то майнеры, вероятно, захотят строить энергоемкие дата-центры, максимально используя свободные электрические мощности и минимизируя расходы на доставку энергии, то есть поблизости от генерирующих энергию предприятий. А то, что мы встаем на путь управления майнингом с точки зрения закона придаст импульс внутренней экономике и, скорее всего, развитию взаимодействия в этом плане на мировом рынке.

«Учет и налогообложение операций с криптовалютами будут непростыми»

— Подписание законов, легализующих майнинг и разрешающих трансграничные расчеты в криптовалюте, действительно является важным шагом для России, считает кандидат экономических наук, налоговый эксперт, управляющий партнер аудиторской фирмы Palladium Альбина Губайдуллина. — Но учет и налогообложение операций с криптовалютами будут непростыми.

По ее мнению, создание нового механизма и четких правил для учета и сбора налогов с лиц, занимающихся майнингом, потребует времени и ресурсов, но новых возможностей по уходу от налогов с легализацией майнинга криптовалюты возникнуть не должно. Это заранее исключается требованием закона в отношении «производителей» криптовалюты, предусматривающим их регистрацию в реестре Минцифры:



— Попасть в реестр без предварительной проверки практически невозможно. И вероятно, что будут разработаны эффективные меры контроля и мониторинга для предотвращения таких действий.

К бесспорно положительным моментам при расчетах в криптовалюте Альбина Губайдуллина относит тот факт, что теперь появилась возможность осуществлять криптовалютные переводы между странами без необходимости использовать традиционные банковские системы и использовать криптовалюту для привлечения инвестиций. На пользу экономике пойдет, говорит она, и появление альтернативы традиционным валютам, и сохранение в ней капитала, и связанное с этим привлечение иностранных инвесторов, заинтересованных в российском рынке.

