В Татарстане заключили 80% от общего объема госконтрактов в рамках нацпроектов

В рамках реализации национальных проектов в Республике Татарстан заключено 359 государственных контрактов, что составляет 80% от общего объема, рассказали «Реальному времени» в министерстве экономики Татарстана

«Оставшиеся работы по проведению торгов и заключению государственных контрактов в части реализации мероприятий региональных проектов будут завершены до конца сентября 2019 года», — рассказал министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев.

По последним данным, на реализацию национальных проектов в Татарстане за 3 года будет направлено 53 млрд рублей, в том числе 34,8 млрд рублей из федерального бюджета и 18,2 млрд рублей из бюджета республики. В 2019 году на реализацию национальных проектов в Татарстане запланировано направить 24,6 млрд рублей, из них 17,5 млрд рублей за счет федерального бюджета и 7,1 млрд рублей за счет бюджета республики.

Подробнее о реализации нацпроектов в Татарстане читайте в сюжете «Реального времени».