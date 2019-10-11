Поддержка малого бизнеса в Татарстане: «Если у предпринимателя ничего нет, мы рассматриваем такие варианты»

Казанскому бизнесу рассказали о мерах господдержки: микрофинансировании, поручительстве от государства и субсидировании процентной ставки

Предпринимателям Татарстана накануне рассказали, где и как им помогут привлечь недорогое финансирование. Новые формы содействия МСП обсудили накануне в Казани на круглом столе «Комфортная ставка: новые возможности господдержки при кредитовании малого и среднего бизнеса». Подробнее о том, какую поддержку малому бизнесу предлагает государство в Татарстане, — в материале «Реального времени».

«Если у человека ничего нет, то мы тоже рассматриваем такие варианты»

Круглый стол, главной темой которого стала господдержка МСП, прошел накануне при участии представителей Министерства экономики Татарстана. Об актуальных мерах господдержки малого и среднего предпринимательства присутствующим рассказали специалисты ведомства во главе с первым замминистра экономики Рустемом Сибгатуллиным. Между прочим, по его словам, республика лидирует среди регионов ПФО по количеству субъектов предпринимательства — их в Татарстане порядка 154 тысяч, а доля МСП в валовом региональном продукте составляет 25%.

— Популярная мера с точки зрения простоты и универсальности применения — это микрофинансирование. Эту услугу оказывает Фонд поддержки предпринимательства, — отметил Рустем Сибгатуллин. Фонд во главе с Айдаром Салиховым выдает микрозаймы на сумму от 100 тысяч до 5 млн рублей на срок до трех лет по ставке от 7,5% годовых при минимальных требованиях к заемщику.

Продукт вызвал особенный интерес у главы Ассоциации рестораторов РТ Галины Шарафутдиновой, посетовавшей на то, что «люди с горящими глазами, которые хотят открыть свое дело, часто остаются за бортом, поскольку у них ничего нет — ни залогового имущества, ни кредитной истории». Участнице встречи хотелось понять: существуют ли меры господдержки для новичков, которым отказывают все банки, хотя бы у Центра микрофинансирования.

Об актуальных мерах господдержки малого и среднего предпринимательства присутствующим рассказали специалисты ведомства во главе с первым замминистра экономики Рустемом Сибгатуллиным

— Если у человека ничего нет, то мы тоже рассматриваем такие варианты. Берем поручительства людей, не связанных с этим бизнесом. Если все выглядит по бизнес-плану достаточно реально, то мы без проблем выдадим заем. Вообще, в Минэкономики есть определенный KPI — не менее 10% микрозаймов должно быть выдано именно стартапам, — ответил представитель Центра микрофинансирования Вячеслав Соловьев.



Продолжая знакомить участников встречи с основными направлениями господдержки малого и среднего предпринимательства, Сибгатуллин напомнил об инструменте Гарантийного фонда РТ, который возглавляет Тимур Темиргалиев.

— Фонд, имея живые деньги, может дать поручительство за предпринимателя перед банком. Банк, видя гаранта в лице государственного фонда, начинает иначе смотреть на сделку и часто выдает кредит. Если говорить про капитализацию, то у Фонда микрофинансирования капитализация составляет 1 млрд рублей, а у Гарантийного — 1,2 млрд, — рассказал первый замминистра экономики.

«Выплату процентов государство берет на себя»

Также спикер рассказал присутствующим о программе субсидирования процентной ставки, которую ведет ГКУ «Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства РТ».

— Самое главное то, что мы можем субсидировать процентную ставку в полном размере. То есть предпринимателю нужно будет погасить только тело кредита, а выплату процентов государство берет на себя. Фонд этой программы на оставшиеся месяцы текущего года составляет 130 млн рублей. На сегодняшний день по программе чуть больше 40 заявок поступило. Если мы почувствуем заинтересованность в этой программе со стороны бизнеса, если мы поймем, что банки оценивают эту программу как положительную, то мы могли бы сделать ее флагманской, — выступил Рустем Сибгатуллин.

Кредит должен быть получен не ранее, чем 1 января 2017 года, процентная ставка должна быть не более 14,12%, рассказал Тимур Гумеров

Подробнее об условиях и ограничениях программы рассказал руководитель Центра реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства РТ Тимур Гумеров.

— Я хотел бы обратить внимание на то, что тот процент, который мы субсидируем (а в этом году он равен 14,12%), взят не с потолка: он основывается на официальных данных, предоставленных ЦБ РФ. Мы взяли средневзвешенную процентную ставку по кредитам за последние три года, — сообщил спикер. — Что касается условий, то кредит должен быть получен не ранее 1 января 2017 года, процентная ставка должна быть не более 14,12%, кредит должен быть действующим на момент подачи заявки, также он должен быть взят на срок более года.

Вопросы по программе субсидирования процентной ставки возникли у управляющего ресторана «Чизерия» Романа Бутузова: «Рустем Рафкатович, вы сказали, что фонд программы на оставшиеся месяцы текущего года составляет 130 млн рублей. А сумма, которая выделяется государством, рассчитана до конца полной выплаты кредита или все-таки до конца текущего года?»

— До конца текущего года. Новый год — это новый бюджет. Предприятие, получив погашение, к примеру 12 платежей, в следующем году должно подать новую заявку на следующий круг субсидий. Я считаю, что это — минус программы. Плюс в том, что она уже есть, а это — один из вопросов, по которому надо принять какое-то решение, — ответил Рустем Сибгатуллин.

«Никаких уловок со стороны банка, прописанных мелким шрифтом, нет однозначно — все-таки бизнес сотрудничает с государством в рамках программы», — рассказал Ильнур Мутыков

«Хорошая возможность для предпринимателей»

Также в рамках круглого стола была упомянута программа льготного кредитования «8,5%», реализуемая в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В начале октября она стала доступна большему числу предприятий: в перечень добавили ресторанный и арендный бизнес, а также розничные торговые микропредприятия.

Помимо этого, в два раза была увеличена максимальная сумма кредита на инвестиционные цели — с 1 млрд до 2 млрд рублей. Минимальная сумма осталась неизменной — 500 тыс. рублей. Срок кредитования — до 10 лет. Стоит отметить, что кредиты по программе выдаются не только на инвестиционные цели, но и на пополнение оборотных средств. Условия выдачи во втором случае не изменились: размер кредитов — от 500 тыс. до 500 млн рублей, срок — до 3 лет. Ставка — не более 8,5%.



— В данном случае всю работу по сбору документов за заемщика выполняет банк. Никаких уловок со стороны банка, прописанных мелким шрифтом, нет однозначно — все-таки бизнес сотрудничает с государством в рамках программы, — рассказал об условиях управляющий дирекции развития малого бизнеса ПАО «Ак Барс Банк» Ильнур Мутыков. — Мы действительно активно работаем по этой программе, она нам нравится. На сегодняшний день это хорошая возможность для предпринимателей.

