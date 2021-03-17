Татарстанскому бизнесу повысили ставку по «антиковидному» кредиту

Фото: Илья Репин

7,7 млрд рублей для 75 тысяч предпринимателей

Порядка 7,7 млрд рублей выделило правительство России для поддержки 75 тысяч компаний МСП, наиболее пострадавших в условиях пандемии коронавируса 2020 года. Об этом бизнес-сообществу Татарстана сегодня рассказали на спич-сессии с участием бизнеса и представителей банков в Торгово-промышленной палате республики.



В России утвердили новую кредитную программу поддержки бизнеса ФОТ 3.0, она придет на смену предыдущей (ФОТ 2.0), срок действия которой завершится 1 апреля. Предприниматели смогут взять льготные займы на восстановление своей деятельности — без залогов сроком на 1 год. Деньги пойдут на возмещение банкам разницы между льготной и рыночной процентными ставками, а также на погашение задолженности заемщиков за первое полугодие. По данным статистики, за полтора месяца этого года обороты МСП в стране практически восстановились до уровня начала 2020 года, то есть бизнес восстановился после кризисного периода. Поэтому субсидии направят наиболее пострадавшим отраслям — это около 1% всех предпринимателей в России.

Шамиль Агеев отметил, что нередко информация о мерах поддержки МСП не доходит до предпринимателей. Фото: Максим Платонов

Глава ТПП РТ Шамиль Агеев отметил, что нередко информация о мерах поддержки МСП не доходит до предпринимателей. Об этом говорят данные статистики: «За прошлый год к нам поступило 11,6 тысячи обращений, по форс-мажорам — 6 тысяч с лишним, всего в российскую систему палат, куда входят 84 региональные палаты, было 120 тысяч обращений».

В прошлом году этой программой воспользовались более 6,5 тысячи предпринимателей Татарстана, получив льготные кредиты на общую сумму в 13,7 млрд рублей. Базовый период по условиям программы не прошли всего 70 предприятий, сообщил участникам встречи и.о. директора Гарантийного фонда РТ Расим Усманов. В целом по России в рамках предыдущей программы ФОТ 2.0 было заключено 195 тысяч кредитных соглашений на сумму более 410 млрд рублей.

Главные условия ФОТ 3.0 — заемщик должен сохранить не менее 90% рабочих мест в период действия кредитного договора и должен быть участником программы ФОТ 2.0, уточнил Расим Усманов. Фото: Ринат Назметдинов

3% на особых условиях

Что касается новой программы ФОТ 3.0, решено повысить размер ставки льготного кредита: если в прошлом году она составляла 2%, то в этом будет 3%. В течение первых 6 месяцев заемщик не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту, а во втором полугодии выплаты можно будет осуществлять ежемесячно равными долями.

Кстати, тем предпринимателям, которые сохранили не менее 90% своих сотрудников с декабря по 31 марта текущего года, полученный льготный кредит спишут полностью. Для тех же компаний, где численность составит 80% от списочного состава, спишут половину от суммы займа.

Участниками новой программы могут стать компании из наиболее пострадавших отраслей — ресторанного, гостиничного бизнеса, сферы культуры, туризма, спорта и развлечений. Размер кредита будет зависеть от количества сотрудников, занятых в организации, а максимальная сумма, на которую может рассчитывать предприниматель, — 500 млн рублей. Главные условия ФОТ 3.0 — заемщик должен сохранить не менее 90% рабочих мест в период действия кредитного договора и должен быть участником программы ФОТ 2.0, уточнил Расим Усманов.

Участниками новой программы могут стать компании из наиболее пострадавших отраслей — ресторанного, гостиничного бизнеса, сфера культуры, туризма, спорта и развлечений. Фото: Максим Платонов

Полный список банков-участников программы объявят 25 марта, но уже известно, что в него вошли Сбербанк, «Ак Барс Банк», «Зенит» и ВТБ. По мнению банковского сообщества, шлейф последствий всех тягот «коронакризиса» бизнес и экономика в целом будут ощущать еще минимум полгода.

В ходе живого общения на спич-сессии представители банков отметили, что уже готовы принимать заявки от бизнесменов на выдачу льготного кредита — подать ее можно до 1 июля. Ответили финансисты и на вопросы бизнеса о проблемах, с которыми пришлось столкнуться в прошлом году при оформлении заявок в рамках ФОТ 2.0. На вопросы также отвечали эксперты Минэкономики Татарстана и Фонда поддержки предпринимательства, которые рассказали о других программах поддержки МСП.

Ангелина Панченко