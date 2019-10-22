В Татарстане появились «самозанятые чиновники» и биржа для торговли цветметом

В правительстве Татарстана подвели первые итоги по программам поддержки малого и среднего бизнеса

Фото: Максим Платонов

Как в Татарстане реализуется нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — говорили сегодня на брифинге в республиканском кабмине. Руководители Минэкономики и Центра реализации программ поддержки МСП рассказали, кому из предпринимателей и на каких условиях выдают микрозаймы и субсидии, какие кредиты бизнесу помогает выплачивать государство и не преувеличивает ли статистика количество самозанятых в республике. Заодно напомнили, что на подачу заявок на субсидирование процентной ставки по кредитам у предпринимателей осталось 23 дня. Подробнее — в материале «Реального времени».

Как потратят миллиарды



Открывая брифинг, министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев привел данные Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. На 10 октября численность занятых в секторе МСП, с учетом индивидуальных предпринимателей и самозанятых, составила 570,3 тысячи человек.

— С этого года мы приступили к реализации в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» пяти региональных проектов. На реализацию мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в республике в 2019 году будет направлено 2,635 миллиарда рублей, в том числе 1,08 миллиарда на эти цели поступит из российского бюджета и 1,555 миллиарда из бюджета Республики Татарстан, — продолжил тему Фарид Абдулганиев.

Более миллиарда будет направлено на имущественную поддержку — через строительство, капитализацию частных и частно-государственных промышленных площадок. Фото Максима Платонова

По словам министра, из этих сумм более миллиарда будет направлено на имущественную поддержку — через строительство, капитализацию частных и частно-государственных промышленных площадок. На финансовую поддержку в виде предоставления поручительств, микрозаймов и субсидий будет направлен 721 млн рублей, на поддержку субъектов малого и среднего бизнеса, работающих в области сельского хозяйства, — 418 миллионов, на продвижение товаров — 277 млн, на поддержку экспортно ориентированных представителей малого и среднего предпринимательства — 127 млн рублей.

— С начала года оказана поддержка 362 ориентированным на зарубежные рынки предпринимателям, — сообщил Абдулганиев. — 64 из них уже вышли на экспорт.

Новые проекты

Из республиканского Фонда поддержки предпринимательства татарстанские бизнесмены получили в 2019 году 263 микрозайма в общей сложности на 605,1 млн рублей, сообщил министр экономики. Гарантийный фонд Республики Татарстан выдал за этот же период 178 поручительств общей стоимостью 1,1 млрд рублей. А АО «Региональная лизинговая компания РТ» предоставило в лизинг на льготных условиях оборудование под девять проектов на 45,2 млн из бюджета Татарстана и под 27 проектов на 836,8 млн рублей из бюджета РФ.

Фарид Абдулганиев также рассказал, что в 2019 году финансирование в размере 793 млн рублей получили три промпарка — «Саба», «Тюлячи» и «Химград». В «Химграде» на эти деньги построят семь новых промышленных зданий для сдачи в аренду малому и среднему бизнесу. В «Тюлячах» финансовая поддержка пойдет на развитие инфраструктуры — обеспечение промпарка электроэнергией и информационными услугами. В промпарке «Саба» деньги потратят на строительство трех арендных зданий и создание инженерной инфраструктуры.

Всего, с учетом поступлений из бюджета Татарстана, на такого рода мероприятия направлено 979 млн рублей. За счет этих средств в республике создаются еще три промпарка — «Уруссу», «Арский» и «Буинск».

В 2019 году финансирование в размере 793 млн рублей получили три промпарка — «Саба», «Тюлячи» и «Химград». Фото Максима Платонова

Прозрачная платформа

— Одним из новых инструментов является система продвижения республиканской продукции, которая способствует созданию новых производств и новых рабочих мест, — заметил министр. — Результаты работы этой системы являются точечными, однако важными: предприниматели друг о друге не знают, тратят большие средства на рекламу, а система их сближает.

В октябре республиканское Минэкономики запустило эксперимент по подключению к новой цифровой платформе «Центр управления закупками» субъектов малого и среднего бизнеса республики, осуществляющих заготовку вторичного металлосырья. Платформа на основе искусственного интеллекта аккумулирует данные по всем сделкам в сфере оборота металлолома в границах Татарстана, верифицирует легитимность сделок и налоговый статус их участников. В результате бухгалтерский, финансовый и налоговый контроль за денежными потоками и сделками на этом рынке будет идти в автоматическом режиме.

Этот электронный маркетинговый центр создан с учетом потребностей бизнеса в инструменте для моментальных безналичных расчетов и снижения операционных расходов. У государства тут своя выгода, отметил министр: «Данное цифровое решение позволит повысить эффективность сектора вторичной переработки металлосырья и доверия к нему, исключить из оборота сырье, заготавливаемое теневыми и криминальными методами». Фарид Абдулганиев отметил, что это решение может быть также использовано в других сферах — например, для повышения прозрачности сделок, заключаемых самозанятыми.

— Цифровое решение может стать лучшей практикой для тиражирования в других регионах России, — сделал вывод министр.

Из предпринимателей в самозанятые — чтобы облегчить налоговое бремя

Глава Минэкономики также рассказал, что в республике в рамках нацпроекта активно ведется работа по улучшению условий ведения бизнеса самозанятых граждан. Сейчас их зарегистрировано уже более 37 тыс. человек, причем 83% самозанятых ранее свою деятельность не регистрировали, следовательно, и налоги не платили. А за 9 месяцев самозанятые республики пополнили казну более чем на 50 млн рублей.

— Большая часть самозанятых работает в сфере перевозок, индустрии красоты, изготовления продуктов питания, услуг, предоставляемых по интернету, — уточнил Фарид Абдулганиев. Он заверил, что в республике не занимаются приписками для искусственного увеличения численности самозанятых, например, за счет регистрации самозанятыми работников бюджетных организаций. Но заявил, что «если чиновник сдает квартиру, его регистрируют самозанятым только в этой части, и он платит уже не подоходный налог в 13 процентов, а всего 4 процента с этого дохода».

Рустем Сибгатуллин подтвердил, что 17% самозанятых, которые прежде работали в ином предпринимательском статусе, — это мелкие индивидуальные предприниматели или владельцы микропредприятий, которые просто не потянули налоговое бремя и воспользовались возможностью его облегчить. Фото mert.tatarstan.ru

Позднее первый заместитель министра экономики Рустем Сибгатуллин, отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени», подтвердил, что 17% самозанятых, которые прежде работали в ином предпринимательском статусе, — это мелкие индивидуальные предприниматели или владельцы микропредприятий, которые просто не потянули налоговое бремя и воспользовались возможностью его облегчить:

— Это те, которые раньше платили налог, — ИП, КФХ, но более высокий. Эта система налогообложения самозанятых в нацпроекте как раз и является одним из элементов улучшения условий деятельности микробизнеса.

Сибгатуллин уточнил, что сейчас в Татарстане чаще всего самозанятыми регистрируются «пассажироперевозчики». Он не уточнил, кто именно из них, но не стал отрицать предположения, что это в первую очередь таксисты.

130 миллионов на помощь закредитованным

Запущенная 3 октября в Татарстане программа субсидирования процентной ставки по кредитам для компаний малого и среднего бизнеса возмещает предпринимателям затраты по займам до 10 млн рублей на одного получателя в год, сообщил руководитель Центра реализации программ поддержки МСП Тимур Гумеров.

Программа субсидирования процентной ставки по кредитам для компаний малого и среднего бизнеса возмещает предпринимателям затраты по займам до 10 млн рублей на одного получателя в год, сообщил Тимур Гумеров. Фото e-nkama.ru

Гумеров подчеркнул: процентную ставку субсидируют в зависимости от размера кредита и рода деятельности предприятия. Так, субсидии до 10 млн рублей в год положены управляющим компаниям промышленных парков, до 5 млн — экспортно ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства и до 3 млн — микробизнесу.

При этом претендент на субсидию должен проходить по ряду условий:

он должен быть заемщиком по кредиту, оформленному не ранее 1 января 2017 года и на срок свыше 1 года;

сумма по кредитному договору должна составлять не менее 2,5 млн рублей;

процентная ставка по кредиту не должна превышать среднюю ставку Центробанка на три года.

Бюджет программы на 2019 год составляет 130 млн рублей, и от предпринимателей республики уже поступило более 60 заявок на участие в ней. Прием заявок продолжится до 15 ноября.