Власти Татарстана потратят до 308 млн рублей на строительство первой очереди промпарка «Саба»

Главинвестстрой РТ объявил тендер на строительство первой очереди индустриального парка «Саба». Начальная цена контракта составляет 308 млн рублей.

Заявки принимаются с 26 августа по 3 сентября. В тот жен день планируется провести аукцион, следует из сообщения, опубликованного на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, строительство должно быть завершено до 31 декабря 2019 года. К этому времени должны быть организованы инженерные коммуникации и возведены основные объекты строительства.

Ранее министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев рассказал «Реальному времени», что в этом году республика получила допфинансирование на три промплощадки: Тюлячи, промпарк «Саба» и «Химград».

В министерстве уже рассказывалось, что на строительство промпарка планируется потратить 380 млн рублей. Ожидается, что к 2024 году он сможет обеспечить 500 рабочих мест.

