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Власти Татарстана потратят до 308 млн рублей на строительство первой очереди промпарка «Саба»

12:35, 27.08.2019
Власти Татарстана потратят до 308 млн рублей на строительство первой очереди промпарка «Саба»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Главинвестстрой РТ объявил тендер на строительство первой очереди индустриального парка «Саба». Начальная цена контракта составляет 308 млн рублей.

Заявки принимаются с 26 августа по 3 сентября. В тот жен день планируется провести аукцион, следует из сообщения, опубликованного на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, строительство должно быть завершено до 31 декабря 2019 года. К этому времени должны быть организованы инженерные коммуникации и возведены основные объекты строительства.

Ранее министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев рассказал «Реальному времени», что в этом году республика получила допфинансирование на три промплощадки: Тюлячи, промпарк «Саба» и «Химград».

В министерстве уже рассказывалось, что на строительство промпарка планируется потратить 380 млн рублей. Ожидается, что к 2024 году он сможет обеспечить 500 рабочих мест.

ПромышленностьЭкономика Татарстан
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