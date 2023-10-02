Кабмин Татарстана утвердил план мероприятий по внедрению стандартов клиентоцентричности

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Кабмин Татарстана утвердил план мероприятий по внедрению стандартов клиентоцентричности. Он принят в целях реализации инициативы социально-экономического развития России до 2030 года «Государство для людей».

До 22 декабря 2023 года в Татарстане должны утвердить план ведения информационной кампании о внедрении клиентоцентричности. До этого же срока поручено определить как минимум одну жизненную ситуацию республики, перечень услуг, входящих в нее, описание ее целевого состояния и так далее.

К 25 марта следующего года в Татарстане утвердят организационные модели внедрения клиентоцентричности. Во всех республиканских органах исполнительной власти назначат ответственных за внедрение клиентоцентричности.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Ответственным за координацию и контроль внедрения стандартов клиентоцентричности в деятельности органов исполнительной власти республики назначено Министерство экономики Татарстана.

Напомним, под клиентоцентричностью понимается концепция развития организации для удовлетворения интересов и потребностей клиента.

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Татьяна Демина