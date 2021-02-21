События недели: приглашение в Clubhouse, казус Навального и закон о митингах

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Фото: Максим Платонов

На уходящей неделе в России, как впрочем уже и во всем мире, «взлетела» в рейтингах новая соцсеть. Вся богема уже успела зарегистрироваться в «элитном» Clubhouse. К сервису уже есть претензии Роскомнадзора, ведь оттуда выгнали Владимира Соловьева. ЕСПЧ впервые потребовал освободить обвиняемого в рамках обеспечительных мер, а не в окончательном решении. Первый, кого так рьяно бросился защищать Страсбург, — оппозиционер Алексей Навальный. В Татарстане ужесточили закон о митингах и ослабили Избирательный кодекс. Теперь организаторы массовых акций обязаны отчитываться об их финансировании. А вот многодневное голосование окончательно узаконили. ЦБ, скорее всего, собирается поднимать ставку, Казань повысит цену за проезд в транспорте, а льготную ипотеку обещают продлить.

«Клабхаус» — это не стиль музыки

Новая социальная сеть Clubhouse за несколько недель успела завоевать мир и стать самым скачиваемым приложением в России. Эта резкая популярность уже вызвала язвительную реакцию интернета, появились десятки мемов, самые смешные из которых так или иначе обыгрывали схожесть названия соцсети с названиями жанров электронной музыки. В «комнатах» этой платформы успели побеседовать с «фейковой» Аллой Пугачевой, предполагаемой дочкой президента РФ и сотнями именитых спикеров. Сеть уже заблокировали в Китае, а сам «Клабхаус» успел забанить одиозного российского телеведущего Владимира Соловьева.

Опрошенные «Реальным временем» татарстанские предприниматели уже опробовали новый ресурс и остались довольны результатами: в первую очередь тем, что мессенджер устраняет барьеры между людьми, резко «удешевляя» возможность поговорить с любым спикером напрямую.

При этом у Clubhouse до сих пор множество ограничений — например, доступность приложения только для iOS или невозможность подключения без приглашения. На Avito уже запретили продажу таких приглашений. Сервис получил множество жалоб на мошенников.



«В ответ» свой процесс называет политическим сам Навальный. Фото: Максим Платонов

Вмешательство ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от российского правительства освободить из СИЗО оппозиционера Алексея Навального. По данным экспертов, ЕСПЧ впервые в своей практике решил применить свое «правило 39» в рамках обеспечительных мер, а не в окончательном решении. Суд считает, что в заключении есть реальная угроза жизни опального политика.

Однако российские власти заявили, что ЕСПЧ вмешивается в работу судебной системы суверенного государства. Минюст РФ официально заявил, что требование невыполнимо и неприемлемо. Заявление европейского суда назвали политическим. «В ответ» свой процесс называет политическим сам Навальный.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой не исключает, что Совет Европы может попросить Россию на выход из-за отказа выполнить требование ЕСПЧ. Но власти страны к этому готовы, заверил политик.



Поправки в закон о митингах и Избирательный кодекс

На очередной сессии Госсовета Татарстана депутаты обсудили ряд законопроектов, среди которых можно выделить поправки в закон о митингах, изменения в Избирательном кодексе республики и проект закона о программе «органического» производства.



В итоге парламент республики поддержал ужесточение условий проведения публичных мероприятий в РТ. Власти отныне будут требовать реквизиты банковского счета организатора митинга или шествия, на который собираются деньги для проведения акций. А на массовых акциях нужно будет обязательно обеспечить санитарную и медицинскую помощь.

Никакой новации в изменениях Избирательного кодекса нет — это всего лишь приведение республиканского законодательства в соответствие с федеральным. Фото: Максим Платонов

В тот же день депутаты одобрили во втором чтении поправки в Избирательный кодекс республики, которые позволят проводить голосование на выборах в течение нескольких дней. Также изменения запрещают присутствовать на голосовании наблюдателям из других регионов или муниципалитетов. Никакой новации в изменениях Избирательного кодекса нет — это всего лишь приведение республиканского законодательства в соответствие с федеральным.



Определенные споры вызвал законопроект о начале реализации программы «органического» производства в АПК Татарстана. Для этого в Госсовет позвали даже представителей непарламентских партий. Против «органического» законопроекта высказался представитель «Яблока» и даже экономист-единоросс Марат Галеев, который усомнился в целесообразности принятия программы на государственном уровне, обратив внимание на элитарный сегмент такой продукции, ее низкую урожайность и дороговизну.

Цель — достигнуть ВРП в 5 млрд рублей

На отчетной коллегии Минэкономики Татарстана глава министерства Мидхат Шагиахметов констатировал, что за «ковидный» 2020 год валовый региональный продукт республики сократился почти на 3%, до 2,45 трлн рублей.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, который был одним из авторов Стратегии-2030 для Татарстана, посоветовал актуализировать документ. Это должно помочь адаптировать стратегию к экономическим шокам.

Главная цель Стратегии-2030 сохраняется, подчеркнул президент РТ Рустам Минниханов. Республика должна достигнуть показателя ВРП в 5 трлн рублей: «Я думаю нам необходимо внести коррективы в нашей стратегии, но задача в 5 трлн рублей была и остается. Это сложная задача, но реализуемая».



Мидхат Шагиахметов констатировал, что за «ковидный» 2020 год валовый региональный продукт республики сократился почти на 3%, до 2,45 трлн рублей. Фото: Ринат Назметдинов

Больницы и жилье вместо торговых центров

В Нижнекамске снизился интерес к строительству торговых центров. Это направление больше не в приоритете у девелоперов и городских властей. Теперь исполком делает ставку на развитие площадок для семейного отдыха и привлечение застройщиков коммерческого жилья.



Муниципалитет также планирует построить новый клинико-диагностический центр на 190 коек круглосуточного стационара и приемно-диагностическое отделение на 200 посещений в смену. Власти оценивают проект в 1,5 млрд рублей. Его уже поддержал президент РТ Рустам Минниханов, пообещав лично поучаствовать в реализации.



Новое здание суда в Казани

Советский райсуд Казани наконец сможет переехать в современное и подходящее по размеру здание. На этой неделе состоялось неофициальное открытие долгожданной новостройки. Журналисты «Реального времени» первыми побывали на готовом к сдаче объекте, ознакомившись с новейшими технологиями судебной системы — от электронного сканирования дел до авторасшифровки аудиопротоколов судебных заседаний.



В новом здании уже прошло итоговое совещание судей Татарстана, где рассказали, что в планах на ближайшие 3 года — еще четыре здания. На включение в федеральную целевую программу до 2024 года претендуют Кировский райсуд Казани, Лаишевский и Рыбно-Слободский суды, также в заявке значится вторая очередь Набережночелнинского храма Фемиды. Об этом сообщил участникам совещания глава Управления Судебного департамента в РТ Зявдат Салихов.

А еще на мероприятии огласили кое-какую статистику. Например, за 2020 год суды республики оправдали 49 человек. 390 «сырых» уголовных дел рассматривать отказались.



На этой неделе состоялось неофициальное открытие долгожданной новостройки. Фото: Максим Платонов

Проблемы инфраструктуры

Жильцы ЖК «МЧС» обеспокоены скорым заселением трех оставшихся домов. Они боятся, что неразвитая инфраструктура комплекса не выдержит наплыва новых поселенцев. Ведь в этом квартале нет и пока не предвидится ни детсадов, ни школ, ни даже толковых дорог.



Жители Куюков и поселка «Светлый» выступают против изменений, внесенных в генплан Богородского сельского поселения. Муниципалитет вычеркнул оттуда детсады и школы, уверены активисты. А еще они выступают против того, что по поселковой дороге едет весь транспорт из соседних населенных пунктов, запирая наглухо и без того нагруженную транспортную артерию.

Перекрытие дороги на повороте возле ТЦ «Мега» привело к многокилометровым пробкам. Водители стали попадать в ловушку еще в прошлые выходные. В понедельник днем на этом участке также наблюдался дорожный затор даже в часы, когда обычно здесь свободное движение. Выяснилось, что дорогу закрыли до конца мая из-за строительства метро.



Машиностроители Татарстана без субсидий

Машиностроительный кластер Татарстана впервые за 5 лет не получил субсидии от Минпромторга РФ, покрывавшего до 50% затрат на всех стадиях производства. Причиной и здесь стала пандемия коронавируса.

За это время участники кластера получили других видов поддержки на 75 млн рублей, куда вошли и нулевые кредиты на выплату зарплаты.



Машиностроительный кластер Татарстана впервые за 5 лет не получил субсидии от Минпромторга РФ, покрывавшего до 50% затрат на всех стадиях производства. Фото: Максим Платонов

Доходы и расходы Татарстана

Аналитическая служба «Реального времени» изучила показатели бюджета Татарстана. В 2020 году доходы республики выросли, несмотря на кризис, и составили 341,2 млрд рублей. В 2019-ом этот показатель составил 337 млрд рублей.

Расходная часть бюджета Татарстана превысила показатель предыдущего года на 41 млрд рублей, достигнув 363,2 млрд рублей. Рост произошел за счет дополнительных расходов на «Здравоохранение», «Социальную политику» и «Национальную экономику».



ЦБ поднимет ставку, ФСБ ловит экстремистов в Казани, новый маньяк

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объявила о планах постепенно поднять ключевую ставку до 5 — 6%. Сроки и темпы повышения ставки пока не определены. Они будут зависеть от прогноза инфляции.



ФСБ на День всех влюбленных провела операцию в Казани. В итоге были задержаны двое уроженцев Крыма, с недавних пор переехавшие в Татарстан. Следователи считают, что они собирали деньги под видом благотворительности, а потом переправляли их боевикам ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство»).



Артем Хохорин рассказал, что полиция недавно поймала в республике очередного маньяка. Фото: tatarstan.ru

Глава МВД Татарстана Артем Хохорин рассказал, что полиция недавно поймала в республике очередного маньяка. Такое заявление он сделал на сессии Госсовета РТ. Однако подробнее останавливаться на этом эпизоде не стал.



Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что программа льготной ипотеки для покупки новостроек под 6,5% может быть продлена с рядом ограничений.



В Казани все же вырастет цена на проезд в общественном транспорте. Госкомитет РТ по тарифам согласился с предложением поднять ее до 35 рублей для тех, кто расплачивается наличными. Власти города уже объявили, что дифференцированный тариф начнет действовать уже с 1 марта.

