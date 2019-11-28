Новое для бизнеса с декабря 2019: субсидии, уголовка для фармацевтов и маркировка новых товаров

Какие новшества ждут предпринимателей и простых граждан в начале зимы

В декабре на российский бизнес ляжет дополнительная нагрузка — обязательная маркировка ряда товаров. С 1-го числа уникальным идентификатором должны быть помечены фототехника, парфюмерия, автомобильные шины, кожаная одежда, постельное белье и некоторые изделия легкой промышленности. Еще одно новшество — ужесточение требований к компаниям, проводящим платежи в интернете. Кроме того, в этом месяце будет много изменений и событий, которые коснутся не только предпринимателей. Крым готовится к налогообложению, дачники — к новым правилам межевания, а также к налогу на воду. В республике представят социальные и бизнес-проекты, в Альметьевске пройдет массовый заплыв, в Нижнекамске откроется новый авиарейс в Новосибирск. Все важные новшества декабря — в обзоре «Реального времени».

Отложите маркировку

В России уже действует система маркировки на алкогольную продукцию, одежду из натурального меха, табачные изделия и обувь. С 1 декабря к ним добавляется еще ряд товаров: шины, кожаная одежда, постельное белье, фотоаппараты со вспышкой, духи и туалетная вода. Между тем бизнес попросил Минпромторг РФ отсрочить маркировку бытовой техники до 2024 года. По словам предпринимателей, подделок технически сложных товаров на рынке практически нет, а появление меток не защитит потребителей от некачественной техники, но взвинтит цены. В Минпромторге бизнесменам пока не ответили.

Каждому из товаров, подлежащих обязательной маркировке, присвоят индивидуальный цифровой код. Полную информацию о покупке можно будет найти, используя приложение «Честный знак». Так планируют бороться с контрафактом, контролируя движение продукции и уплату налогов.

Препараты строгого учета

С 1 декабря 2019 года список сильнодействующих препаратов, оборот которых ограничен на территории России, пополнится теандадолом, тропикамидом и прегабалином. Это лекарства для пациентов с невыносимыми болями, судорогами или заболеваниями зрения. Сейчас они входят в группу «иные лекарственные средства» среди медикаментов, подлежащих количественному учету. Отпускать их будут только по рецепту в установленном размере. Фармацевтов, нарушивших правила продажи, могут привлечь к уголовной ответственности. Под действие статьи 234 Уголовного кодекса РФ попадут аптеки, на сайте которых контролирующие органы найдут информацию о продаже вышеперечисленных препаратов по предзаказу и с возможностью предоплаты.

Российское законодательство впервые вело понятие платежного агрегатора — специализированной компании, которая обеспечивает в интернете платежи для онлайн-магазинов. Фото retailmenot.com

Новое понятие — новые требования

Российское законодательство впервые вело понятие платежного агрегатора — специализированной компании, которая обеспечивает в интернете платежи для онлайн-магазинов. С 31 декабря вступают в силу поправки к закону «О национальной платежной системе». Платежных агрегаторов предполагается контролировать через банки и небанковские кредитные организации (НКО) с целью предотвращения отмывания доходов и финансирования терроризма. Агрегаторы должны иметь статус банковского платежного агента; быть российским юрлицом; заключать договоры с компаниями и ИП, в частности о приеме к оплате электронных средств платежа, от имени банка и на условиях, которые он определит; соблюдать требования ЦБ РФ к защите информации.

Еще один шанс вернуть проценты по кредитам

Минэкономики Татарстана во второй раз продлило прием заявок на субсидирование ставок по кредитам для бизнеса. Подать заявку на освобождение от кредитной нагрузки в текущем году предприниматели смогут до 13 декабря. Напомним, программа 100-процентного субсидирования выплаты процентов по кредитам для малого и среднего бизнеса республики стартовала 3 октября текущего года. Предельный размер финансовой помощи на одного получателя составляет 10 млн рублей в год. Всего на программу в 2019 году выделено более 130 млн рублей. Подать заявку можно с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00 и в пятницу с 9.00 до 16.00. Адрес для приема документов: Казань, ул. Московская, д. 55, 521 кабинет. Телефон для консультаций: 236-29-96.

Импорт из Украины и Кореи ограничат

С 1 декабря 2019 года страны Евразийского союза вводят ограничения на импорт металлопроката, известного как горячекатаный прокат (металл обрабатывается при температуре более 920ºС). Он дешевле, но из такого материала трудно изготовить качественное изделие и ему необходима дополнительная обработка. ЕАС установил квоту, согласно которой можно будет ввозить не более 1,3 млн тонн горячекатаного проката. Все поставки сверх этой квоты облагаются пошлиной в размере 20% от таможенной стоимости. Квоты распространяются на поставки только из Украины и Южной Кореи на 1 год.

На смену заграничным шифрам на сим-картах придут отечественные. Фото Олега Тихонова

Шифровка для сим-карты от ФСБ



Глобальные изменения ждут всех мобильных операторов на территории РФ с 1 декабря 2019 года. Владельцы сим-карт обязаны пройти идентификацию с помощью криптографии, которую разработала ФСБ. На смену заграничным шифрам на сим-картах придут отечественные. Специалисты утверждают, что цены на мобильную связь не повысятся, средства будут выделены государством, операторы не будут в этом участвовать.

Сами пользователи не почувствуют изменений. Менять сим-карту на новую, с более безопасной системой идентификации, необязательно. Получить «симку» нового образца можно, например, в случае утери, замены старой или покупки новой сим-карты.

Поторопитесь, если хотите сменить страховщика

Пенсионный фонд РФ завершает переходную кампанию по выбору страховщика. Каждый россиянин обязан выбрать государственного страховщика ПФР или частную компанию. При этом в связи с законодательными изменениями заявление о смене страховщика в системе обязательного пенсионного страхования можно подать до 1 декабря текущего года, тогда как уведомление об отказе от смены страховщика можно отправить до 31 декабря текущего года.

В новом году в Крыму введут налог на имущество по законам и ставкам РФ как для физических, так и для юридических лиц. Фото pixabay.com

2 миллиона объектов в Крыму обложат налогами

До сих пор налог на имущество на территории Крыма и Севастополя не действовал. Связано это с тем, что при включении полуострова в состав России все базы данных, содержащие перечень облагаемого имущества и их стоимость, были заблокированы. Их пришлось создавать заново. Это потребовало времени. Перечень содержит 2,2 млн различных объектов. В новом году в Крыму введут налог на имущество по законам и ставкам РФ как для физических, так и для юридических лиц. 1 декабря завершается кадастровая оценка объектов недвижимости в республике.

Последние дни для прошлогодних налогов

2-е декабря 2019 года — последний день, когда гражданам нужно рассчитаться по налогам за 2018 год. С 3-го декабря на сумму неоплаченного налога будут начисляться пени, а налогоплательщик попадет в разряд должников. У россиян должны быть оплачены: налог на имущество (квартира, жилой или садовый дом, гараж, хозпостройки), земельный налог, транспортный налог. Многодетным гражданам с этого года предоставляют льготы по налогу на имущество и земельный участок.

Межевание без проекта и налог на воду

31 декабря истечет срок, когда допускается раздел участка, предоставленного СНТ, в общем порядке. С 2020 года для этого потребуется межевой план и проект планировки.

Также в конце года истекают сроки так называемой «водной амнистии». Уже с января 2020 года в соответствии с новым законом о садоводстве и огородничестве скважины, находящиеся в коллективном пользовании, подлежат лицензированию, учету потребляемой воды и налогообложению. Скважина не облагается налогом, если ее эксплуатация не требует получения лицензии — то есть, когда вода используется с так называемого «верховодка» (до 20 метров глубины) и для личных целей — своего дома и огорода, а также когда расход не превышает 100 куб. м в сутки. Нет необходимости в выплате налога, если воду использовали для тушения пожара и ликвидации последствий стихийных бедствий, если она идет на полив, а также для водопоя животных и птиц.

31 декабря — последний день, когда можно будет воспользоваться реструктуризацией ипотечного кредита. Фото Максима Платонова

Реструктуризация ипотечного кредита

По постановлению правительства РФ в рамках госпрограммы помощи заемщикам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, в этом году реструктурировали ипотечный кредит льготным категориям граждан (с ребенком на иждивении, с инвалидностью). 31 декабря — последний день, когда можно будет воспользоваться реструктуризацией ипотечного кредита.

День открытых дверей у чиновников

12 декабря 2019 года с 12.00 до 20.00 по поручению президента РФ в органах государственной власти и местного самоуправления пройдет Общероссийский день приема граждан.

На работу — по распределению

В России планируют снизить дефицит врачей и медсестер в сельской местности, а также уровень безработицы, за счет направления выпускников на работу в больницы и поликлиники. Президент Путин поручил правительству РФ во взаимодействии с Национальной медицинской палатой к 1 декабря сформировать перечень предложений по распределению выпускников медицинских вузов. Обучающиеся студенты-медики за счет регионального, федерального бюджета будут распределяться в муниципальные, государственные учреждения в установленный срок.

В России планируют снизить дефицит врачей и медсестер в сельской местности, а также уровень безработицы, за счет направления выпускников на работу в больницы и поликлиники. Фото Максима Платонова

30 дней для субсидий по нацпроектам

Правительство России установило срок в 30 дней, который отводится на заключение соглашений о получении субсидий из бюджета на осуществление нацпроектов. По истечении 30 дней проводится конкурс. Победитель получает право на получение этих выплат. Правительство РФ поручило Минфину до 1 декабря 2019 года привести в соответствие с постановлением нормативные документы, необходимые для получения субсидий. Данное положение будет действовать с 2020 по 2022 год.

Проще ездить по Европе

С 21 декабря вводится 6-й (максимальный) экологический класс для пассажирских и грузовых автомобилей (категорий M и N). Вступают в силу поправки в технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Это устранит существующий пробел в регулировании международных грузовых перевозок. Дело в том, что в Евросоюзе еще с сентября 2015 года выделяются разрешения на проезд грузового транспорта, соответствующего требованиям «Евро-6». А правилами Таможенного союза предусмотрено всего пять возможных экологических классов — поэтому невозможно было получить ПТС с экологическим классом 6.

Эксперты выберут резидентов «Бизнес-инкубатора»

7—8 декабря в технопарке в сфере высоких технологий «ИТ-парк» пройдет 39-й отбор проектов в «Бизнес-инкубатор». Прием заявок осуществляется до 1 декабря. В состав экспертного жюри войдут представители крупных компаний Татарстана и России, заинтересованные в новых решениях. Талантливые IT-специалисты и предприниматели получат обратную связь от экспертов, найдут партнеров в свой проект. Трекеры «ИТ-парка» помогут доработать продукт участников и выйти на первые продажи.

С 4 по 6 декабря 2019 года на территории МВЦ «Казань Экспо» состоится 19-я международная специализированная выставка «Машиностроение. Металлообработка. Сварка. Казань». Фото Рината Назметдинова

Машиностроители покажут новые технологии в Казани

С 4 по 6 декабря 2019 года на территории МВЦ «Казань Экспо» состоится 19-я международная специализированная выставка «Машиностроение. Металлообработка. Сварка. Казань», являющаяся ключевым мероприятием в области технологии обработки материалов, машиностроения и вносящая существенный вклад в развитие промышленности Республики Татарстан и Поволжья. В ней примут участие более 180 предприятий из России и разных стран мира, которые продемонстрируют интеллектуальные станочные системы нового поколения, передовые технологии. В рамках деловой программы выставки состоятся бизнес-встречи, конференции, конкурс «Лучший продукт выставки», соревнования «Молодые профессионалы» РТ по пяти компетенциям.

В Минмолодежи за грантом

Прием заявок на новый проект Министерства по делам молодежи РТ — первую образовательную медиаплатформу для молодежи «D-Dline» — продлится до 25 декабря. Молодые люди от 16 до 30 лет повысят медиаграмотность. Они будут соревноваться по пяти модулям: тексты, фото, видеопродакшн, дизайн и digital-маркетинг. Лучшие идеи, реализованные за пять месяцев проекта, смогут получить грантовую поддержку. К образовательной программе медиаплатформы привлекут федеральных и региональных спикеров. Открытые лекции и воркшопы с приглашенными экспертами пройдут на базе творческих площадок города. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 25 декабря, предварительно выполнив тестовое задание по одному из направлений на сайте http://d-dline.ru/.

Восьмичасовой заплыв на 100 километров

7 декабря в Альметьевске в бассейне спортивного комплекса «Мирас» пройдет массовый заплыв, посвященный празднованию 100-летия ТАССР. Его общая протяженность составит 100 км, всего в нем примут участие более 1000 человек, каждому из которых предстоит преодолеть дистанцию 100 метров. Заплыв будет длиться восемь часов при участии специальных судей для фиксации самого массового заплыва в «Книге рекордов России». В качестве гостей в заплыве примут участие в том числе и профессиональные пловцы.

Стоимость перелета в одну сторону — 10 380 рублей. Фото Максима Платонова

Из Нижнекамска в Новосибирск и в Юго-Восточную Азию

В декабре можно приобрести билеты на регулярные авиарейсы в Новосибирск, которые с 4 января 2020 года начнет выполнять авиакомпания S7 (маршрут «Новосибирск — Нижнекамск — Новосибирск»). Перелеты из аэропорта Толмачево в Бегишево будут выполняться на самолетах Embraer 170 с января по декабрь 2020 года дважды в неделю, по вторникам и субботам. Стоимость перелета в одну сторону — 10 380 рублей. Регулярное сообщение с Новосибирском позволит жителям Закамья использовать трансферный потенциал новосибирского аэропорта Толмачево и широкую маршрутную сеть S7 Airlines для перелетов в страны Юго-Восточной Азии (Бангкок, Пхукет, Камрань, Гонгконг, Сеул, Токио, Пекин).

Первый фестиваль социальных проектов в Казани

Для представителей некоммерческих организаций и бизнеса РТ открыта регистрация на I Республиканский благотворительный фестиваль «Социальная ярмарка». 7 декабря бизнес в партнерстве с правительством РТ, Общественной палатой Татарстана, Республиканского ресурсного центра по поддержке СОНКО представит лучшие социальные проекты. Зарегистрироваться на ярмарку необходимо до 5 декабря по ссылке: http://социальнаяярмарка.рф/

