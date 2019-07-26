Краудлендинг по-татарстански: Тимур Темиргалиев и Ко помогут быстрыми деньгами малому бизнесу

Кредитовать обещают в режиме онлайн всего за сутки по льготной ставке и с поручительством до половины суммы

Как стало известно «Реальному времени», с понедельника для малых предприятий Татарстана стала доступна первая в России программа краудлендинга с господдержкой. Небольшие татарстанские компании смогут получать кредиты на любые цели в сумме до 3 млн рублей под 14% годовых с помощью федеральной интернет-платформы «Поток» Никиты Абраменко и подвед Минэкономики РТ Гарантийный фонд Республики Татарстан во главе с Тимуром Темиргалиевым. В качестве кредиторов предлагается выступить крупному и среднему бизнесу, пока инвестировать могут только держатели счетов «Ак Барс» Банка, к слову, уже вложившие в пилот 150 млн рублей. Для их спокойствия Гарантийный фонд предоставит поручительство в 50% от суммы каждого займа. О том, каковы шансы у проекта привлечь бизнес, а у предпринимателей пройти жесткий отсев, — в материале «Реального времени».

«Поток» делится техресурсом, Татарстан — инвесторами

Малый бизнес Татарстана, начиная от сферы розничной торговли, заканчивая автомойками и общепитом, с сегодняшнего дня получит возможность оформлять дешевые займы за сутки и без залога. Более того, даже личного присутствия предпринимателя и сбора вороха документов не требуется, а поручителем по кредиту выступит Гарантийный фонд Республики Татарстан во главе с Тимуром Темиргалиевым. Новый региональный краудлендинговый проект с федеральными ресурсами «Гарантийный поток» запускается на базе сетевой площадки «Поток» Никиты Абраменко.

Краудлендинг — система кредитования, при которой крупные компании или физлица могут кредитовать малый бизнес с относительно небольшими рисками через Сеть. Воплощением этой системы в России и является интернет-проект «Поток», родившийся в стенах и «отпочковавшийся» несколько лет назад от «Альфа-банка». Система выгодна для обеих сторон — и для инвестора, желающего запустить свободные деньги в работу, и для заемщика, которому не светит банковский кредит из-за отсутствия залога. Инвестор получает доход в несколько раз выше, чем, к примеру, по депозиту в банке, а заемщик — возможность оформить заем быстро и без поручителей. Стороны, условно, «встречаются» на интернет-ресурсе и никак не контактируют лично, деньги инвестора распределяются по нескольким проектам, чтобы, опять же, минимизировать риски.

Воплощением этой системы в России и является интернет-проект «Поток», родившийся в стенах и «отпочковавшийся» несколько лет назад от «Альфа-банка»

В этом году Гарантийный фонд Татарстана инициировал соглашение с «Потоком»: ведомство Темиргалиева договорилось об особых условиях для малого бизнеса республики при получении займов, а в обмен на это привлекло на площадку своих инвесторов. Татарстанский проект «Гарантийный поток» предполагает, что крупные и средние компании будут кредитовать малый и микробизнес под 14% годовых. Для небольших компаний это должно стать возможностью привлечь деньги быстро и на выгодных условиях, а для инвесторов — получить доходность почти в два раза выше, чем по депозитам для юрлиц. Чтобы снизить риски, Гарантийный фонд РТ предоставит поручительство в размере 50% суммы займа. Так малый бизнес сможет привлечь финансирование на сумму до 3 млн рублей сроком до 6 месяцев.

Как это будет работать?

На сайте «Потока» появилась отдельная страница для Татарстана — на стартовом экране сайта высвечивается объявление об особых условиях для компаний из сегмента малого бизнеса. Такое же окно с гиперссылкой, уводящей на сайт «Потока», появилось и на сайте Гарантийного фонда РТ. После регистрации учредитель либо руководитель компании должен приложить к заявке на получение займа выписку с банковского расчетного счета за последние 12 месяцев из любого банка, указать ИНН организации и свои паспортные данные, приложить электронную подпись. После этого ресурс автоматически проведет анализ платежеспособности заемщика и выдаст результат, а в случае положительного решения — и сами средства, в течение суток.

— Срок рассмотрения — один день, мы берем на себя такое обязательство: если предприниматель подал заявку в 9 часов в четверг, то в 10 часов утра следующего дня он уже получит деньги. Кредит на любые предпринимательские цели — это и оборотка, и инвестиции в закупку оборудования. Учитывая сумму в 3 млн, целевым сегментом будут маленькие компании, которые либо хотят закупить оборудование, либо пополнить оборотные средства. Продукт исключительно для малого и среднего бизнеса — компании должны «проходить» по 4-й статье 209-ФЗ — иметь выручку до 2 млрд рублей и до 250 сотрудников, — уточнил в беседе с «Реальным временем» Тимур Темиргалиев.

Чтобы снизить риски, Гарантийный фонд РТ предоставит поручительство в размере 50% суммы займа. Фото tatarstan.ru

Пока инвестировать могут только внутренние клиенты единственного банка

Соглашение по проекту было трехсторонним: третьим участником стал «Ак Барс» Банк, именно он, согласно схеме «Гарантийного потока», должен выступить в роли «поставщика инвесторов» под нужды малого бизнеса республики. Как пояснил Тимур Темиргалиев, партнером на этапе пилотного запуска должен был стать якорный республиканский банк, поэтому выбор был сделан в пользу этой кредитной организации. Пока присоединиться к проекту в статусе инвесторов, подключиться к платформе «Поток» смогут только компании — клиенты «Ак Барс» Банка.

— В будущем, после подведения первых итогов, анализа портфеля заемщиков, мы, естественно, будем эту историю масштабировать на другие предприятия, которые хотят свободную ликвидность размещать в чуть более рисковых, но более доходных операциях, нежели банковские депозиты, — крупный и средний бизнес, — заявил глава Гарфонда РТ. — До конца 2019 года планируется предоставить под этот проект порядка 150 млн рублей, этот портфель у нас уже аккумулируется, первичный капитал для предоставления первых займов сформирован.

Ложка дегтя: умный «Поток» пропустит около 4% подавших заявки на заем

Система «Гарантийного потока» полностью автоматизирована, как и все «умные» технологии, имеет свои достоинства и недостатки. С одной стороны, весь процесс в режиме онлайн с минимальным человеческим участием — это плюс для всех сторон. С другой — предпринимателю будет не так просто понять причины отказа в займе, а такие случаи не редкость, признают и в Гарфонде РТ, и в команде «Потока». По официальной статистике ресурса, после проверки до получения займа доходят только 4% подавших заявки компаний.

Проект «Гарантийный поток» для малого бизнеса Татарстана работает на базе основной платформы «Поток». Для работы «Гарантийного потока» она была дополнена функционалом выдачи поручительств. Разбором заявок на микрозаймы от малого бизнеса в авторежиме занимается сама система «Потока».

— Алгоритм оценки «Потока» был построен на основе транзакционных данных компаний, которые держали счета в «Альфа-банке», — мы проанализировали более 150 тысяч компаний, создали новую поведенческую модель с использованием различных математических алгоритмов и смогли научить систему предсказывать, насколько та или иная компания кредитоспособна. Также мы используем практически все открытые источники данных: ФНС, «Контур. Фокус», проверяем арбитражи. Все вместе это «завернуто» в нашу скоринговую систему, — объяснил «Реальному времени» CEO «Потока» Никита Абраменко.

— Да, система пропускает 4%, но если перевести эти проценты в абсолютные значения, то это уже около 4 тысяч компаний, столько малых предприятий уже получили займы с помощью «Потока». Надо понимать, что входящий объем — это колоссальные цифры, а вот вышли с результатом уже 4 тысячи, что я считаю, неплохо, — заявил Тимур Темиргалиев.

«Ожидаем высокий спрос»

До конца 2019 года в Гарантийном фонде рассчитывают привлечь дешевыми займами на «Потоке» минимум 150—200 малых предприятий Татарстана. Ведомство проводило демотестирование системы: в закрытом режиме заявки на займы подали семь компаний, пять из них, по словам Тимура Темиргалиева, получили одобрения платформы.

— Сейчас мы эту историю начинаем предлагать в открытом доступе. Если мы увидим, что эти займы будут пользоваться спросом, а мы однозначно в этом уверены, то мы, во-первых, будем увеличивать сумму единовременных займов, от трех млн увеличим до пяти, например, и, во-вторых, будем увеличивать объем финансирования. Сейчас берем пилотную траекторию, чтобы посмотреть, как будет вести себя портфель с точки зрения рисков, уровня просрочки. Это первый в России краудлендинг за один день — без залога, без документов, который обеспечивается за счет технологий и наших гарантий, такого опыта не было ни у кого, — резюмирует глава Гарфонда РТ.

По словам Никиты Абраменко, в течение года после запуска «Гарантийного потока» выдачи могут достигнуть нескольких миллиардов рублей — высокий спрос должно обеспечить привлекательное предложение для бизнеса. В перспективе пилотный проект, запущенный в Татарстане, может быть масштабирован на всю страну.