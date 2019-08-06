В сентябре в Татарстане появится своя цифровая платформа лучших практик социально-экономического развития

Министерство экономики Татарстана в сентябре запустит собственную цифровую платформу для сбора и публикации лучших практик муниципальных районов, направленных на ускорение социально-экономического развития республики. Об этом стало известно сегодня, 6 августа 2019 года, в пространстве коллективной работы «Точка кипения Казань», где начала работу первая стратегическая сессия, посвященная вопросам реализации системной инициативы Агентства стратегических инициатив — «Библиотека умных решений «Смартека».

«Ключевым ориентиром для всех регионов стали ежегодные результаты Национального рейтинга, проводимого Агентством стратегических инициатив. Благодаря ему регионы видят свои сильные и слабые стороны, учатся друг у друга и внедряют лучшие практики. Мы активно используем эту возможность и внимательно изучаем лучшие практики, а также всегда рады поделиться своими лучшими практиками, способными помочь в развитии других регионов. В частности, сегодня мы создаем ресурс для тиражирования лучших практик наших муниципалитетов», — отметил Рустам Минниханов.

«Именно в обмене лучшим опытом сосредоточен потенциал роста регионов. Этому вопросу отдельное внимание уделил и президент РФ в рамках ПМЭФ-2019. В этой работе ключевую роль играет АСИ, которое оказывает неоценимую поддержку регионам в улучшении делового климата и повышении инвестиционного потенциала», — подчеркнул министр экономики Республики Татарстан Фарид Абдулганиев.

Как уточнил министр экономики РТ, конкурс лучших практик поможет улучшить эффективность управленческого аппарата Татарстана, увеличить инвестиционную привлекательность и повысить благосостояние населения через обмен успешным опытом внутри республики. Инструмент принесет практическую пользу тем, кто готов перенимать опыт и сам делиться накопленными полезными практиками.

Инструмент представляет из себя цифровую платформу для публикации предпринимательских и административных успешных практик. Все практики будут разделены территориально и по сферам их применения, что поможет пользователям платформы легко ориентироваться при поиске нужной информации, а также видеть наиболее активные территории и их глав. Доступ к данным через онлайн систему даст возможность оптимизировать время и усилия всех заинтересованных участников, позволяя сократить время на поиск новых решений для развития территорий. Каждая практика будет проходить модерацию и экспертную оценку перед публикацией и в дальнейшем сможет быть включена в «Золотую сотню Татарстана» и войти в состав успешных практик федерального значения.