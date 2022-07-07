Рустем Сибгатуллин возглавит филиал «Центра по обеспечению деятельности Казначейства» в Казани
Первый заместитель министра экономики Татарстана — глава Департамента развития предпринимательства и конкуренции Рустем Сибгатуллин возглавит Межрегиональный филиал ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в Казани, сообщают источники «Реального времени». Представить его в новой должности планируется уже в пятницу, 8 июля.
Рустем Сибгатуллин сменит на посту начальника Амину Хусаинову. Межрегиональный филиал ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в Казани является преемником Управления Росфиннадзора по Татарстану.
О том, что Рустем Сибгатуллин покидает свою должность в Министерстве экономики Татарстана «Реальному времени» стало известно в начале недели. Однако сам он в разговоре с корреспондентом издания эту информацию опроверг.
В Министерстве экономики Татарстана Рустем Сибгатуллин с 2012 года. Он начинал работу, когда ведомство возглавлял Мидхат Шагиахметов. Кроме него, при Сибгатуллине сменились еще два министра — Артем Здунов (2014—2018), Фарид Абдулганиев (2018—2020). При нем же министерское кресло вновь занял Мидхат Шагиахметов.
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Справка
Рустем Сибгатуллин родился 7 апреля 1970 года в Казани.
Образование
1992 г.— Казанский финансово-экономический институт (специальность «финансы и кредит»)
Трудовая деятельность
1988—1989 гг. — служба в Вооруженных Силах СССР.
1992—1993 гг. — государственный налоговый инспектор в Государственной налоговой инспекции Советского района г. Казани.
1993—1994 гг. — старший государственный налоговый инспектор в Государственной налоговой инспекции по г. Казани.
1994—1997 гг. — ведущий экономист, главный экономист, начальник отдела валютного регулирования и ценных бумаг Министерства финансов РТ.
1997—1999 гг. — заместитель главы аппарата администрации Московского района г. Казани.
1999—2012 гг. — начальник Центра финансового обеспечения МВД по РТ.
2012—2015 гг. — заместитель министра экономики Республики Татарстан — начальник Департамента поддержки предпринимательства.
С апреля 2015 г. — первый заместитель министра экономики Республики Татарстан — директор Департамента развития предпринимательства.
С 1 декабря 2017 г. — первый заместитель министра экономики РТ — директор Департамента развития предпринимательства и конкуренции.
Награды
Заслуженный экономист Татарстана (2016 г.)
Награжден нагрудными знаками «За отличную службу в МВД РТ» (2000 г.), ГУ Вневедомственной охраны МВД России «За отличие» (2001 г.), «За отличную службу в МВД РТ» (2002 г.), «За верность долгу» (2003 г.), «Почетный сотрудник МВД» (2011 г.), медалями «200 лет МВД России» (2002 г.), «За доблесть в службе» (2005 г.), «В память 1000- летия Казани» (2005 г.), Жукова (2006 г.), «За отличие в службе» 1-й степени (2009 г.), юбилейной медалью «100 лет профсоюзам России» (2005 г.), памятной медалью «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани» (2014 г.), благодарственным письмом президента РТ (2005 г.), почетной грамотой Министерства внутренних дел по РТ (2007 г.),
благодарностью Кабинета Министров РТ (2014 г.), министра экономического развития РФ (2018 г.), медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» (2020 г.).
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