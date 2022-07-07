Рустем Сибгатуллин возглавит филиал «Центра по обеспечению деятельности Казначейства» в Казани

Первый заместитель министра экономики Татарстана — глава Департамента развития предпринимательства и конкуренции Рустем Сибгатуллин возглавит Межрегиональный филиал ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в Казани, сообщают источники «Реального времени». Представить его в новой должности планируется уже в пятницу, 8 июля.

Рустем Сибгатуллин сменит на посту начальника Амину Хусаинову. Межрегиональный филиал ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в Казани является преемником Управления Росфиннадзора по Татарстану.

О том, что Рустем Сибгатуллин покидает свою должность в Министерстве экономики Татарстана «Реальному времени» стало известно в начале недели. Однако сам он в разговоре с корреспондентом издания эту информацию опроверг.

Фото: realnoevremya.ru

В Министерстве экономики Татарстана Рустем Сибгатуллин с 2012 года. Он начинал работу, когда ведомство возглавлял Мидхат Шагиахметов. Кроме него, при Сибгатуллине сменились еще два министра — Артем Здунов (2014—2018), Фарид Абдулганиев (2018—2020). При нем же министерское кресло вновь занял Мидхат Шагиахметов.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина