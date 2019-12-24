Джавидин Кафаров, хлебозавод №3: «Планируем составить конкуренцию мини-пекарням»

Акции «Покупай татарстанское!» исполнилось 10 лет. Что изменилось за это время у местных производителей-участников. Часть 1

Десять лет назад, в 2009 году, в республике стартовала акция «Покупай татарстанское!», инициированная президентом республики Рустамом Миннихановым и запущенная телеканалом ТНВ совместно с Минэкономики и Минпромторгом РТ. Новый импульс акции придали спустя еще пять лет после запуска — в 2014-м, с легкой руки премьер-министра РТ Алексея Песошина. «Реальное время» на примере татарстанских предприятий рассказывает, как данный проект помог местным производителям пробиться на полки торговых сетей и найти своего покупателя. Первая история в серии — пример развития производства у активного участника акции — Казанского хлебозавода №3.

Десять лет — полет нормальный



Акция появилась на свет в условиях, схожих с нынешними: тогда, в 2009 году, как и сейчас, по данным Минэкономики РТ, произошло заметное снижение покупательского спроса. Люди также стали больше тратить на еду, урезая остальные траты. Тогда по инициативе президента Татарстана телерадиокомпания ТНВ совместно с республиканскими Минэкономики и Минпромторгом запустили акцию «Покупай татарстанское!», которая была нацелена на привлечение внимания покупателей к местной продукции. Таким образом в республике хотели дать толчок к развитию не только рынка, но и национальной экономики.

Пять лет назад акция получила второе дыхание. Осенью 2014-го на заседании оперативного штаба по контролю за состоянием рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Татарстане тогда еще первый заместитель премьер-министра РТ Алексей Песошин напомнил, что акция «Покупай отечественное! Покупай татарстанское!» продолжается, и подчеркнул необходимость продвигать в первую очередь импортозамещающую продукцию.

Хлебозавод берет не количеством, а качеством, старается разнообразить линейку продукции. Отсюда, в частности, сегодняшнее многообразие сдобной сувенирной продукции в красочной упаковке и в первую очередь — «стратегического товара», чак-чака

«Покупай татарстанское!» — значит «покупай традиционное»



К акции присоединились десятки татарстанских производителей. В числе первых был и Казанский хлебозавод №3. Сегодня в его руководстве, окинув взглядом прошедшие 10 лет, отмечают — участие в проекте во многом помогло в развитии производства.

— Ожидаемый на конец 2019-го годовой объем выпуска продукции нашего хлебозавода — 26 277 тысяч тонн, — сообщил «Реальному времени» генеральный директор АО Джавидин Кафаров. — Мы не применяем ни ГМО, ни улучшителей, никаких лишних добавок, замешиваем хлеб традиционным способом — на заквасках. Соответственно, у него и вкус, и все потребительские свойства в корне отличаются от хлебов быстрого приготовления, которые производятся в мини-пекарнях ускоренным способом.

По словам гендиректора, тенденция сегодняшнего дня — сокращение производства хлеба. Сейчас люди покупают хлеба меньше, чем 10, тем более 20—30 лет назад, и наращивать его производство не имеет смысла.

Есть много хлеба стало немодно, да и покупательная возможность населения снижается. Поэтому хлебозавод берет не количеством, а качеством, старается разнообразить линейку продукции. Отсюда, в частности, сегодняшнее многообразие сдобной сувенирной продукции в красочной упаковке и в первую очередь — «стратегического товара», чак-чака:

— У нас первоначально выпускалось два наименования чак-чака — обычный и глазированный, а теперь выпускаем девять наименований: с кунжутом, воздушным рисом, орехами, кокосовой стружкой…

АО «Казанский хлебозавод №3» закончило 2018 год с выручкой почти в 1,65 млрд рублей

Согласно данным «Спарк-Интерфакс», АО «Казанский хлебозавод №3» закончило 2018 год с выручкой почти в 1,65 млрд рублей. Валовая прибыль предприятия превысила 470 млн, чистая — почти 6 млн. Роста по сравнению с прошлыми годами не наблюдается, но с учетом изменившихся тенденций покупательского спроса и структуры рынка хлебозавод работает эффективно. И продукцию этого предприятия, включившегося в акцию «Покупай татарстанское!» одним из первых в республике, покупатели по-прежнему целенаправленно ищут на полках.

Реконструировали и переориентировались

Идею расширить производство коронного татарстанского продукта — чак-чака на хлебозаводе реализовали в рекордно короткий срок: в мае 2011 года руководитель озадачил подчиненных, а в 2012-м новый двухэтажный цех №6 уже был построен, оснащен и введен в эксплуатацию.

Переоснащение завода происходило в течение всего срока акции «Покупай татарстанское!». В 2010 году прошла капитальная реконструкция цеха №2 — поменяли перекрытия, в цехах заменили систему вентиляции, три старинные печи заменили на современные немецкие производства копании MIWE, а древние тестомесильные и тесторазделочные машины заменили на новые саратовские, фирмы «Восход».

В 2012—2014 годах на четырех хлебных линиях хлебозавода установили новые тестоделительные машины отечественного производства. А около трех лет назад в цехе по производству кондитерских изделий обновили две печи — приобрели турецкие, но по качеству — сопоставимые с немецкими. Затем настала очередь закупки современных хлеборезок и упаковочных линий — в соответствии с изменившимися запросами покупателей. Год назад были приобретены литовские полуавтоматические линии нарезки и упаковки «Давайна».

Древние тестомесильные и тесторазделочные машины заменили на новые саратовские, фирмы «Восход»

С пылу с жару

— Сегодня мы делаем ставку на хлебобулочные изделия с малым весом и на горячий хлеб, — говорит Джавидин Кафаров. — В магазинах все чаще режут хлеб даже не на половинки — на четвертинки, как когда-то в СССР, и дело не только в том, что покупатель хочет экономить! Покупатель еще хочет купить свежий хлеб и съесть его еще теплым, с хрустящей корочкой. И мы планируем этот тренд использовать и со временем, наладив выпуск замороженного хлеба с выпечкой прямо в магазине, составить конкуренцию мини-пекарням, открытым чуть ли не в каждом доме.

По его словам, другой «заманухой» для покупателей стал выпуск продукции в стиле «ретро»:

— Горячий хлеб без упаковки когда-то доставлялся в магазины, но потом нам сказали, что это чревато антисанитарией. Но когда мы все же попробовали поставлять неупакованный хлеб, покупатель за него проголосовал! Потому что в отличие от запаянных в пакеты эти батоны и буханки, что называется, «дышат». Они более вкусные, лучше хранятся. Мы привозим горячий хлеб в сетевые магазины дважды в день — утром и вечером, и его расхватывают! И вот тут уж акция «Покупай татарстанское!», я считаю, работает в чистом виде: горячим в магазин можно доставить только «родной» хлеб!

«Сделано для людей»

Десять лет назад товары — участники акции «Покупай татарстанское!» снабжались специальными наклейками. Клеили их, говорит Джавидин Кафаров, и на продукцию 3-го хлебозавода, надобность в этом давно отпала — торговые сети сами помечают полки с местными товарами значком «Сделано в Татарстане».

И с заходом на эти полки в сетевые магазины у завода проблем нет. По словам руководителя предприятия, в закупке его продукции сети изначально были заинтересованы, а проблемы если и возникали, то только денежные. Сети пытались «прогнуть» поставщика, вынудив его снизить цены.

«Мы держим низкие цены на социальные продукты — нарезные батоны и сельский хлеб», — пояснил Кафаров

— Мы, безусловно, держим низкие цены на социальные продукты — нарезные батоны и сельский хлеб, — пояснил Кафаров. — Но снизить цены на всю линейку невозможно, это грозило бы разорением.

В итоге консенсус был достигнут, на полках магазинов формата «у дома» — в «Пятерочках» и «Магнитах» — продукция хлебозавода №3 неизменно присутствует.

— Участие в акции «Покупай татарстанское!» для нас оказалось естественным шагом, — говорит руководитель АО «Казанский хлебозавод №3». — Но результатом этого участия стало не только продвижение продукции предприятия на местном рынке, но и переоснащение завода. И это особенно важно: мы даем людям не только хлеб, а еще и работу — официальную, хорошо оплачиваемую, с гарантированным соцпакетом. Да, нелегкую, но приобретенное за годы акции новое оборудование значительно облегчило условия труда!

На предприятии, к слову, сегодня работает около 1 300 человек.