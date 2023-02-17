Объем импорта в Татарстан сократился на 39% в стоимостном выражении

Фото: realnoevremya.ru/Артем Дергунов (архив)

По итогам 2022 года объем импорта в Татарстан сократился на 20% в физическом объеме и на 29% в стоимостном выражении и составил порядка 227,4 млрд рублей. Об этом на коллегии Министерства экономики республики рассказал глава ведомства Мидхат Шагиахметов.

Основные товарные позиции, по которым снизились объемы импорта в Татарстан, — это комплектующие для транспорта, катализаторы и присадки, жидкостные насосы, электрогенераторы, подшипники и двигатели.

— Одним их резервов в обеспечении сырья и материалов, комплектующих является усиление межкооперационных связей, направленных на замещение поставляемой импортной продукции отечественными аналогами и в случае отсутствие таких аналогов на организацию производства, — заявил Мидхат Шагиахметов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в марте 2022 года в Татарстане создали Центр импортозамещения. Как рассказал статс-секретарь — заместитель министра экономического развития России Алексей Херсонцев, он предложил свыше 150 тысяч позиций продукции из РФ и дружественных ей стран для замещения ранее закупаемой на Западе продукции.



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Татьяна Демина