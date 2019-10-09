Фарид Абдулганиев о поддержке малого бизнеса в Татарстане: «Рост в 26—27 раз»

Общая сумма, выделенная на развитие предпринимательства в Татарстане, в 2019 году составила почти 2 млрд рублей

С появлением нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и предпринимательская инициатива» масштабы господдержки предпринимателей в Татарстане выросли в 26—27 раз — практически до 2 млрд рублей, рассказал министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев накануне на заседании профильного комитета в Госсовете РТ. Глава республиканского Министерства экономики не согласился с депутатом и членом «Партии Роста» Олегом Коробченко, что «это не такая уж поддерживающая сумма». О том, куда направят ударные дозы госинвестиций для роста малого и среднего бизнеса в республике, что мешает заполняемости промпарков в муниципалитетах и кого ведут на экспортные рынки, — в репортаже «Реального времени» с первого заседания комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству, где обсуждали проект бюджета на 2020—2022 годы сквозь призму интересов МСБ.

Новенький бюджет с заниженным дефицитом

Открытие нового политического сезона в парламенте началось с черновой обкатки проекта бюджета на 2020 год и на плановый период 2021—2022 годы во всех восьми депутатских комитетах, которые заинтересованы в отстаивании интересов курируемых ими отраслей экономики и бизнеса.



Правительство внесло главный финансовый документ республики на 4 тысячах страниц в Госсовет РТ почти 10 дней назад, изменив доходную часть республиканского бюджета с 262,9 до 264,8 млрд рублей, а расходную с 285,9 до 267,9 млрд рублей. В результате дефицит бюджета на 2020 год составил 3,1 млрд рублей, тогда как в предыдущем году бюджет утверждался с дефицитом в 22,9 млрд рублей, и эту разницу нельзя не заметить.



Основные параметры бюджета и прогноз социально-экономического развития на предстоящие 3 года были утверждены на заседании правительства РТ 11 сентября с участием президента Татарстана Рустама Минниханова и председателя Госсовета республики Фарида Мухаметшина. Законопроект о бюджете представлен на русском и татарском языках. Планируется, что 10 октября пройдут парламентские слушания, на которых депутаты будут пробивать новые предложения в бюджет.

Бюджетные дебаты развернулись в комитете по экономике, инвестициям и предпринимательству, который недавно возглавил экс-глава «Таттелекома» Лутфулла Шафигуллин

Промышленность против рецессии, или Как достичь 5 триллионов



Бюджетные дебаты развернулись в комитете по экономике, инвестициям и предпринимательству, который недавно возглавил экс-глава «Таттелекома» Лутфулла Шафигуллин. К ним присоединился и экс-министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов, в зону ответственности которого передали полномочия по содействию экономической и инвестиционной активности на законодательном уровне.



Министр экономики Фарид Абдулганиев вновь озвучил прогноз социально-экономического развития на предстоящие 3 года, который впервые был сделан в Кабмине. Он напомнил, что «сохраняется геополитическая напряженность на фоне торговых противостояний США, Китая и других стран, что влияет на волатильность цен на нефть и на курс валюты и ставит под угрозу глобальные цепочки поставок технологической продукции».



Несмотря на внешние факторы, сохраняется сдержанный экономический рост. Так, по итогам января — августа 2019 года ВРП Татарстана составил 1,617 трлн рублей, с динамикой 100,8% к предыдущему периоду. При этом лучше себя чувствует промышленность. По данным главы Минэкономики РТ, индекс промышленного производства за этот период составил 101,5% или 1,87 трлн рублей. К концу года показатель должен вырасти до 2 трлн 941 млрд рублей, и индекс промпроизводства ожидается на уровне 101,6%, добавил он. Несмотря на ухудшение макроэкономической ситуации, Татарстан движется по базовому сценарию Стратегии-2030, согласно которому объем ВРП превысит 5 трлн рублей к 2030 году.

К началу сентября Татарстан освоил 56,3% чуть более половины средств, выделенных в этом году на реализацию 11 национальных проектов, сообщил замминистра финансов РТ Алексей Шишкин

Нацпроекты освоены более чем наполовину



Как бы ни устрашали экономическими катаклизмами, республиканский бюджет этого года пополняется без особого напряжения. За 9 месяцев этого года в консолидированный бюджет поступило 205,8 млрд рублей, а в республиканский — 171,5 млрд рублей.



К началу сентября Татарстан освоил 56,3%, чуть более половины средств, выделенных в этом году на реализацию 11 национальных проектов, сообщил замминистра финансов РТ Алексей Шишкин. По его словам, в этом году предстоит освоить 25,7 млрд рублей, из которых 18,1 млрд рублей — федеральные средства.



— Практика показывает, что оставшиеся до конца года месяцы — более интенсивные по исполнению, — пояснил замглавы Минфина.



Переходя к параметрам бюджета, он сообщил, что основными доходными источниками вновь окажутся налог на прибыль (100 млрд рублей), НДФЛ (82 млрд), акцизы на алкоголь, пиво и нефтепродукты (34 млрд), налог на имущество (21 млрд). Безвозмездные финансовые трансферты в будущем году закладываются в 31,7 млрд рублей. В итоге облик консолидированного бюджета получается внушительным: доходы — 310,2 млрд рублей, расходы — 313,1 млрд рублей, дефицит — 3,9 млрд рублей.

Открыл дебаты депутат от «Партии Роста» Олег Коробченко, который для начала попросил Минфин дать ему полную раскладку того, как будут расходоваться целевые средства на поддержку малого и среднего бизнеса

«Очень не поддерживающая сумма»

Несмотря на значимость глобальных бюджетных цифр, депутаты настроились «заземлять» приглашенных спикеров на тему предпринимательства. Открыл дебаты депутат от «Партии Роста» Олег Коробченко, который для начала попросил Минфин дать ему полную раскладку того, как будут расходоваться целевые средства на поддержку малого и среднего бизнеса (МСБ). Правда, он ошибся в цифрах, когда решил, что на это пойдет 8,6 млрд. «Нет, 8,6 млрд идет на общегосударственные вопросы, но в том числе и на поддержку малого и среднего бизнеса, — поправил его Шишкин. — Но 1,3 млрд рублей из них дадим (из регионального бюджета, — прим. ред.)», — обнадежил его Минфин, чему Олег Коробченко явно расстроился.



— Наш комитет занимается развитием предпринимательства, а сумма выделена такая, что это не поддержка, — попенял он авторам распределения бюджета. — Я думаю, что вы, Фарид Султанович, нас должны поддержать! — взглянул он с надеждой на министра экономики.



«Цифру, которую вы тут озвучиваете, она очень не поддерживающая», — посетовал Коробченко.

Идет рост в 26—27 раз!



Министр экономики внес ясность в путаницу с цифрами. Оказалось, что господдержка не прячется в одной бюджетной строке. Сумма, выделенная на развитие малого и среднего бизнеса в Татарстане, в этом году составит почти 2 млрд рублей.

Министр экономики внес ясность в путаницу с цифрами. Оказалось, что господдержка не прячется в одной бюджетной строке

— Надо понимать, что с появлением нацпроекта по предпринимательству сумма поддержки по линии федерального центра существенно выросла, — объяснял Абдулганиев. — На прошлой неделе, в частности, были достигнуты договоренности о том, что республике будет выделено еще 278 млн рублей. Из них 250 млн рублей будет направлено на строительство индустриального парка на территории технополиса «Химград» и 29,68 млн — на поручительства Гарантийного фонда. Софинансирование из республики составит 65,6 млн рублей. Если мы сопоставим прошлогоднюю сумму с объемом поддержки 2019 года, то рост в 26—27 раз! — убеждал министр в том, что все не так плохо, а даже хорошо.

«Я вижу, что вы втянулись в обсуждение того, что мало и много, — подключился к разговору Алексей Шишкин. — Очень большие суммы идут по льготам, если уж всерьез обсуждать. Даже цифры пока называть не буду».



Почему гаснут промпарки

Представитель КПРФ спросил, насколько эффективны промпарки и промплощадки.



— Доктрина Татарстана заключается в том, чтобы в каждом муниципальном районе работало по одному промпарку. Сейчас их 91. В следующем году планируем довести до 100, — ответил глава Минэкономики РТ. — Востребованность есть, но есть промплощадки, где занято только 45% площадей.



По мнению Абдулганиева, мешают заполняемости промпарков высокие тарифы на энергоресурсы: «Был поднят вопрос о том, что необходимо обеспечить переход на низкий тариф по энергетике. Почему 6 рублей за 1 квт*ч, а не 2 рубля? Наше предложение — построить понижающие подстанции, но кто их будет обслуживать? Тем не менее президент поддержал нас, и в следующем году, я надеюсь, мы увидим эту строчку и будем работать над снижением стоимости электроэнергии в промпарках», — подчеркнул министр.