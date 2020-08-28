Исключение из реестра ИП, «100% Татарстан» и допподдержка — новое для бизнеса в сентябре

Грядущие осенние изменения в законах, деловой и повседневной повестке татарстанцев

Налоговики получили право принудительно исключать ИП из реестра, в Минэкономики подготовили дополнительные меры поддержки МСП, а в республике стартует крупный деловой онлайн-форум. Об этом и других новшествах и событиях сентября «Реальное время» пишет в своем традиционном обзоре под конец месяца. Пандемия внесла свои коррективы в жизнедеятельность татарстанского бизнеса, но со снятием ограничений предприниматели постепенно привыкают работать в новых условиях. Возможно, поэтому на сентябрь запланировано еще так много дискуссионных площадок с участием бизнес-экспертов, инвесторов, разработчиков инноваций. Часть из этих мероприятий отложили ранее в период самоизоляции до более благополучных времен. Предполагается, что эти платформы будут работать не только в онлайн-формате. Подробнее о новшествах первого месяца осени — в материале «Реального времени».

Ликвидировать ИП — без его согласия



С 1 сентября налоговики смогут принудительно исключать из ЕГРИП индивидуального предпринимателя, если тот фактически прекратил свою деятельность. Таким правом ФНС наделили поправки в Закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Налоговая служба в одностороннем порядке сможет исключать ИП из реестра за ряд провинностей. Согласие самого предпринимателя при этом не требуется. Ранее такая мера со стороны ФНС в определенных случаях могла применяться только к юридическим лицам.

Основанием для исключения лица из Единого госреестра ИП является факт отсутствия деятельности у предпринимателя: в случае если он не платит налоги в течение 15 месяцев и не предоставляет никаких сведений в налоговую. Решение службы можно оспорить в течение одного года. Бывший индивидуальный предприниматель, которого лишили его статуса в принудительном порядке, вновь сможет создать ИП только через 3 года.



В Минэкономики республики дали старт дополнительным мерам поддержки бизнеса. Фото rt.rbc.ru

Татарстанский бизнес получит дополнительную поддержку



В Минэкономики республики под конец лета дали старт дополнительным мерам поддержки бизнеса, направленным на восстановление и оживление татарстанской экономики. Как пояснили в министерстве, сформирован новый подход к подбору и оценке помощи для предпринимателей, что позволит бизнесу сократить расходы в момент выхода из сложившейся экономической ситуации.

«Новый пакет мер рассчитан на максимально широкую аудиторию предпринимателей. Получателями поддержки могут стать организации из реального сектора экономики, осуществляющие деятельность в отраслях сельского, лесного хозяйства, обрабатывающего производства, строительства, информации и связи и в других секторах экономики», — сообщают авторы инициативы.



Воспользоваться помощью также смогут выпускники вузов, организации общественного питания, резиденты и управляющие компании промышленных парков и площадок, экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего бизнеса, предприниматели, имеющие в своем портфеле кредиты, направленные на инвестиционные цели.

Для экспортно ориентированных предпринимателей, а также реализующих инвестиционные проекты, разработан микрофинансовый продукт «Развитие». Заявитель может получить микрозайм на сумму от 1 до 5 млн рублей со сроком кредитования от 3 до 24 месяцев под процент равный половине ключевой ставки ЦБ РФ. Подробнее с полным перечнем мер поддержки можно ознакомиться на сайте министерства.



300 онлайн-сессий за 12 дней

До 10 сентября продлится онлайн-форум «100% Татарстан», стартующий 30 августа. Это интеллектуальное деловое пространство, которое объединит сотни спикеров и профессионалов своего дела по 20 тематическим направлениям: история территорий, международное сотрудничество, IT-индустрия, инновации, инвестиции, образование и рынок труда, медицина, сельское хозяйство, туризм, молодежная политика, спорт, транспорт, экология.

Состоятся панельные дискуссии, прямые эфиры лидеров мнений, интервью и мастер-классы, анонсы стратегических инициатив в экономике — более 300 онлайн-сессий. 6 сентября в рамках мероприятия Татарстан представит свою работу по привлечению инвестиций и условиям для предпринимателей. В этот день выступит основатель Агентства семейных финансов InvestArt Advisors Алексей Родин. Мастер-класс международного бизнес-тренера, эксперта по стратегии антикризисного управления Михаила Носова будет посвящен личному состоянию и финансовой грамотности. Посетители этой площадки узнают о серии из 26 масштабных предпринимательских форумов по всей стране, о маркетинговом продвижении продукции, о развитии рынка интеллектуальной собственности. Участники форума услышат, какие ошибки совершают предприниматели в переговорах, побывают на онлайн-экскурсиях в особых экономических зонах «Алабуга» и «Иннополис», обсудят с представителями ведущих маркетплейсов страны электронную торговлю. Они также узнают о возможностях интернет-ресурса «Проверенный бизнес», который помогает снижать административное давление на бизнес.

Ожидается участие в форуме президента Татарстана. Формат — диалоговый: организаторы обещают острые дискуссии и обратную связь.



Urban Space Summit для девелоперов, менеджеров и управляющих компаний перенесли на 30 сентября с 27 мая. Фото urbanus.ru

Концепция для офисов, торговых центров и хабов



Саммит по коммерческой недвижимости Urban Space Summit для девелоперов, менеджеров и управляющих компаний перенесли на 30 сентября с 27 мая. Организатор Arendator.ru обещает офлайн шесть часов активного нетворкинга и полезной информации. Устроители мероприятия информируют, что уже приобретенные билеты на мероприятие будут действительны в сентябре.

Программа Urban Space Summit разделена на два блока. На первом рассмотрят вопросы законодательства и развития сегментов коммерческой недвижимости. Во второй части обсудят практические кейсы: как будет развиваться офисная недвижимость, многофункциональные комплексы и логистические хабы, что станет с продуктовыми гипермаркетами и торговыми центрами через 10 лет?

Цифровая Казань для Евразии

21—24 сентября кабмин РТ при поддержке правительства РФ проведет международный форум Kazan Digital Week — 2020. Он пройдет по нескольким тематическим направлениям: интеллектуальные транспортные системы, кибербезопасность, инновации, интегрированные в бизнес ситуационные центры.



К участию приглашают жителей стран восточно-европейского и азиатского регионов. В программе форума — панельные дискуссии и круглые столы, выставка действующих образцов автономных транспортных средств, технические туры по производствам и лабораториям, экскурсии по Казани, а также финал летней серии хакатонов Digital Superhero. Свои новые инновационные цифровые решения, в том числе и для агропромышленного комплекса, представят несколько татарстанских компаний.



Стартапам с более амбициозными задачами по выходу на международный рынок обеспечат участие в международных мероприятиях. Фото Максима Платонова

Амбициозные стартапы выйдут из Татарстана за рубеж



12—13 сентября пройдет 45-й отбор стартапов в бизнес-инкубатор IT-парка Казани. Организаторы приглашают команды, разрабатывающие различные решения в сфере информационных технологий. Участникам отбора до 6 сентября нужно подать заявку, пройти заочную оценку и получить приглашение на очную встречу 12 и 13 сентября в IT-парк Казани.

Стартапам с более амбициозными задачами по выходу на международный рынок обеспечат участие в международных мероприятиях в Португалии, в Финляндии и других странах. Молодых предпринимателей ждут образовательные программы, персональные консультации, работа с отраслевыми экспертами, помощь в выходе на локальные и глобальные рынки, возможность привлечения инвестиций и грантов, а также современный офис в центре Казани.

Вырастет пошлина на экспорт нефти

1 сентября в России увеличится экспортная пошлина на «черное золото». Она составит $47,5 за 1 тонну нефти, об этом сообщили в Минфине РФ. Сохраняется льготная нулевая пошлина для ряда месторождений нефти. Среди них Восточная Сибирь, каспийские залежи. Также повысят пошлину на нефтепродукты, масла и бензин. Экспорт сжиженного газа под эти правила не попадает.

В общей сложности в 83 регионах страны состоятся более 8,7 тыс. выборов разного уровня

Единый день голосования



13 сентября в России — единый день голосования. При этом досрочное голосование будет организовано 11 и 12 сентября. В Татарстане в эти дни выберут президента республики, депутата Госдумы РФ от республики, депутата Госсовета РТ, а также депутатов в муниципалитеты.

В общей сложности в 83 регионах страны состоится более 8,7 тыс. выборов разного уровня. В частности, в четырех регионах пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах — выборы депутатов законодательных органов, в 18 — прямые выборы руководителей субъектов РФ, глав еще двух регионов — Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов — должны избрать депутаты региональных заксобраний.

Сотрудники на избирательных участках обязательно должны быть в масках и перчатках. А для голосующих перчатки больше не обязательны, и все-таки их будут рекомендовать. Избирателям без перчаток предложат обработать руки дезинфицирующим раствором.

В Анталью — с «Победой»

Со 2 сентября из Казани в Стамбул возобновляются регулярные авиарейсы, их будет выполнять компания Turkish Airlines, сообщает пресс-служба казанского аэропорта. Полеты планируется осуществлять до трех раз в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.

Авиакомпания «Победа» с 17 сентября возобновит рейсы из Казани в турецкую Анталью. В компании сообщили, что полеты будут выполняться дважды в неделю. Теперь в расписании «Победы» более 90 направлений.

Теперь в расписании «Победы» более 90 направлений. Фото Максима Платонова

ОСАГО — с индивидуальным подходом

С 1 сентября оформить обязательную автомобильную страховку ОСАГО можно будет по новым правилам. Цену страховки теперь будут рассчитывать индивидуально. На стоимость повлияют такие факторы, как: количество детей; количество дорожно-транспортных происшествий, в которых побывал водитель; возраст автомобиля и т. д.

Истекает срок послабления, которое действовало в связи с пандемией коронавируса: только до конца сентября можно оформить полис ОСАГО, не предоставляя диагностическую карту или свидетельство о прохождении ТО.

Истекает срок льгот



В сентябре прекращают действовать и другие льготы, которые предоставили гражданам в связи с распространением Covid-19. Так, в конце сентября истекает срок, в течение которого родители могут обратиться за выплатами на детей, введенными указами президента РФ. Кроме того, завершаются арендные каникулы. А заемщики в конце месяца лишатся права обращаться с требованием о предоставлении кредитных каникул по кредитам, заключенным до 3 апреля этого года.

Рабочая неделя с одним выходным

С сентября в отдельных регионах на некоторых предприятиях, работающих ранее 5 дней с двумя выходными, теперь может появиться шестидневная рабочая неделя с одним выходным. Такой порядок могут устанавливать организации в зависимости от условий производства, при этом в соответствии со ст. 111 ТК РФ общим выходным днем является воскресенье.

Вместе с тем трудовое законодательство устанавливает ограничение: нормальная продолжительность рабочего времени как при пятидневной рабочей неделе, так и при шестидневной, не может превышать 40 часов в неделю. Согласно нововведению, накануне выходного при шестидневной рабочей неделе продолжительность работы не может превышать пяти часов.

Нормальная продолжительность рабочего времени как при пятидневной рабочей неделе, так и при шестидневной, не может превышать 40 часов в неделю. Фото Максима Платонова

За досрочную выплату вернут страховку

С 1 сентября этого года можно вернуть часть страховки, которую россиянин оплачивает, получая в банке кредит, если он досрочно выплатит заем. На это дается 2 недели с даты полного погашения кредита.

Внесудебное банкротство

1 сентября вступает в силу возможность оформить банкротство во внесудебном порядке. То есть должники, которые не имеют средств для погашения долгов, могут объявить себя банкротами без необходимости обращаться в суд. Действовать правило будет только для тех россиян, долг которых составляет от 50 тыс. до 500 тыс. рублей. Более того, стать банкротом можно будет бесплатно. При этом изначально кредитор должен попытаться взыскать задолженность через суд. Если судебный пристав констатирует, что взыскать долг нет возможности, и вернет исполнительный лист взыскателю, то должник получит право провести процедуру внесудебного банкротства.

«Одиночка» — тоже «молодая семья»

Множество новшеств первого осеннего месяца касаются социальных мер защиты для россиян. С сентября в перечень льгот для матерей-одиночек входят получение конверта для выписки из роддома, запаса белья, одежды и лекарств из числа первой необходимости, а также продукты, выдаваемые на молочной кухне — до того момента, пока ребенок не отпразднует второй день рождения. До 36 месяцев женщины получают компенсацию сумм, которые требуются на питание малыша. Кроме того, скидки или возвратные компенсации действуют при оплате электроснабжения, воды, газа и прочих видов коммунальных услуг. Мать-одиночка может принять участие в программе на получение жилья «Молодая семья». Женщины имеют право на скидки до 30%, если их дети посещают государственные кружки или секции, а также на удвоенный налоговый вычет на каждого ребенка, которому не исполнилось 18 лет.

Если ребенку нет 14 лет, то его мать может претендовать на сокращенный рабочий день. Если на иждивении одинокой мамы находится ребенок-инвалид, ей положены четыре дополнительных оплачиваемых выходных ежемесячно по удобному графику. Женщина, воспитывающая ребенка без мужа, имеет право на оплачиваемый больничный лист, если находится с ребенком в больнице. В первые 2 недели ей компенсируют 100% оклада, в последующий период — 50% оклада.

С октября выплата денег от государства будет идти только через национальную платежную систему. Фото mil.ru

Прибавка, как и пенсия, — только через «Мир»

В сентябре завершится финальный этап перехода всех пенсионеров на банковскую карту «Мир», которую они должны успеть оформить до конца месяца. С октября выплата денег от государства будет идти только через национальную платежную систему.

С 1 сентября россияне, отработавшие более 30 лет в сельской местности, получат прибавку к пенсии. Решение об этом было принято в 2018 году. Перерасчет происходит автоматически. В этом году она составит 1421 рубль.

150 рублей — студентам и 125 тысяч — «выдающимся» школьникам

С 1 сентября студентам вузов повысят стипендию на 4% — примерно на 150 рублей.

А школьники, имеющие особые достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, могут сами заработать деньги. С 1 сентября им можно подать заявление на получение гранта в размере 125 тысяч рублей на едином портале Госуслуг. Гранты будут предоставлять в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика». Оформить заявку на грант может законный представитель, либо сам школьник, достигший 14 лет, с 1 сентября по 10 октября этого года. Решение по выплате гранта будет принято до 1 ноября 2020 года.

Зачисление, питание, адаптация детей с ОВЗ — новые правила в школах

Теперь, наряду с традиционной — очной, действует электронная запись в школу. В этом году при приеме в первые классы будут отдавать приоритет детям, чьи братья и сестры уже учатся в этой школе.

С сентября учеников начальной школы будут кормить бесплатно. Полный переход на горячее питание в школах страны должны осуществить до 1 сентября 2023 года. При организации питания школы обязаны учитывать специфические особенности здоровья конкретного ребёнка. Кроме того, они будут размещать на сайтах меню и информацию о том, каким питанием обеспечивают учеников.

Школы постепенно будут адаптироваться под школьников с ограниченными возможностями. Для того, чтобы детей не делить в зависимости от состояния здоровья и инвалидности, теперь все будут учиться в стандартных школах. В перспективе даже уроки физкультуры будут адаптироваться так же под детей с ограниченными возможностями.

Положительное заключение любому изданию будет выдаваться всего на пять лет. Фото: kazanfirst.ru

Претензии к экспертам напрямую, продвинутая «Технология» и нравственность учеников

Министерство просвещения России разработало новые школьные стандарты. Среди них — очередной порядок экспертизы учебников. Положительное заключение любому изданию будет выдаваться всего на 5 лет. При этом фамилии экспертов будут указывать на обороте титульного листа.

В некоторых регионах будет введено изучение второго иностранного языка начиная с 5 класса. Пробел будет ликвидирован в тех школах, где еще не введены предметы «Родной язык», либо «Родная литература». Нововведение направлено на повышение культурного уровня школьников и познание региональных особенностей языка.

Кроме того, будет обновлено содержание предмета «Технология» — теперь уроки будут включать основы робототехники, на информатике — работу с графическими и мультимедийными редакторами, антивирусную защиту, и даже языки программирования. На ОБЖ школьникам будут рассказывать о терроризме, мошенничестве в интернете и буллинге.

В федеральный закон об образовании приняли поправки, которые должны способствовать всестороннему духовному и нравственному развитию школьников. С 1 сентября образовательная программа в каждой школе обязательно должна иметь элементы, воспитывающие в учениках чувство патриотизма и уважения к старшим людям.

Министерство просвещения готовит новую единую модель, по которой учителя должны будут проходить повышение квалификации из пяти блоков. Фото Максима Платонова

5 тысяч — классным и миллион — «земским»

Нововведения с 1 сентября коснутся и учителей: классным руководителям будет выплачена надбавка в размере 5 тыс. рублей. Министерство просвещения готовит новую единую модель, по которой учителя должны будут проходить повышение квалификации из пяти блоков: предметный, методический, психолого-педагогический, воспитательный и обязательную стажировку.

С января заработал сайт программы «Земский учитель», где размещают свободные вакансии в школах небольших населенных пунктов. Любой учитель, соответствующий требованиям школы, с нового учебного года сможет занять одну из таких вакансий и получить за переезд в сельскую местность 1 миллион рублей (а в регионах Дальнего Востока — 2 миллиона рублей).