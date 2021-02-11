Лутфулла Шафигуллин: «Законодатель идет по пути снижения количества унитарных предприятий»

Депутаты Татарстана — о будущем фармации, запрете на МУП и ГУП и единых правилах по защите капиталовложений

Депутаты Госсовета Татарстана решили отозвать из Госдумы законодательную инициативу о включении республики в международный медицинский кластер. Почему проект сочли неактуальным, какой доработки требует закон о защите капиталовложений, а также кому мешают МУП и ГУП — обсудили на заседании парламентского комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству. Подробнее — в материале «Реального времени».



Выход из кластера

Участие Татарстана в реализации проекта «Международный медицинский кластер» должно было повысить доступность широких медицинских практик для населения, помочь в развитии фармпромышленности, сообщил на встрече замминистра промышленности и торговли РТ Алексей Савельчев. Ставку делали и на трансфер медицинских технологий, и на медицинский туризм. Но законопроект несколько раз отправляли на доработку, а сегодня, по словам спикера, он и вовсе утратил актуальность:

— Вся работа ведется в рамках НОЦ (Научно-образовательный центр мирового уровня, — прим. ред.), — подчеркнул Савельчев. — Кроме того, татарстанская компания «Фарммедполис» создала медицинский промышленный парк на территории МВЦ «Казань Экспо». Там уже разместились 2 резидента, ожидается еще несколько. Поэтому мы считаем законопроект неактуальным и просим принять решение об отмене данной инициативы.

Впрочем, он подчеркнул, что речь не идет об окончательном отказе от идеи: «Изначально мысль была неплохой. Она просто будет жить и развиваться в иной форме».

Участие Татарстана в реализации проекта «Международный медицинский кластер» должно было повысить доступность широких медицинских практик для населения, помочь в развитии фармпромышленности, сообщил Алексей Савельчев

О защите капиталовложений

— В 2020 году в рамках закона «О защите и поощрении капиталовложений в РФ» Татарстан подписал 3 соглашения на общую сумму свыше 70 млрд рублей. Это АО «Татэнерго», ООО «ВБ Восток», ООО «АГК-2», — сообщил начальник управления инвестиционной и инновационной деятельности Министерства экономики РТ Динар Шакиров.

Докладчик пояснил, что в настоящий момент Минэкономики РТ при участии отраслевых министерств и ведомств занимается разработкой региональных нормативно-правовых актов, призванных регулировать заключение подобных соглашений.

— Минэкономразвития России подготовит типовые документы для всех субъектов РФ, — заявил спикер. — Данные документы должны быть доработаны на уровне субъектов. Чтобы был единый свод правил по всей стране.

Согласно утверждению спикера, ни один регион РФ еще не получил методических рекомендаций по разработке нормативных правовых актов от Федеральных органов исполнительной власти.

Динар Шакиров пояснил, что в настоящий момент Минэкономики РТ занимается разработкой региональных нормативно-правовых актов, призванных регулировать заключение подобных соглашений

К слову, закон «О защите и поощрении капиталовложений в РФ», вступивший в силу 1 апреля 2020 года, регулирует отношения в связи с осуществлением инвестиций на основании соглашения о защите и поощрении капиталовложений.

В адрес председателя правительства России Михаила Мишустина были направлены предложения Татарстана по внесению изменений в закон. При составлении предложения были учтены мнения таких предприятий, как ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «КАМАЗ» и ПАО «Татнефть».

Нет — унитарным предприятиям

Еще одной темой обсуждения стали поправки в закон о государственных и муниципальных унитарных предприятиях и закон о защите конкуренции. В частности, говорили о введении запрета на создание ГУП и МУП на территории Татарстана.



— Участие унитарных предприятий в хозяйственной деятельности оказывает крайне негативное влияние на конкуренцию на локальных рынках, — заявил председатель Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Лутфулла Шафигуллин.

Еще одной темой обсуждения стали поправки в закон о государственных и муниципальных унитарных предприятиях и закон о защите конкуренции

Кроме того, по мнению спикера, особенности организационно-правовой формы и закрепления имущества предопределяют неэффективность унитарных предприятий. Еще одним недостатком Шафигуллин назвал отсутствие эффективного корпоративного контроля.

— Именно поэтому законодатель идет по пути планомерного снижения количества унитарных предприятий, находящихся как в государственной, так и в муниципальной собственности, — подытожил он. — Вопрос актуальный и требует постоянного контроля.