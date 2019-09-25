Ozon, Wildberries и «Яндекс.Маркет» разогреют рынок труда в Татарстане

Логистический узел: крупнейшие интернет-ретейлеры положили глаз на Зеленодольск

Фото: Максим Платонов

Доля интернет-торговли в Татарстане на полпроцента меньше, чем в среднем по России. Но уже в будущем году республика может обойти страну, ведь здесь откроется сразу два логистических центра крупных интернет-ретейлеров Ozon и Wildberries. Первая очередь распределительного хаба Ozon займет 38 тыс. кв. метров в промпарке «Зеленодольск» и обойдется компании более чем в миллиард рублей. Как стало известно «Реальному времени», ключевым фактором выбора Татарстана для размещения стало не только удачное месторасположение, но и поддержка регионального правительства в вопросе подготовки кадров. За них в Зеленодольске, вероятно, развернется настоящая битва.

Ozon сделает инфраструктуру на миллиард

Логистический центр компании Ozon откроется в Зеленодольском районе уже в середине 2020 года. Параметры проекта, соглашение о реализации которого республика и интернет-ретейлер подписали на полях ПМЭФ-2019, подразумевают 38 тыс. кв. метров площадей хранения в первой очереди. При этом возможно расширение площадки почти до 60 тыс. квадратов. Инвестиции составят свыше 1 млрд рублей.

Запуск центра состоится в середине 2020 года. Хранить и обрабатывать в нем Ozon будет почти миллион товарных наименований для покупателей в радиусе не более тысячи километров. Доставка осуществляется курьером, либо через ближайшие к покупателю постаматы. Кстати, в рамках соглашения с ретейлером правительство Татарстана обязалось содействовать в установке 100 постаматов в МФЦ и 50 — в муниципальных предприятиях.

По словам Андрея Павловича, благодаря развитию инфраструктуры, в этом году доля клиентов, делающих у ретейлера 15 и более заказов в год, выросла на 20%

По словам вице-президента Ozon по логистике Андрея Павловича, доля постаматов в Казани в доставке компании составила 23%. Благодаря развитию инфраструктуры, в этом году доля клиентов, делающих у ретейлера 15 и более заказов в год, выросла на 20%. Однако в среднем житель Татарстана за 8 месяцев текущего года сделал в интернете покупок всего на 500 рублей. При этом особенностями интернет-коммерции в республике является гиперконцентрация в столице, неразвитая инфраструктура, высокие требования покупателей к скорости доставки и слабые позиции международных игроков.



Еще одна любопытная деталь: оборот Ozon в Татарстане в 1,8 раза выше, чем в Башкирии. Однако рост продаж здесь в этом году составил 111%, а у соседей с Урала — 154%. В компании отмечают, что причина — в низкой базе, поскольку Башкортостан позже начал активное развитие интернет-торговли.

«Нам поверили крупнейшие игроки рынка e-commerce»

Доля интернет-сегмента в совокупном обороте розничной торговли в Татарстане составляет 1,3%, тогда как в среднем по России эта цифра неожиданно выше — 1,7%. По словам министра экономики Татарстана Фарида Абдулганиева, республика должна догнать и перегнать страновой уровень за счет реализации потенциала. «Мы должны превосходить российский показатель — должны создать условия для этого. В этом функция исполнительных органов государственной власти», — отметил он.

Особенностями интернет-коммерции в республике является гиперконцентрация в столице, неразвитая инфраструктура, высокие требования покупателей к скорости доставки и слабые позиции международных игроков

— До 2024 года рынок интернет-торговли вырастет в 2,5 раза. Это сумасшедший рост, это тот драйвер и локомотив роста, который мы пропустить просто не можем. И где находится Татарстан? Может ли быть такая картина в регионе, где все создано для развития? 88 процентов территории Татарстана обеспечено сетями 4G, а если мы возьмем 2G и 3G, то охвачено 97 процентов населения. У нас как в одном из пилотных регионов в двух зонах появилась система 5G, следующая стадия, это уже iOT — сейчас пока нет необходимости в реализации этого инструмента, но, естественно, мы делаем первые успешные шаги, — заверил министр.



Качество дорог тоже на хорошем уровне и продолжает развиваться, теперь дело за крупнейшими операторами интернет-торговли. «Нам поверили крупнейшие игроки рынка. Мы открыты», — подчеркнул Абдулганиев.

По его словам, в промышленном парке «Зеленодольск» уже не осталось площадей для всех желающих открыть здесь свои логистические центры. «WildBerries, «Яндекс.Маркет» тоже на этой площадке. Есть еще компании, которые рассматривают Татарстан для открытия своих центров. Площадей в Зеленодольске уже не осталось», — рассказал министр, добавив, что по поручению президента республики количество промышленных площадок будет увеличено до 100 (сегодня работает 91 площадка).

— Резидентам промышленных площадок оказывается особое внимание, но узкой поддержки, например, логистики или интернет-торговли как таковой на сегодняшний день нет, — признал Фарид Абдулганиев. — Это для нас новый вызов, мы к нему были отчасти готовы, но заточить этот инструмент по поддержке интернет-торговли нам еще предстоит, в том числе с ведущими игроками.

Wildberries и «Яндекс.Маркет» идут вслед за Ozon

В 2020 году в зеленодольской ТОСЭР откроется сразу два логистических комплекса российских «титанов» e-commerce: помимо OZON о планах запуститься в регионе уже давно заявил Wildberries. По словам директора по развитию Wildberries Вячеслава Иващенко, логистический хаб компании, который будет запущен в III квартале 2020 года, займет порядка 100 тысяч квадратов, а инвестиции «исчисляются миллиардами». Конкретную сумму он назвать отказался, однако уточнил, что компания рассчитывает окупить строительство в течение десяти лет.



Кроме того, на Татарстан положил глаз и «Яндекс.Маркет», собравший под своим брендом не только одноименную платформу, но и интернет-магазин «Беру» (совместно со Сбербанком). Пока не известны ни сроки строительства склада «Яндекс.Маркета» в республике, ни его точная площадь.

Накануне днем, 24 сентября, представителей всех трех игроков на открытом заседании дискуссионного клуба в шоу-руме Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ собрало Министерство экономики Татарстана. И ключевым пунктом повестки стал вопрос: что крупный бизнес может дать республике в обмен на все преференции? В числе преимуществ для региона участники дискуссии назвали упразднение «логистического костыля» для предпринимателей Татарстана, которые до этого момента должны были поставлять свою продукцию в интернет-магазины через Москву, а также значительное сокращение времени доставки товаров для обычных покупателей во всем Поволжье. Но главным аргументом стало создание рабочих мест.

Конкуренции за кадры быть: 7 тысяч рабочих мест на троих

Логистический хаб Ozon даст республике примерно 2 тысячи новых рабочих мест, как внутри хаба (порядка 500 мест), так и в сопутствующих направлениях: магистральной логистике, управлении, последней миле доставки. Склад «Яндекс.Маркета» в Татарстане вскоре даст республике до полутысячи рабочих мест, заверил руководитель B2B платформы ГК «Яндекс.Маркет» Илья Никаноров. Хотя рекордсменом в этой «гонке» все же должен стать Wildberries.

— Комплекс даст приблизительно 5 тысяч рабочих мест — это административный персонал (управление складом, управление отделом), и рабочий персонал — грузчики, сборщики, комплектовщики. Естественно, это будут водители, потому что часть автопарка будет перенесена для того, чтобы осуществлять логистику уже непосредственно на месте, — объяснил Вячеслав Иващенко.

Фарид Абдулганиев отметил, что у Татарстана наработан хороший опыт по подготовке кадров.

— В республике 37 ресурсных центров, заказ на специалистов рабочих профессий есть. Мы усилим эту работу, — подчеркнул министр экономики РТ.

Всего за несколько лет рядом с Казанью запустится сразу три крупных логистических центра гигантов российской электронной торговли, которые в совокупности дадут не менее 7 тысяч рабочих мест. По мнению экспертов, борьба за «узких» и квалифицированных специалистов развернется нешуточная, особенно в сфере складской и транспортной логистики.

«Компетенции IT и логистики — это те факторы, которые будут востребованы рынком. Наверное, будет конкуренция за специалистов. Конкуренция — это хорошо», — отметил представитель Ozon

— Понятно, что когда формируется команда, мы готовы платить больше. Дальше мы однозначно будем в рынке по зарплатам, — рассказал корреспонденту «Реального времени» представитель Ozon. — Люди, ресурсы и компетенции — важная составляющая в бизнесе. Создание компетенции специалиста по логистике в республике, курс на развитие молодежи — это очень важный фактор выбора именно Татарстана для размещения логистического центра. Компетенции IT и логистики — это те факторы, которые будут востребованы рынком. Наверное, будет конкуренция за специалистов. Конкуренция — это хорошо.



Wildberries нацелился на самозанятых, а «Яндекс.Маркет» ждет криэйторов

Может ли открытие логистических хабов российских гигантов интернет-торговли серьезно повлиять на работу татарстанских производителей из малого и среднего бизнеса? Однозначно, да, преобразования на рынке неизбежны, констатировал Фарид Абдулганиев. В течение совсем небольшого периода после запуска работы центров у татарстанских производителей на время «расширится окно возможностей» — им станет проще и дешевле доставлять свою продукцию федеральным продавцам. Однако со своей стороны им потребуется приложить немало усилий, чтобы «упаковать» свой товар и наладить нужные объемы поставок.

У Wildberries на сегодня 20 тысяч поставщиков, девять из них — из числа МСБ, из них 6 тысяч — товары российского производства. В середине сентября компания запустила работу и с самозанятыми, и, по заверению Иващенко, готова активно сотрудничать с татарстанским бизнесом. Ozon ведет работу с 15 тысячами продавцов, и «мажоритарное большинство» — российские компании, объяснил Андрей Павлович. В ассортименте Ozon российские товары составляют порядка 15—20%.

В течение совсем небольшого периода после запуска работы центров у татарстанских производителей на время «расширится окно возможностей» — им станет проще и дешевле доставлять свою продукцию федеральным продавцам

Маркет-плейс «Беру» «Яндекс.Маркета» пока сосредотачивает лишь около 3 тысяч продавцов с преобладанием товаров иностранного производства. И именно технологии автоматизации, торговые площадки в Сети, должны послужить для локального бизнеса рычагом для создания конкурентных продуктов, снимая с него непрофильную нагрузку, выразил мнение представитель компании Илья Никаноров.

— У МСБ гигантское количество головных болей — он не должен заниматься логистикой, он не должен создавать свой сайт, он не должен заниматься хранением. Это все совершенно спокойно сделают за него гиганты. А он должен сосредоточиться на создании конкурентного продукта. Если мы можем это сделать эффективнее и дешевле, ответ напрашивается сам собой, — завершил дискуссию Никаноров.





1 / 45 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Елена Стрюкова полномочный представитель РГУД в РТ — Мы сталкивались с подобной ситуацией, когда, например, в Самаре крупные федеральные компании — «Мегафон» и МТС — открывали колл-центры. Действительно, в одном городе происходила нездоровая миграция сотрудников из одной компании в другую, сильно возрастала цена такого сотрудника. Для страховой компании в свое время мы проводили следующую работу: искали в нескольких городах помещения под колл-центры и нанимали отдельную компанию по персоналу, чтобы изучить, сколько будет стоить рядовой сотрудник колл-центра. И тогда пришли к выводу, что в тех городах, где больше двух-трех федеральных колл-центров, зарплата сотрудников заметно выше. Когда возрастает спрос на людей, ставка на их рабочее время тоже возрастает. В целом приход двух и более крупных компаний — это скорее благо для Зеленодольска, немалая часть жителей которого ездит на работу в Казань.

Рустем Шайахметов экономист, кандидат экономических наук — Спрос на трудовые ресурсы повышает заработную плату. В конечном итоге, если говорить строго, открытие логистических комплексов отразится и на вашей зарплате, потому что она идет «средняя по стране». Если у них зарплата увеличится, значит увеличится и на окружающих территориях, иначе они просто себе перетянут людей. Поэтому это хорошая весть, но надо учесть, что трудовой ресурс у нас ограниченный, и он уменьшается. Но тут, я думаю, из-за миграционных процессов этот вопрос решится — если будет хорошо оплачиваемая работа, люди приедут, тем более Зеленодольск — близко к Казани, хороший район. В конечном итоге есть спрос, у нас народ мобильный. Будут ли это внутрироссийские мигранты, приедут ли они из стран СНГ — это второй вопрос, но свято место пусто не бывает. И это в конечном итоге благоприятно отразится на развитии самой республики, потому что люди, которые приедут, останутся, у них будут дети, которые будут развивать республику. ВРП будет расти за счет этого. И если в Зеленодольске увеличится количество жителей, это тоже не является плохим моментом, там строительство увеличится. Достаточно благоприятный район — насколько я помню, вредных экологических производств там нет. Рядом Волга — красота!

Равиль Ахтямов digital-экономист, член ТРГ центра компетенций «Сколково» — Какие функции специалисты этих ретейлеров будут выполнять? Очевидно, работа связана со складскими операциями, относительно несложная. Набрать людей из нескольких десятков тысяч трудоспособного населения (165 тыс. человек — общая численность) Зеленодольского района — полагаю, заявленный объем обе компании легко «переварят», особенно с учетом не самой благополучной ситуации на рынке труда. Все зависит от того, какие условия они предложат потенциальным работникам. Даже, если крупные ретейлеры «переварят» занятость, они могут привлечь людей из любого района.