Татарстан увеличил экспорт почти на треть

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Объем экспорта из Татарстана по итогам 2022 года оценивается в $15,6 миллиарда. Это на 29,3% больше, чем за предыдущий год.

— В прошлом году, несмотря на ограничения, предприятиям и организациям удалось нарастить экспортные поставки. Задача наращивания сырьевого и энергетического экспорта сегодня приобрела особое значения. В этих целях действуют соответствующие меры поддержки, — рассказал глава Министерства экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов.

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Также он сообщил, что по итогам 2022 года объем импорта в Татарстан сократился на 20% в физическом объеме и на 29% в стоимостном выражении. Он составил порядка 227,4 млрд рублей.



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Татьяна Демина