Суверенный Рунет, ограничения по микрозаймам и полет из Казани в Доминикану — новое с ноября

Изменения коснутся пользователей интернета, водителей, строителей, продавцов и собственников жилья, вкладчиков и микрозаемщиков

В ноябре россиян ждут важные новшества и правила, которые затронут практически всех. Но с некоторыми до сих пор неясно — как они будут применены на практике: например, закон о суверенном Рунете, который вступит в силу уже завтра. Большинство изменений вводится в целях безопасности граждан, профилактики махинаций и других правонарушений. Речь о тахографах на грузовиках, предупреждениях о сделках с имуществом и ограничениях для микрофинансовых организаций. Подробнее — в материале «Реального времени».



Суверенный Рунет

С 1 ноября 2019 года операторы переходят на национальную доменную зону. Закон вступает в силу поэтапно. Проект «суверенного интернета» одобрили в первом чтении в Госдуме.

В соответствии с документом в стране начинают формировать единую национальную Сеть. Закон не ограничивает рядовых пользователей, доступ к иностранным сайтам сохранится. Госорганы планируют контролировать поведение пользователей в Сети и трафик, чтобы информация, которую передают пользователи внутри страны, как можно меньше проходила через иностранные серверы, поэтому независимо от них будет функционировать создаваемый Рунет. Полностью переход должен быть завершен к 1 января 2021 года.

Росреестр предупреждает

По новым правилам с начала месяца заработает Росреестр — он будет уведомлять собственника имущества о поступлении заявления о государственной регистрации перехода права собственности на объект недвижимости, заверенного электронной подписью.

Это правило должно помочь защитить сделки с недвижимостью от различных махинаций, когда электронную подпись владельцев жилья подделывали. При этом последние узнавали задним числом, что их недвижимость продана.

Водители грузовиков и автобусов должны отдыхать

Все автобусы и грузовые машины массой от 3,5 тонны с 1 ноября должны иметь тахографы — технические средства, позволяющие контролировать движение транспорта на пути следования. Таким образом законодательно закреплен контроль за соблюдением водителем правил отдыха и труда. За отсутствие тахографа и за несоблюдение временных норм управления автомобилем наказывать будут не только водителей, но и их работодателей — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Наличие тахографа и его пригодность будут проверять во время техосмотра. За проезд без прибора или с неисправным устройством водитель должен заплатить штраф от 1 до 3 тыс. рублей. В отношении должностных лиц штрафы составят от 7 до 10 тыс. рублей. Для индивидуальных предпринимателей — от 15 до 25 тыс. рублей, а для организаций — от 20 до 50 тысяч рублей.

Руководители сами оценят условия труда строителей

С ноября вступают в силу новые правила охраны труда работников строительных объектов, которые приказом утвердило Минтруда РФ. Теперь работодатель обязан проводить спецоценку условий труда сотрудников на объекте.

Кроме того, он должен принимать меры, чтобы снижать возникающие риски, а также предоставлять тем, кто работает на высоте, средства индивидуальной и коллективной защиты. Также руководители должны будут организовать бесплатную перевозку сотрудников до строительных объектов на предназначенных для таких перевозок транспортных средствах, и по заранее утвержденному маршруту.

Электронная сертификация молочных продуктов

В прошлом году в России по приказу Минсельхоза РФ заработала система электронной ветеринарной сертификации «Меркурий». Она уже сопровождает сельскохозяйственное сырье и некоторые готовые продукты животного происхождения. В июле в систему электронной сертификации включили молоко, сгущенные и несгущенные сливки и молочную сыворотку, сливочное масло, молочные пасты, сыры и творог. С 1 ноября электронной сертификации подлежат все готовые молочные продукты. Это позволит следить за производством и дальнейшим передвижением товара до потребителя. Предполагается, что нововведения помогут в борьбе с фальсификатом и некачественной продукцией.

Банковские вклады подешевеют

С ноября вкладчиков банков ожидает снижение по вкладам. Это связано с тем, что 25 октября Центробанк снизил ключевую ставку на 0,5 процента, до 6,5 процента годовых. До сих пор ставка снижалась не более, чем на 0,25 процента. Такого резкого понижения ставки не было с декабря 2017 года. Эксперты ожидают еще один раунд снижения ключевой ставки в декабре.

Заемщики больше не лишатся жилья из-за микрокредитов

С 1 ноября частные микрофинансовые организации перестанут выдавать потребительские кредиты под залог помещения заемщика или иного физлица-залогодателя. Закон лишил их этого права. Так пытаются защитить заемщиков, которые берут сто тысяч рублей на непредвиденные расходы или занимают десять тысяч рублей до зарплаты, а потом теряют жилье. Кроме того, цель подобных ограничений — противостоять возможному мошенничеству, жилищному рейдерству. Однако МФО все же смогут выдавать кредиты, но лишь под залог нежилой недвижимости.

Аналогично частным МФО запрещается выдавать займы под залог доли в праве на общее имущество, а также под залог права требования дольщика по договору долевого участия в строительстве.

Вырастет пошлина на экспорт нефтепродуктов

Пошлина на экспорт нефти из России с 1 ноября увеличится на $1,1, до $88,3 (ранее — $87,2). Как сообщает Минфин, пошлина на высоковязкую нефть станет больше — $8,8 вместо $8,7, увеличится на светлые нефтепродукты и масла — с $26,1 до $26,4 за тонну, на темные — с $87,2 до $88,3.

При этом пошлина на экспорт товарного бензина возрастет до $26,4 с $26,1, прямогонного (нафта) — до $48,5 с $47,9, кокса — до $5,7 с $5,6 ранее. Пошлина на сжиженный газ остается на нулевом уровне. Пошлина на кокс повысится до $5,7 с $5,6 за тонну.

Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 года остается на нулевом уровне.

Вид на жительство в РФ будет не ограничен по времени

В России вид на жительство с 1 ноября будет выдаваться без ограничения срока действия. Сейчас документ выдают на пять лет, однако есть возможность его продлить. Вид на жительство необходимо заменить при достижении иностранцем 14, 20 и 45 лет, при смене Ф. И. О., а также если документ приходит в непригодность. Высококвалифицированные специалисты и члены их семей получат соответствующие бумаги от государства на срок действия их разрешения на работу.

С 1 ноября 2019 года постоянно проживающий в России иностранец обязан ежегодно подтверждать в органах МВД свое проживание в РФ. Если непрерывно в течение любых двух календарных лет иностранец не пошлет такое уведомление, вид на жительство будет аннулирован. Расширили перечень лиц, которым вид на жительство выдается без получения разрешения. В него включены иностранные граждане: родившиеся на территории РСФСР и состоявшие в гражданстве СССР; отдельные категории граждан, получивших высшее образование в РФ, а также квалифицированные специалисты, работавшие в РФ не менее шести месяцев.

Ноябрь — месяц праздников в Татарстане

Татарстанцев в ноябре ожидают два дополнительных выходных дня. 4 ноября — всероссийский праздник — День народного единства. 6 ноября — День конституции Татарстана.

Сеть парковок в Казани вырастет на 20 процентов

С 1 ноября в Казани для жителей и гостей Татарстана появится целая сеть парковок. 900 новых платных машино-мест появятся к западу от улицы Вишневского и в Старо-Татарской слободе. С учетом новых парковок всего на 124 участках городских дорог Казани будет организовано 4 313 машино-мест — то есть сеть вырастет более чем на 20%.



В Татарстане предоставят субсидии некоммерческим организациям

В последние два месяца года (с 29 октября по 11 декабря) в Министерстве экономики РТ будут принимать заявки на предоставление субсидий из бюджета республики от некоммерческих организаций. Им возместят затраты, связанные с реализацией пилотного проекта по специальному налоговому режиму на территории Татарстана.

Субсидии получат негосударственные организации, которые создают информационную платформу для физлиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрировавшихся как самозанятые, а также дают консультации, продвигают проект в Интернете, популяризируют его, проводят публичные мероприятия. Для получения субсидий необходимо обратиться Министерство экономики РТ по адресу: 420021, г. Казань, ул. Московская, д. 55, каб.506.

Из Казани можно улететь напрямую в Доминикану и Якутск

Международный аэропорт «Казань» перешел на зимнее расписание. В связи с этим открылись новые внутренние и международные направления. С 1 ноября впервые в истории гражданской авиации Татарстана запустили беспересадочный трансатлантический рейс по маршруту Казань — Ла-Романа (Доминикана), сообщили в пресс-службе аэропорта. Перелет осуществляет один раз в две недели лайнер Boeing 777-300 вместимостью более 520 пассажиров. С 30 октября открыли регулярные рейсы Казань — Будапешт.

Новинкой зимнего расписания стал новый воскресный рейс в Харбин и обширная полетная программа в турецкую Анталью. Кроме того, увеличится число перелетов в Стамбул и Дубай. В зимнем сезоне широко представлены туристические направления: Санья (Китай), Утапао (Паттайя), Пхукет, Камрань и Гоа.

Что касается внутренних маршрутов, то с ноября по март открывается новый воскресный рейс на полюс холода Северного полушария — в город Якутск. С 29 октября начнутся перелеты в Череповец. Предстоящей зимой увеличится число полетов в Сочи, Краснодар, Москву и Санкт-Петербург. В среднем в зимнем сезоне из Казани в Москву выполняется около 18 рейсов в день.

Зимнее расписание будет действовать до 28 марта 2020 года.