Малый бизнес Татарстана через гарантийную поддержку привлек кредитов более чем на 3 млрд рублей

Общая сумма кредитов, привлеченных малым и средним бизнесом Татарстана под поручительства Гарантийного фонда РТ, подведомственного Министерству экономики республики, превысила три млрд рублей. За 8 месяцев 2019 года Гарантийным фондом РТ выдано 148 поручительств на сумму 901,4 млн рублей.

При этом 47% (или 1,4 млрд руб.) кредитного портфеля приходится на различные производства, почти 11% (0,3 млрд руб.) — на сельское хозяйство.

«Для расширения деятельности и приобретения оборудования предпринимателям не всегда хватает собственных средств. Программы Гарантийного фонда помогают решать эти задачи, и по росту спроса мы видим, что такая поддержка нужна и востребована в малом и среднем бизнесе», — цитирует министра экономики Татарстана Фарида Абдулганиева пресс-служба министерства.

В министерстве также напомнили, что в первом полугодии 2019 года при поддержке Национальной гарантийной системы в республике выдано 4,1 млрд рублей кредитов малому и среднему бизнесу. Более половины из них — при поддержке Гарантийного фонда РТ.

В августе также стало известно, что Татарстан стал лидером среди регионов по объему выданных малому бизнесу кредитов.

