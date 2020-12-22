Владелец «Пятого колеса» и «Мойдодыра» подался в инфобизнес

Айдар Исмагилов будет учить основам предпринимательства в режиме онлайн

Как стало известно «Реальному времени», татарстанский бизнесмен Айдар Исмагилов — основатель сети автомоек «Мойдодыр» и сети шиномонтажей «5 колесо» намерен открыть собственную онлайн-школу бизнеса. При этом «породившая» Исмагилова-наставника «Фабрика предпринимательства» в последнее время несколько дискредитировала себя скандалами с другими участниками проекта — строителями пирамид Кириллом Дорониным и Эриком Гафаровым. Участники рынка позитивно оценили затею, но отметили, что польза от советов бизнес-коуча не должна ограничивается ростом его собственного благосостояния. Почему Исмагилов уверен, что уроки бизнеса не стоит давать даром и как в деловых кругах республики отреагировали на его инициативу — подробнее в нашем материале.



Новые рынки — новая школа

Татарстанский бизнесмен, совладелец двух известных сетей — автомоек «Мойдодыр» и шиномонтажек «5 колесо» — Айдар Исмагилов запускает инфобизнес. Основные элементы идеи он «обкатал», участвуя в качестве наставника в проекте «Фабрика предпринимательства».

— Я запускаю онлайн-школу для бизнесменов, в которой смогу использовать свой практический опыт предпринимателя. Я вижу необходимость в таком проекте, поскольку на просторах интернета присутствует множество теоретических бизнесменов — они практического опыта не имеют, но имеют большой авторитет. И эта волна захватила молодежь, которая, не имея опыта, не может отличить случайных игроков от серьезных. Начинающие предприниматели откликаются на предложения тех, чье имя гремит, в то время как серьезных дел за ними нет. В связи с этим возникают финансовые пирамиды, практикуются другие способы, скажем так, несправедливого отъема денег. Принципы легкого обогащения, к сожалению, доминируют в головах людей.

Исправить этот неправильный тренд, говорит Исмагилов, сегодня вполне реально — как реально и помочь тем, кто хочет заниматься предпринимательством, выстроить не «пирамидальный», а вполне реальный, крепко стоящий на ногах бизнес. Для этого появилась огромная ниша:

— «Пирамиды» уже отходят, они стали носить локальный, латентный характер. А изменения, которые сегодня происходят в обществе в связи с пандемией COVID-19, создают новые рынки, и на них первыми будут те, кто это понимает и на практике сможет первым свои идеи реализовать. Сейчас происходит, наверное, самое большое изменение в сфере этого рынка за всю историю человечества — все бизнесы уходят в онлайн, и эти способы заработка, я думаю, останутся доминирующими на следующие сто лет точно. Наступила другая реальность — доступ к знаниям, ресурсам, финансам, покупкам изменился.

Новый проект Айдара Исмагилова в изложенную им концепцию вполне вписывается: «Я открываю онлайн-школу, цель которой — стать онлайн-школой номер один в русскоязычном пространстве интернета, и считаю, что это — дело жизни для меня, рассчитываю на существование этой школы в течение более чем ста лет».

Деньги — ничто, опыт — все...

На вопрос о рецептах бизнеса, которыми он намерен делиться с учениками своей онлайн-школы, Айдар Исмагилов ответил:

— Люди думают, что если бы у них были деньги, они бы основали бизнес, а денег нет — поэтому и бизнеса нет. На самом деле, если бы им сейчас предложили миллион рублей, они бы растерялись, а десять миллионов предложили бы — растерялись бы в 10 раз больше. Ведь бизнеса нет не потому, что нет денег, а потому что нет идеи. Это же самое распространенное заблуждение, что без денег не получается, но так считать — это все равно, что считать: я не умею кататься на коньках, потому что у меня нет коньков.

По мнению предпринимателя, финансовые ограничения не имеют значения, если есть хорошая бизнес-идея, а при ее реализации и важен совет практика: «Если есть идея, ты можешь найти партнера, занять денег, продать что-нибудь ненужное, наконец. Ко мне обращаются достаточно много перспективных ребят, и они спрашивают, как им правильно поступать, потому что опыт за день не приходит».

Если в рамках «Фабрики предпринимательства» Исмагилов и другие наставники учили начинающих бизнесменов не просто бесплатно, но и поддерживали лучшие бизнес-идеи грантами, то учеба в онлайн-школе основателя «Мойдодыра» отнюдь не будет безвозмездной. Фото: Роман Хасаев

Если в рамках «Фабрики предпринимательства» Исмагилов и другие наставники учили начинающих бизнесменов не просто бесплатно, но и поддерживали лучшие бизнес-идеи грантами, то учеба в онлайн-школе основателя «Мойдодыра» отнюдь не будет безвозмездной.

— Все бесплатное никому не нужно, это правило я очень хорошо усвоил на «Фабрике предпринимательства», — говорит он. — Мы делали отличный продукт, делали его супер, но он никому не был интересен. Больше я бесплатных продуктов делать не буду, хотя этот опыт оцениваю очень положительно.

Оперируя типичными для инфобизнеса терминами, Исмагилов заявляет, что планирует выстроить образование в своей школе по западному принципу. А результатом обучения в школе будет не диплом, а «практические изменения в доходах ее студентов».

«Предпринимательству можно научить»

Связаться с Айдаром Булатовым, совладельцем «Фабрики предпринимательства», на момент подготовки материала не удалось. Сооснователь «фабрики» Альбина Газизуллина вспоминает, что Исмагилов был из числа тех наставников, кто поддержал образовательный проект с первых дней.



— Для них было важно поделиться своими знаниями, направить свою энергию на созидание. А Айдар был из числа тех, чьи бизнесы уже были на виду, о нем не надо было искать информацию — вывески «Мойдодыр» и «5 колесо» знали в Казани. Не нужно было искать причину доверять таким людям — мы видели результаты их труда. Он у нас был наставником всех наставников, в отборе новых наставников участвовал, несколько раз становился победителем в нашем внутреннем соревновании между наставниками. А еще он сам финансировал некоторые проекты своих подопечных.

Газизуллина убеждена, что и новый проект Исмагилова, что называется, выстрелит: «Я знаю, как он работает со своей командой — они постоянно проводят обучение, корпоративные мероприятия, как он заинтересован во внутреннем карьерном росте своих сотрудников. У Айдара, наверное, сошлось все: ценности, внутренняя потребность делиться информацией и желание сделать лучше жизнь людей вокруг себя. А предпринимательству можно научить, это несколько определенных шагов — и ты, может быть, не станешь Биллом Гейтсом, но заработать себе на хлеб точно сможешь».



Газизуллина подтвердила мысль Айдара Исмагилова о том, что время «пирамидного» бизнеса кончается, и привела примеры успешного обучения умению вести бизнес:

— На «Фабрику» и, в частности к Исмагилову, приходили люди, которые хотели бы не строить бизнес, а быстро что-то урвать и убежать. Но они быстро исчезали. Помню, была девушка, которая хотела продавать микронаушники, чтобы «помогать» сдавать экзамены. Наставники предложили ей пересмотреть эту модель бизнеса, как нечестную и неперспективную. А успеха добился, например, Ильназ Набиуллин с компанией «Чио-Чио»: он пришел, когда работал по найму, а сейчас у него более тысячи точек по всей России, и у него огромный рост бизнеса. Или компания «Алга» — продвижение татарского языка через одежду, символику. Везде можно увидеть их маски и худи. Или мальчик, который в 14 лет запустил сыроварню... Таких историй бесконечно много!

«Предпринимательству можно научить, это несколько определенных шагов — и ты, может быть, не станешь Биллом Гейтсом, но заработать себе на хлеб точно сможешь», — говорит Газизуллина. Фото: Олег Тихонов

Консультант коучу рознь

— Предпринимательство — это область, в которой везение и стечение обстоятельств играют куда большую роль, чем знания и возможности, — говорит генеральный директор ГК «Кориб» Олег Коробченко. — В силу этого множество грамотных, много знающих людей не могут открыть свой бизнес. Исмагилов — да, он настоящий бизнесмен. А ведь зачастую консультанты, коучи не имеют реального опыта ведения бизнеса, они ничем, кроме консультаций, не занимаются.

Но даже суперположительный опыт бизнес-наставника, по мнению Коробченко, не дает гарантий, что после обучения у него «новобранец» станет успешным предпринимателем:

— Бизнес — живой организм, надо постоянно держать руку на пульсе, улавливать все процессы. И научить бизнесу невозможно, тут все изучается на опыте. Теоретические знания начинающему предпринимателю получить, наверное, надо. И подключать бизнес-тренеров, наверное, нужно. Но чужой опыт иногда может оказаться полезным, а иногда — не очень. Другое дело, важно иметь рядом того, кто может поддержать, подсказать — ты на правильном пути. Или подскажет — эта идея неперспективна.

Тонкая грань



— К «инфоцыганщине», как я называю разного рода курсы по развитию бизнеса, я отношусь резко негативно, — высказал иную точку зрения управляющий партнер ГК «Технократия» Булат Ганиев. — Предприимчивых людей в стране достаточно, а в плане конкретных технологий время дало нам в помощь Яндекс, Mail.ru и прочее. А на курсах зарабатывают в основном те, кто на них учит. Они эксплуатируют потребность людей в простых рецептах бизнеса. По факту — это эксплуатация этой потребности и тем, кто готов, условно говоря, отдать 20 тысяч рублей на обучение, потратить эти деньги сразу на бизнес. Ну невозможно не в «полях» научиться что-то делать!

При этом иметь определенное образование в области бизнеса, считает Ганиев, очень полезно, но с доступностью знаний проблем нет, повторяет он.

— Другое дело, когда у предпринимателя возникла потребность обсудить свои проблемы с опытным бизнесменом и получить конкретный совет в конкретной ситуации, — рассуждает он. — И если есть такой предприниматель, который консультирует других бизнесменов за деньги — это вполне рабочая ситуация. Не вижу в этом ничего плохого. Но здесь очень тонкая грань между личными консультациями и тем случаем, когда дело ставится на поток.