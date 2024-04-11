На полпути к советским ЛТП: татарстанские законодатели хотят возродить принудительное лечение алкоголиков

В Госсовете обсудили проблемы борьбы с алкоголизмом, скромные возможности республики по поощрению тренеров будущих олимпийцев и отметили недостаточное присутствие малого бизнеса в реальном секторе экономики

Узаконить принудительное лечение алкоголиков, а в перспективе и за хотят депутаты Госсовета Татарстана. Об этой законодательной инициативе, проблемах детского спорта и эффективности использования трудовых ресурсов в республике говорили сегодня на заседании Комитета по социальной политике. Подробности заседания — в репортаже «Реального времени.

«Снижение показателей первичной заболеваемости подтверждает факт перехода в хроническую форму»



Прозвучавший на сегодняшнем заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике отчет об оказании в Татарстане наркологической помощи главврача Республиканского клинического наркологического диспансера Рената Уткельбаева вскрыл серьезную проблему — недостаточную эффективность реабилитации пациентов диспансера.

— В прошлом году наркологической службой республики было зарегистрировано более 57 тысяч случаев наркологических расстройств, при этом число впервые зарегистрированных случаев уменьшилось на 4,6 процента по сравнению с 2022 годом, — сообщил Уткельбаев. — В структуре заболеваемости, как и прежде, большую часть занимают расстройства, связанные с употреблением алкоголя — 64 процента… Показатель доли больных, успешно завершивших программы медицинской реабилитации в стационарных условиях, в 2023 году увеличился и составил 92 процента, это на 3,6 процента выше, чем в регионах ПФО и на 7,1 процента больше, чем в целом по Российской Федерации.

В стационарные реабилитационные программы, для реализации которых республика располагает 119 койками, в 2023 году было включено 1159 человек (в 2021 — 1361, в 2022 — 1314). Успешно завершают реабилитацию ежегодно порядка 92 % пациентов стационаров. Уткельбаев подчеркнул, что завершающим этапом реабилитации наркоманов и алкоголиков является социальная реабилитация и трудовая адаптация, но в этой области достижения оказались скромными: за 6 лет было трудоустроено только 202 человека.

В токсикологических лабораториях республики в 2023 году было исследовано 16828 проб на наркотики (на 3 % больше, чем в 2022) и положительными оказались 4730 из них (на 11 % больше. чем в 2022). Было также проведено 3268 исследований на этанол (алкоголь) против 3064 в 2022 году, и прирост положительных результатов составил 3%.

— По итогам года в республике на 4,6 процента снизилась первичная заболеваемость всеми наркологическими расстройствами, — отметил Ренат Уткельбаев. — В структуре заболеваемости, как и в прошлые годы большую часть занимают расстройства, связанные с употреблением алкоголя — 64 процента. В целом, несмотря на принимаемые меры, проблема алкоголизма и наркомании продолжает оставаться актуальной. Снижение всех показателей первичной заболеваемости, связанной с употреблением алкоголя и наркотиков, не является свидетельством благополучия в республике — оно лишь подтверждает факт перехода в хроническую форму.

А косвенным подтверждением правильности этого суждения служит еще одна приведенная им цифра: заболеваемость алкогольными психозами в 2023 году по сравнению с предыдущим выросла на 9 %.

Пора принуждать лечиться?

Ситуация осложняется тем, что при подозрении на алкогольное или наркотическое опьянение гражданина нельзя принудить подтвердить или опровергнуть это подозрение путем исследования. И нельзя принудить лечиться от алкоголизма или наркомании, если он не хочет — пусть даже его заболевание приносит вред не только ему самому, но и окружающим — семье и детям.

Поэтому татарстанские парламентарии готовят законодательную инициативу, с которой надеются выступить в Госдуме уже на июльской сессии. Они намерены предложить поправки в законодательство, которые предусматривают возможность обязать по суду к принудительному освидетельствованию, а в случае диагностирования алкогольной зависимости — к обязательному лечению и реабилитации граждан, ранее не состоявших на диспансерном наблюдении, но уклоняющихся от лечения по заявлению родственников или участковых уполномоченных полиции, а также граждан, совершивших административные правонарушения, в том числе связанные с управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и граждан, в отношении которых решается вопрос о лишении родительских прав из-за злоупотребления алкоголем. Кроме того, предлагается ввести принудительное лечение в специализированных учреждениях граждан, состоящих на диспансерном наблюдении, но продолжающих злоупотребление алкоголем и уклоняющихся от лечения, а также совершивших в течение года два и более административных правонарушений в состоянии алкогольного опьянения.

— Работу по изменению законодательства мы уже начали с прошлого года, — сообщила председатель Комитета по социальной политике Светлана Захарова, — Нужно дать возможность семьям, в которых есть граждане, страдающие алкоголем, провести курс их лечения в клинике, тем более есть очень хорошие результаты.

Рассмотреть и направить в Думу на предварительное рассмотрение предложения по урегулированию вопроса о возможности назначения судом административного наказания с возложением на правонарушителя обязанности пройти диагностику, курс лечения от алкоголизма, медицинскую и социальную реабилитацию татарстанские законодатели планируют в самое ближайшее время

— Пока федералы не очень-то хотят к чему-то принуждать или что-то запрещать, но, наверное, это необходимо, — резюмировала Светлана Захарова. — Конечно, желательно и трудоустраивать [страдающих алкогольной зависимостью], как в советские времена, но мы пока об этом не говорим.

Надбавки на всех не хватает

В ходе обсуждения вынесенных на повестку дня вопросов зампредседателя Комитета по социальной политике Светлана Вострикова напомнила, что президент России Владимир Путин призывал уделять особое снимание спортивному резерву — детям, которые через несколько лет будут выступать на олимпийских играх в Лос-Анжелесе, а те, кто готовит их к спортивным победам, особой поддержки от государства не ощущают:

— По вашим данным, 93751 человек — наш спортивный резерв — тренируют 3146 тренеров. Какие вы планируете принять меры, чтобы наши дети были обеспечены качественной спортивной подготовкой? Федеральный стандарт мы приняли в 2014 году, десять лет прошло. А на сегодняшний момент наши школы, насколько я знаю, не обеспечены федеральным стандартом спортивной подготовки. И всего лишь 72 тренера, по вашим данным, получают доплаты за подготовку спортсменов. То есть три тысячи тренируют и всего 72 из них получают доплаты за качество. Вопрос: остальные тренеры за что-нибудь получают или только на «базе» сидят?

— У нас в республике работает163 спортивных школы, — заговорил первый замминистра спорта республики Халил Шайхутдинов, — почти 100 тысяч занимающихся. У нас принята дорожная карта и прописаны все моменты прописаны, в том числе по обеспечению спортивным инвентарем. Сейчас рассматриваем вопрос о том, чтобы доплаты тренерам довести до федерального уровня. Доплаты за результаты подопечных всем тренерам мы не можем выплачивать. Но другие тренеры получают надбавку для доведения до средней на федеральном уровне. Сегодня средняя заработная плата у тренеров — 60 тысяч рублей.

Шайхутдинов пояснил, что доплату за результаты воспитанников тренеры в Татарстане получают лишь при условии, что те завоевывают призовые места на федеральных и международных соревнованиях. И что за последние годы 153 спортивных объекта переданы в ведение спортшкол для того, чтобы дети занимались спортом «в современных условиях».

К этому остается добавить, что в прошлом и в 2020-2022 гг. родители юных пловцов, например, жаловались «Реальному времени» на то, что с них брали неподъемную плату за аренду «чужих» бассейнов во время ремонта «родных» и на спортивных сборах, которые проводились на выезде. Как будет решаться этот вопрос в 2024 году — покажет время.

Впрочем, скромность поддержки юных спортивных дарований в республике меркнет на фоне «наград», раздававшихся на недавнем Первенстве ПФО по плаванию, где победителям в качестве приза выдали… скидочные купоны в интернет-магазин товаров для плавания. Да еще с ограниченным сроком действия — 1 месяц.

Эффективная связь и неэффективное сельское хозяйство

Отчитываясь о работе правительства республики замминистра экономики Олег Пелевин привел интересные цифры. В частности, описывая достижения в развитии малого бизнеса, популяризацию которого правительство региона считает актуальной задачей, он отметил, что «только 30 процентов малых предприятий работают в реальном секторе экономики», то есть в отраслях, которые производят материальные товары и оказывают услуги, за исключением финансовых. При этом в республике наблюдается рост банкротств среди индивидуальных предпринимателей. В 2020-2022 гг. таких банкротств регистрировалось по 25-28, а в 2023 — 51.

— В условиях кадрового дефицита основным фактором обеспечения устойчивого развития экономики является повышение эффективности использования трудовых ресурсов, — подчеркнул Пелевин. — Для оценки эффективности использования трудовых ресурсов проведен сравнительный анализ субъектов Российской федерации. В целом эффективность одного занятого в республике превышает средний показатель по стране.Однако эффективность использования труда в отдельных секторах экономики, в Татарстане, как выяснилось, хромает. К примеру, в производстве пищевых продуктов, к примеру, выпуск продукции на 1 занятого в среднем по РФ в денежном выражении составляет 5,015 тыс. рублей, а в РТ — 4,414 тыс.; в производстве текстильных изделий — 2,958 тыс. рублей на 1 занятого в РФ и только 1,303 тыс. в РТ, в производстве кожи и изделий из кожи — 1,245 тыс. и 0,8 тыс. соответственно, а в производстве одежды — 1,038 и 0,436 тыс.

Однако эффективность использования труда в отдельных секторах экономики, в Татарстане, как выяснилось, хромает. К примеру, в производстве пищевых продуктов, к примеру, выпуск продукции на 1 занятого в среднем по РФ в денежном выражении составляет 5,015 тыс. рублей, а в РТ — 4,414 тыс.; в производстве текстильных изделий — 2,958 тыс. рублей на 1 занятого в РФ и только 1,303 тыс. в РТ, в производстве кожи и изделий из кожи — 1,245 тыс. и 0,8 тыс. соответственно, а в производстве одежды — 1,038 и 0,436 тыс.



При этом наиболее прибыльными остаются такие виды предпринимательской деятельности, как транспортировка и хранение (рост прибыльности — 179,3 % по отношению к показателям 2022 года), информация и связь (169,2 %), торговля (159,4 %), а также строительство (158,2 %). А вот в обрабатывающих производствах республики в 2023 году темпы роста прибыли оказались «отрицательными» — она достигла лишь 92,3% от уровня предыдущего года. Но хуже всего выглядит ситуация в сельском хозяйстве — прибыль в 2023-м составила всего 69,7% от прибыли в 2022-м.