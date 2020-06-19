«Это как глоток воздуха в кислородной маске»: Татарстан вырвался в лидеры гонки за субсидиями для МСБ

Однако предприниматели жалуются на недоступность субсидий

Фото: Ринат Назметдинов

Татарстан вошел в топ регионов по объему привлеченных из федерального бюджета субсидий МСБ, получив безвозмездно 1,317 млрд рублей на выплату заработной платы работникам за время вынужденного простоя (апрель — май). По этому показателю Татарстан уступил только Москве, Краснодару, Московской и Свердловской областям, оказавшись почти на равных с Ростовской областью, «взявшей» 1,379 млрд рублей на поддержку занятости в этой сфере. Гонка регионов за федеральные ресурсы в самом разгаре: по предварительным данным Министерства экономики РТ, всего татарстанский малый бизнес сумел привлечь 6,2 млрд в виде беспроцентных, льготных кредитов и субсидий. Сами предприниматели утверждают, что помощь дошла не до всех из-за того, что они не попали в ОКВЭД пострадавших отраслей.

Минфин показал карту финансовой помощи регионам

На этой неделе Министерство финансов России запустило интерактивную карту финансовой помощи регионам, направленной на поддержку МСБ, в наибольшей степени пострадавшего в условиях пандемии. На этом сервисе можно видеть, кто и сколько денег безвозмездно получил на поддержку занятости в МСБ за время вынужденного простоя. Как говорится в оглавлении карты, здесь «содержится информация о предоставлении в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях Российской экономики, в наибольшей степени пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (в разрезе субъектов Российской Федерации)».

Иначе говоря, речь идет о федеральных мерах поддержки занятости в рамках первого пакета антикризисных мер. Напомним, 24 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление №576, которым утвердил правила получения безвозмездной субсидии на выплату заработной платы в размере МРОТ в 12 130 рублей. Правда, она выплачивается только за 2 месяца вынужденного простоя — за апрель и за май. А сбор заявок от пострадавших малых предприятий и индивидуальных предпринимателей давно начался. С 1 мая по 1 июня принимали заявки для получения субсидий за апрель. А с 1 июня до 1 июля продолжился прием заявок на субсидии за май.

24 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление №576, которым утвердил правила получения безвозмездной субсидии на выплату заработной платы в размере МРОТ в 12 130 рублей. Фото kremlin.ru

Безвозмездная субсидия предоставляется в мае 2020 года за сохранение численности работников в апреле 2020 года и в июне 2020 года — за сохранение численности работников в мае по сравнению с мартом 2020 года, говорится в постановлении правительства.

Темно-синие пятна: Москва, Краснодар, Татарстан

Интерактивная карта показывает самые большие очаги финансовых вливаний. Темно-синим цветом выделены регионы, которые получили помощь на сумму свыше 750 млн рублей, нейтрально синим — от 432,7 до 754 млн рублей, голубым — от 306,9 до 432,7 млн рублей, светло-голубым — от 181,2 до 306 млн рублей, бледно-голубым — менее 181 млн рублей. Судя по раскраске, общая картина с положением МСБ в стране не такая драматичная, как могло бы показаться на первый взгляд. Темно-синие «пятна» превалируют в центре, на юге и Поволжье, тогда как в сибирских регионах больше небесного оттенка.

Достаточно провести «мышкой» по сине-голубому пространству, чтобы увидеть, что больше всего «запросила» Москва с высокой предпринимательской активностью. На поддержку занятости в сфере МСБ столице выделили свыше 4 млрд рублей. Их получили 54 662 пострадавших предприятия и ИП, где трудится примерно 400 тысяч работников. На втором месте оказался Краснодар — 2,3 млрд рублей ( 60 500 пострадавших предприятий и ИП). На третьем — Московская область с траншем в 2,2 млрд рублей (49 325 пострадавших компаний).

Татарстан оказался на шестой строчке после Свердловской области (1,58 млрд рублей, 33 480 компаний) и Ростовской области (1,379 млрд рублей, 34 149 компаний и ИП). Республике удалось «защитить» субсидии на 1,317 млрд рублей. Их получили 28 718 компаний и ИП, следует из сервиса Минфина РФ.

Правда, эти данные актуальны лишь на 9 июня, уточнили в пресс-службе Минфина РФ. То есть большей частью они касаются апрельских выплат. По уточненным сведениям Минэкономики РТ, на 17 июня безвозмездные федеральные субсидии выплачены на 1,322 млрд рублей. Или 108 985 работникам, если пересчитать на МРОТ. Причем поток обращений бизнеса продолжает нарастать. «На конец прошлой недели в республике подано 62 370 заявлений», — пояснили в пресс-службе Минэкономики РТ.

Помощь — только «белым»



Напомним, что обязательными условиями получения безвозмездной помощи являются полностью «белая» работа, то есть присутствие предприятия в единый реестр СМП по состоянию на 1 марта 2020 года в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и отсутствие долгов перед бюджетом, соответствие основного ОКВЭДа к отраслям наиболее пострадавшим во время коронавирусной инфекции и сохранение штатной численности не менее чем на 90% к уровню марта.

«На мой взгляд, Татарстан сумел покрыть федеральными субсидиями 2/3 работников, занятых в пострадавших отраслях МСБ, — оценил результаты финансовых «изысканий» заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Татарстана Артур Николаев. — По нашим оценкам, в сфере МСБ работают от 150 до 160 тысяч компаний и ИП, где может быть занято до 660 тысяч работников. Однако пострадавшими были признаны около 46 тысяч компаний», — говорит он.

Как оказалось, «прокачивать» бизнес приходилось властям разных уровней. «При Минэкономики был создан оперативный штаб, регулярно главы муниципалитетов отчитывались. Начинали с единиц: потом доводили до 120—130 предприятий в неделю. В городе проще — народ активничает, а в районах Татарстана предприниматели скептически были настроены и боялись дополнительных бумаг». Одним словом, приходилось тянуть «бегемота из болота». А по оценке вице-президента «ОПОРЫ России» Азата Газизова, федеральными субсидиями удалось покрыть четверть работников МСБ в Татарстане.



Скрытый очаг осенней безработицы?

Могут ли стать очагом роста безработицы 108 тысяч татарстанцев, оказавшихся на федеральных субсидиях, осенью? Представители авторитетных общественных объединений напрочь отрицают подобную вероятность.

«У нас пока нет сертифицированных гадалок, чтобы прогнозировать такой исход, — рассуждает Азат Газизов. — Но нужно понимать, что бизнес «влетел» в пандемию с падающим на протяжении 6 лет потребительским спросом. Сейчас субсидии помогли поставить бизнес на паузу, а дальше видно будет», — рассуждает он.

«Федеральные субсидии — это как глоток воздуха в кислородной маске», — заключил Артур Николаев.

Между тем большинство предпринимателей жалуются, что получили отказы в выплате из-за несоответствия ОКВЭД. «Что делать тем, кто работал в пострадавшей сфере, но не по основному ОКВЭД? В выплате отказ. Есть такие?, — спрашивают участники чата «Предприниматели Казани». «Большинство таких. Писать письма или ждать. До 1 июля может еще что-то перепасть, потом уже вряд ли», — отвечают ему коллеги в чате.

«Татарстанские предприниматели из пострадавших отраслей имеют возможность оформить беспроцентный займ для пополнения зарплатного фонда, — пояснили «Реальному времени» в пресс-службе Минэкономики РТ. — Проценты по кредиту будут оплачены из федерального бюджета, тогда как для заемщика они будут равны нулю. Всего в Татарстане за весь период действия программы малым и микропредприятиям был выдан 841 кредит на общую сумму 2,2 млрд рублей».



Кроме того, с 1 июня стартовала программа льготного кредитования предприятий со ставкой 2% годовых. «На сегодняшний день от татарстанских предпринимателей поступило 3 110 заявок на 13,3 млрд рублей. Выдан 981 кредит на сумму 2,7 млрд рублей. Полученные деньги можно направить на осуществление предпринимательской деятельности, включая выплату заработной платы сотрудникам, либо погасить ранее взятые кредиты, в том числе беспроцентный кредит на оплату труда». Таким образом, всего татарстанский малый бизнес сумел привлечь 6,2 млрд в виде беспроцентных, льготных кредитов и субсидий. Примерно столько получили помощи и уральские предприниматели.