Первым заместителем министра экономики Татарстана назначен Олег Пелевин

Фото: Илья Репин (архив)

Первым заместителем министра экономики Татарстана стал Олег Пелевин. Распоряжение о его назначении на эту должность подписал 17 августа премьер-министр РТ Алексей Песошин.

К работе в новой должности Пелевин приступит с 1 сентября. От должности заместителя министра экономики РТ, которую он занимает на сегодняшний день, его освободили.

скриншот/ mert.tatarstan.ru

Сейчас должность первого заместителя министра экономики Татарстана занимает Рустем Сибгатуллин, который руководит Департаментом развития предпринимательства и конкуренции, напомнили в пресс-службе Минэкономики РТ.

Напомним, в начале июня заместителем министра экономики Татарстана назначили Романа Амирханова. До этого он занимал должность заместителя руководителя — начальника отдела государственной статистики в Казани ТО Федеральной службы государственной статистики по РТ.



Татьяна Демина