Нового главу Гарантийного фонда нашли в налоговой инспекции

Руководителем одного из ключевых подведов Минэкономики станет коллега министра Мидхата Шагиахметова с прежнего места работы

Как стало известно «Реальному времени», со дня на день будет официально объявлено имя нового руководителя Гарантийного фонда Республики Татарстан. Пустовавшее с ноября прошлого года кресло займет экс-глава межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №5 по РТ Рустем Мухамедшин, входивший в команду нынешнего министра Мидхата Шагиахметова в его бытность замруководителя республиканской УФНС.

Вакансия закрыта

Министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов, наконец, определился с кандидатурой руководителя Гарантийного фонда РТ. По данным «Реального времени» эту должность займет бывший начальник межрайонной ИФНС №5 по Республике Татарстан Рустем Мухамедшин.

Напомним, что предыдущим руководителем Гарантийного фонда был Тимур Темиргалиев. В ноябре 2020 года он переехал на работу в Москву, став управляющим директором бизнес-блока госкорпорации «ВЭБ.РФ». Темиргалиева назначили директором Гарантийного фонда в январе 2018 года в возрасте 23 лет — впрочем, к тому моменту он уже имел за плечами солидную академическую базу в виде дипломов об окончании Университета Гонконга по специальности «Международный бизнес и финансы», курсов MBA, а также опыта работы инвестиционным аналитиком в том же Гонконге, в «Татнефтехиминвест-холдинге» и Минэкономики Татарстана.

Темиргалиева назначили директором Гарантийного фонда в январе 2018 года в возрасте 23 лет — впрочем, к тому моменту он уже имел за плечами солидную академическую базу. Фото: Максим Платонов

При энергичном Темиргалиеве Гарантийный фонд РТ поднялся с 9-го на 3-е место среди 85 гарантийных фондов субъектов Российской Федерации в 2019 году, объем кредитования под гарантии за полтора года увеличился на 118% (с 11 до 24 млрд рублей)

Последние несколько месяцев кресло главы Гарантийного фонда РТ формально пустовало: после ухода прежнего руководителя фонд возглавлял заместитель директора по экономике и финансам Расим Усманов, с приставкой «и. о.».

Бывший коллега

Рустем Мухамедшин — человек непубличный. Согласно официальной биографии, всю свою карьеру он провел на службе в налоговых органах, сначала в инспекции Федеральной налоговой службы по Кировскому району Казани, где дослужился до начальника инспекции, а позже в течение 12 лет возглавлял межрайонную ИФНС №5. В область ведения этой инспекции входят Ново-Савиновский район Казани, Арский и Атнинский районы.

В качестве руководителя инспекции Мухамедшин однажды засветился в материале «Реального времени» об официальных доходах высокопоставленных налоговиков Татарстана и членов их семей.

Согласно официальной биографии, всю свою карьеру Рустем Мухамедшин провел на службе в налоговых органах

Мухамедшин уже работал в команде Мидхата Шагиахметова, который начинал карьеру в налоговых органах в 1989 году и проработал там почти 20 лет, дослужившись до руководителя регионального управления ФНС. Новый руководитель Гарфонда некоторое время был советником при Шагиахметове.



Вереница назначений

Напомним, на минувшей неделе стало известно, что в Минэкономики республики в качестве заместителя министра возвращается Равиль Сиразиев, ранее возглавлявший «Региональную лизинговую компанию РТ». Он займет место Натальи Кондратовой, которая курировала инфраструктурное и территориальное развитие.

При этом ранее Сиразиев уже работал в структуре Минэкономики: в 2016 году он возглавлял Центр поддержки предпринимательства, с 2017 по 2019 год руководил ГКУ «Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства РТ».

У Шагиахметова, судя по сайту министерства, до сих пор остается вакантной еще одна должность заместителя. Фото: Максим Платонов

В феврале этого года у Шагиахметова сменился еще один зам: экс-начальник Управления инвестиционной политики министерства Динар Шакиров стал заместителем министра вместо покинувшей ведомство Индиры Киреевой. Он курирует блок инвестиционной и инновационной деятельности, а также занимается экспертизой инвестпроектов бизнесменов, представляемых для получения господдержки.

Также недавно сменился руководитель Центра поддержки экспорта. При этом у Шагиахметова, судя по сайту министерства, до сих пор остается вакантной еще одна должность заместителя.