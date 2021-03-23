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Нового главу Гарантийного фонда нашли в налоговой инспекции

00:00, 23.03.2021 6

Руководителем одного из ключевых подведов Минэкономики станет коллега министра Мидхата Шагиахметова с прежнего места работы

Нового главу Гарантийного фонда нашли в налоговой инспекции
Фото: tatarstan.ru

Как стало известно «Реальному времени», со дня на день будет официально объявлено имя нового руководителя Гарантийного фонда Республики Татарстан. Пустовавшее с ноября прошлого года кресло займет экс-глава межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №5 по РТ Рустем Мухамедшин, входивший в команду нынешнего министра Мидхата Шагиахметова в его бытность замруководителя республиканской УФНС.

Вакансия закрыта

Министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов, наконец, определился с кандидатурой руководителя Гарантийного фонда РТ. По данным «Реального времени» эту должность займет бывший начальник межрайонной ИФНС №5 по Республике Татарстан Рустем Мухамедшин.

Напомним, что предыдущим руководителем Гарантийного фонда был Тимур Темиргалиев. В ноябре 2020 года он переехал на работу в Москву, став управляющим директором бизнес-блока госкорпорации «ВЭБ.РФ». Темиргалиева назначили директором Гарантийного фонда в январе 2018 года в возрасте 23 лет — впрочем, к тому моменту он уже имел за плечами солидную академическую базу в виде дипломов об окончании Университета Гонконга по специальности «Международный бизнес и финансы», курсов MBA, а также опыта работы инвестиционным аналитиком в том же Гонконге, в «Татнефтехиминвест-холдинге» и Минэкономики Татарстана.

Темиргалиева назначили директором Гарантийного фонда в январе 2018 года в возрасте 23 лет — впрочем, к тому моменту он уже имел за плечами солидную академическую базу. Фото: Максим Платонов

При энергичном Темиргалиеве Гарантийный фонд РТ поднялся с 9-го на 3-е место среди 85 гарантийных фондов субъектов Российской Федерации в 2019 году, объем кредитования под гарантии за полтора года увеличился на 118% (с 11 до 24 млрд рублей)

Последние несколько месяцев кресло главы Гарантийного фонда РТ формально пустовало: после ухода прежнего руководителя фонд возглавлял заместитель директора по экономике и финансам Расим Усманов, с приставкой «и. о.».

Бывший коллега

Рустем Мухамедшин — человек непубличный. Согласно официальной биографии, всю свою карьеру он провел на службе в налоговых органах, сначала в инспекции Федеральной налоговой службы по Кировскому району Казани, где дослужился до начальника инспекции, а позже в течение 12 лет возглавлял межрайонную ИФНС №5. В область ведения этой инспекции входят Ново-Савиновский район Казани, Арский и Атнинский районы.

В качестве руководителя инспекции Мухамедшин однажды засветился в материале «Реального времени» об официальных доходах высокопоставленных налоговиков Татарстана и членов их семей.

Согласно официальной биографии, всю свою карьеру Рустем Мухамедшин провел на службе в налоговых органах

Мухамедшин уже работал в команде Мидхата Шагиахметова, который начинал карьеру в налоговых органах в 1989 году и проработал там почти 20 лет, дослужившись до руководителя регионального управления ФНС. Новый руководитель Гарфонда некоторое время был советником при Шагиахметове.

Вереница назначений

Напомним, на минувшей неделе стало известно, что в Минэкономики республики в качестве заместителя министра возвращается Равиль Сиразиев, ранее возглавлявший «Региональную лизинговую компанию РТ». Он займет место Натальи Кондратовой, которая курировала инфраструктурное и территориальное развитие.

При этом ранее Сиразиев уже работал в структуре Минэкономики: в 2016 году он возглавлял Центр поддержки предпринимательства, с 2017 по 2019 год руководил ГКУ «Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства РТ».

У Шагиахметова, судя по сайту министерства, до сих пор остается вакантной еще одна должность заместителя. Фото: Максим Платонов

В феврале этого года у Шагиахметова сменился еще один зам: экс-начальник Управления инвестиционной политики министерства Динар Шакиров стал заместителем министра вместо покинувшей ведомство Индиры Киреевой. Он курирует блок инвестиционной и инновационной деятельности, а также занимается экспертизой инвестпроектов бизнесменов, представляемых для получения господдержки.

Также недавно сменился руководитель Центра поддержки экспорта. При этом у Шагиахметова, судя по сайту министерства, до сих пор остается вакантной еще одна должность заместителя.

Александр Артемьев
ЭкономикаОбществоВласть Татарстан Министерство экономики Республики ТатарстанУправление федеральной налоговой службы по РТГарантийный фонд РТШагиахметов Мидхат Рафкатович

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 комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 23 мар
    Не понимаю я все эти перемещения всех управленцев
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    Анонимно 23 мар
    Все тут ясно, все
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  • Анонимно 23 мар
    А где открытый конкурс?
    Конкурентная борьба?
    Он хоть в жизни изучал инвестиционные проекты? Понимает что такое кредитование?
    Фискальный орган не может быть кузницей кадров для инвестиционного направления экономики !!!!
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    Анонимно 23 мар
    Что вы паникуете - учился, знает, наверное. А не знает - научат. Главное, чтобы человек был хороший)))
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  • Анонимно 23 мар
    Да предыдущего удащливого малая тоже назначили. Тот вообще нигде ни дня не работал, все по заграницам больше мотался, зато сынок мамаши, которая с нужным человеком ощень дружит.
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  • Анонимно 23 мар
    Он до этого дня и не знал наверно, что такое ГарФонд, чем там занимаются!?
    Нельзя было что ли назначить человека с банковским опытом, ср знанием особенней кредитования МСП хотя бы!!!
    А лучшее переманить из ГарФонда других регионов лидеров рейтинга!!!!
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