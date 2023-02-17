Валовый региональный продукт Татарстана по итогам 2022 года составил 3,8 трлн рублей
Валовый региональный продукт Татарстана по итогам 2022 года составил 3,865 трлн рублей. Об этом на коллегии Министерства экономики республики рассказал глава ведомства Мидхат Шагиахметов.
— Благодаря бесперебойной, стабильной работе предприятий, кредитно-финансовых организаций, малого и среднего бизнеса, реализации региональных и федеральных мер поддержки, национальных проектов и республиканских программ по итогам 2022 года валовый региональный продукт составил 3 триллиона 865 миллиардов рублей, — сообщил он.
Задача Татарстана на 2023 год — достичь ВРП в размере 4 триллиона рублей.
Напомним, аналитическая служба «Реального времени» проанализировала прогнозы показателей объемов валового регионального продукта российских регионов и составила на их основе топ-10 самых сильных экономик страны, куда вошел Татарстан. В рейтинг также попали Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа.
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