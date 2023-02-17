Валовый региональный продукт Татарстана по итогам 2022 года составил 3,8 трлн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Валовый региональный продукт Татарстана по итогам 2022 года составил 3,865 трлн рублей. Об этом на коллегии Министерства экономики республики рассказал глава ведомства Мидхат Шагиахметов.

— Благодаря бесперебойной, стабильной работе предприятий, кредитно-финансовых организаций, малого и среднего бизнеса, реализации региональных и федеральных мер поддержки, национальных проектов и республиканских программ по итогам 2022 года валовый региональный продукт составил 3 триллиона 865 миллиардов рублей, — сообщил он.

Задача Татарстана на 2023 год — достичь ВРП в размере 4 триллиона рублей.

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Напомним, аналитическая служба «Реального времени» проанализировала прогнозы показателей объемов валового регионального продукта российских регионов и составила на их основе топ-10 самых сильных экономик страны, куда вошел Татарстан. В рейтинг также попали Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа.



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Татьяна Демина