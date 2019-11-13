Банки «увидели ренессанс» в работе с малым и средним бизнесом

В Татарстане малый бизнес кредитовали больше, чем в остальных регионах Поволжья, но меньше, чем в прошлом году

По данным ЦБ, с начала года малый бизнес смог получить в Татарстане 126,3 млрд рублей кредитных ресурсов. Это меньше, чем в прошлом году. Однако в остальных регионах Поволжья кредитование малого бизнеса сократилось сильнее — все из-за движений ключевой ставки. Как выяснило «Реальное время», ключевыми для этого сегмента финансовых услуг стали программы господдержки МСБ в части льготного кредитования и политика регулятора по формированию резервов — с одной стороны. С другой — экономические потрясения последних лет научили предпринимателей более взвешенно оценивать свои риски, что благоприятно отразилось на кредитоспособности.

Банки накачали малый бизнес РТ на 126,3 млрд

ЦБ опубликовал очередные промежуточные результаты о масштабах кредитования малого и среднего бизнеса в регионах. Судя по официальным данным, МСБ продолжает пользоваться лояльным расположением банков.

— Совокупный объем кредитов, выданных им [МСБ] в регионах ПФО за 8 месяцев 2019 года, составил 722,2 млрд рублей, — сообщили «Реальному времени» в отделении Банка России по Татарстану.

Правда, в этом году кредитный портфель немного уменьшился. В прошлом году за этот период было выдано 730,6 млрд рублей, уточнили в отделении Банка России по РТ. Впрочем, эта разница несколько нивелируется за счет того, что на тот момент ключевая ставка ЦБ была выше.

Так, средняя ставка по рынку по кредитам МСБ свыше одного года в 2018 году составила 10,22%, а в 2019 году выросла до 10,9%, и только в последние месяцы 2019 года наметился небольшой тренд на снижение ставок, отмечают в «Ак Барс Банке». В целом средние ставки по кредитам МСБ менялись в течение года несущественно.

Несмотря на ужесточение кредитной политики, МСБ по-прежнему остается в фокусе внимания. Для поддержания спроса на кредиты регулятор ввел специальные смягчающие меры, которые должны были снизить операционные затраты банков и привести к росту портфеля кредитов МСП. С тех пор ЦБ ведет ежемесячный мониторинг тенденций в рамках «дорожной карты» по развитию финансирования субъектов малого и среднего бизнеса.

Тем не менее динамика кредитования МСБ в регионах Поволжья сильно разнится и зависит не только от экономического развития, но и от стремления региональных банков попасть в федеральные программы государственной поддержки МСБ. По данным отделения Банка России по РТ, абсолютным лидером среди 14 регионов Поволжья оказался Татарстан.

Объем выданных кредитов за январь — август 2019 года — 126,3 млрд рублей, тогда как за январь — август 2018 года — 135,6 млрд рублей, сообщили «Реальному времени» в татарстанском отделении ЦБ.

Динамика кредитования МСБ в регионах Поволжья сильно разнится и зависит не только от экономического развития, но и от стремления региональных банков попасть в федеральные программы государственной поддержки МСБ. По данным отделения Банка России по РТ, абсолютным лидером среди 14 регионов Поволжья оказался Татарстан. Фото portat.ru

Следом за Татарстаном идет Нижегородская область. Объем выданных кредитов за январь — август 2019 года составил 116,7 млрд рублей. Для сравнения: за январь — август 2018 года — 132,5 млрд рублей. В гонке регионов Нижегородская область отстала от Татарстана, но у нее есть время наверстать упущенное за оставшееся время.

Самарская область также немного «просела» по объемам выдачи — с 91,8 млрд рублей (данные за январь — август 2018 года. — прим. ред.) до нынешних 87,7 млрд рублей. Башкортостан удержался от падения. Здесь МСБ привлек 70,2 млрд рублей против 69,3 млрд рублей в прошлом году ( за январь — август 2018 года. — прим. ред.).

Кредитные «подушки» с господдержкой

Кредитование МСБ не заморозилось, благодаря адаптации программ господдержки к нуждам малого и среднего бизнеса. Во-первых, Минэкономразвития снизило в этом году минимальную сумму кредита с 3 млн до 500 тыс. рублей.

— Эта мера поддержала микропредприятия, открыв им доступ к льготному финансированию, — пояснил «Реальному времени» директор дирекции разработки продуктов корпоративного бизнеса «Ак Барс Банка» Роман Лесохин.

Во-вторых, в пять раз возросла максимальная величина кредита на пополнение оборотных средств — со 100 млн до 500 млн рублей. Этой мерой были поддержаны средние предприятия из сферы промышленности, строительства, здравоохранения и др.



Но одной из самых востребованных среди предпринимателей оказалась следующая федеральная программа кредитования: «по ней можно получить кредит под рекордно низкие 8,5 процента годовых и направить деньги на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели, банк выдает финансирование сроком до 10 лет на сумму до 2 млрд рублей», — рассказал Роман Лесохин.

За счет активного участия в госпрограммах АББ существенно нарастил кредитный портфель для МСБ, а процентная ставка по ним оказалась на 1% ниже, чем в 2018 году. «Теперь каждый третий кредит Ак Барс Банка выдается по льготной ставке по программам господдержки. В целом рост кредитного портфеля по кредитам МСБ в 2018 году составил 17 процентов, за 9 месяцев 2019 — 11 процентов, что также выше рынка. По данным ЦБ портфель кредитов МСБ за 2018 год вырос всего на 1 процент, а по итогам 9 месяцев 2019 года даже снизился на 2 процента, — привел свежие данные Роман Лесохин. По его словам, за первые полгода 2019 года в 10 раз увеличился объем льготного кредитования МСП по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

— Для сравнения, в этом году средняя рыночная ставка по стандартным кредитным продуктам для малого бизнеса составила 15,7 процента годовых, — сообщила руководитель департамента кредитования малого бизнеса «Альфа-банка» Марина Полякова, — В экспресс-кредитах для малого бизнеса (выдаются действующим клиентам банка, у которых мы видим обороты по счетам, что позволяет нам более точно оценивать их риск-профиль) средняя ставка в 2018 году составляла 15,8 процента, в 2019 году — 15,5 процента.

«В 2019 году была значительно расширена господдержка МСБ: Минэкономразвития перезапустило программу льготного кредитования субъектов МСП, и в рамках программы был существенно расширен список банков, которые предоставляют льготные кредиты малым и средним предприятиям. Увеличился перечень приоритетных для кредитования отраслей. Была также запущена программа льготного кредитования аграриев, реализованная Министерством сельского хозяйства РФ», — соглашается заместитель директора департамента кредитных продуктов и технологий банка «Открытие» Елена Куроптева.

Важными мерами по стимулированию банков в кредитовании МСБ стали действия ЦБ. По словам Елены Куроптевой, регулятор оказал поддержку в финансировании тем, что снизил требования к формированию резервов на возможные потери по ссудам малому и среднему бизнесу. «В последнее время стоимость долгосрочных ссуд МСБ снижалась быстрее стоимости краткосрочных кредитов сроком до года, что способствовало смягчению инвестиционного климата для данной категории заемщиков. В результате за первые 6 месяцев 2019 года объемы выдачи кредитов МСБ увеличились на 12,75 процента в среднем по стране по сравнению с первым полугодием 2018 года», — оценили эффект в банке «Открытие».

— Действительно, сегодня мы наблюдаем активный рост кредитования компаний малого и среднего бизнеса. В частности, по итогам трех кварталов 2019 года спрос на кредитные продукты для МСП в целом по Росбанку вырос на 20 процентов, — рассказал «Реальному времени» директор представительства Росбанка в РТ и Марий Эл Руслан Юлбарисов. — Основными причинами этого роста стали изменения учетной политики ЦБ и способности небольших предприятий оперативно адаптироваться под меняющийся рынок. Кредиты выдаются на срок до 7 лет, процентная ставка от 9,5 процента, при этом мы являемся участником государственной программы Минэкономразвития для МСП с льготной ставкой 8,5 процента.

«Оживление на рынке кредитования МСБ простимулировано в том числе запуском обновленной, расширенной госпрограммы льготного кредитования (программа 8,5%)», — соглашается руководитель департамента кредитования среднего бизнеса «Альфа-банка» Елена Потемкина. По ее словам, программа зарекомендовала себя в качестве надежного инструмента поддержки и развития кредитования малого и среднего предпринимательства, так как ставка кредитования на уровне 8,5% является довольно привлекательной для данного сегмента клиентов. Среди последних позитивных изменений — увеличение максимальной суммы инвестиционных кредитов с 1 до 2 млрд рублей, расширение перечня приоритетных отраслей (добавлена возможность кредитовать ресторанный бизнес, микропредприятия в сфере розничной торговли, арендный бизнес и др.).

Банкиры единодушны в том, что на рынке резко расширилась палитра интересных предложений для МСБ, благодаря перезапуску государственных программ поддержки. «2019 год может стать переломный годом в размораживании широкого кредитования малого и среднего бизнеса», — добавляет Павел Самиев, заместитель директора Ассоциации развития финансовой грамотности, председатель комитета «Опоры России» по финансовым рынкам. По его прогнозу, в ходе льготного кредитования МСБ будет выдано около 1 трлн рублей, или 16% от общего объема выдачи в прошлом году. «С лета прошлого года есть явно повышенный интерес: банки активизировали рекламу, начали расширять спектр продуктов для МСБ, видим ренессанс в работе с МСП», — отметил он в разговоре с «Реальным временем».



Кто зарабатывает на кредитовании МСБ

Характерная черта механизма господдержки МСБ в том, что первую скрипку в их кредитовании играют крупные федеральные банки. Как известно, в последние годы они усилили свое присутствие в регионах, став безусловными лидерами. По данным татарстанского отделения ЦБ, федеральные банки закрыли от 70 до 90% потребностей МСБ в кредитовании. Ярким примером можно считать Башкортостан, где почти не осталось сильных региональных банков. По данным отделения Банка России по РТ, с начала года ими было выдано кредитов на 69 млрд рублей (98,2%), а местными банками — на 1,2 млрд рублей (1,8%). Сильная концентрация федеральных игроков наблюдается в Самарской и других областях ПФО.



Местные банки «закрывают» треть заявок предпринимательства. Фото Олега Тихонова

С приходом в регионы федеральные банки вплотную взялись за кредитование малого бизнеса, чьи обороты заметно ниже, чем у среднего. По словам руководителя департамента кредитования малого бизнеса «Альфа-банка» Марины Поляковой, кредитный портфель малого бизнеса с начала года вырос более чем на 100% — почти до 20 млрд рублей. Тут нужно сделать поправку на то, что «Альфа-банк» начал активно кредитовать малый бизнес год назад, поэтому этот рост обеспечен еще низкой базой.

Зато в сегменте среднего бизнеса банки из топ-10 чувствуют себя увереннее. Потемкина отметила, что к октябрю 2019 года портфель вырос на 22% — почти до 220 млрд рублей. «Причем, этот рост обеспечен не крупными чеками, а расширением числа заемщиков», — подчеркнула она. По ее словам, кредиты для бизнеса становятся более доступными, поскольку сейчас банки требуют от клиента минимальный набор документов, кредитные процедуры упрощаются и ускоряются. «Это результат нового уровня информационной прозрачности и использования технологий «больших данных» для анализа кредитного качества клиентов. Основным источником информации для кредиторов становятся внешние данные: бюро кредитных историй, ЕГРЮЛ, СПАРК, коммерческие базы и агрегаторы различных данных. Это позволяет банкам ускорить и упростить процесс кредитования, при этом кредитное качество и риски остаются под контролем. А снижение ключевой ставки ЦБ оказывает непосредственное влияние на банковские ставки кредитования, что повышает доступность кредитов для бизнеса и увеличивает спрос на кредиты», — заметила эксперт.

Региональные банки не сдают МСБ федеральным игрокам

Исключением из общего тренда является Татарстан, где конкуренция между федеральными и региональными игроками за кредитование МСБ идет почти на равных. К сентябрю этого года федеральные банки выдали кредитов на 75,2 млрд рублей, закрыв 60% потребностей бизнеса, а региональные — на 51,1 млрд рублей или 40% заявок, сообщили в татарстанском отделении ЦБ. Глава Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ Рафик Шайхутдинов объясняет тем, что местные банки подстраивают кредитные продукты под нужды конкретного заемщика, идя навстречу любым пожеланиям.

Но может быть предприниматели сами стремятся «убежать» в московские банки, предпочитая их региональным? «Здесь никакой подставы нет, — опроверг конспирологическую версию Павел Самиев. — По всему кредитованию МСБ по всей стране выросла доля топ-30 крупных банков. Если раньше их доля составляла 40 процентов, то теперь 80 процентов, — констатировал он. Объяснений концентрации много. «Во-первых, они получили наибольший объем средств, которые шли через госпрограммы, — пояснил он. — Если 5-6 лет назад в госпрограммах было задействовано много региональных банков, то потом наступил некоторый провал, и они участвовали слабее в программах госкорпорации и МСП-банка. Во-вторых, у крупных банков ниже стоимость фондирования, что важно. И они имеют больше возможностей конвейерного кредитования, где работает эффект масштаба», — разъяснил он.

«Некоторые региональные банки сами заморозили работу с МСБ. Не то, чтобы предприниматели не хотят с ними работать — наоборот, это банки не хотят с ними работать», — говорит Самиев.

Почему вдруг федеральные и региональные банки погнались за проблемными заемщиками, какими до сих пор считался МСБ? «Здесь категория «любили не любили» не совсем подходит, — рассуждает глава Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ Рафик Шайхутдинов. — Здесь сошлось одновременно несколько благоприятных факторов. Во-первых, работает городская программа субсидирования процентных ставок в Казани. Программа работает тихо, бесшумно. Недавно открылась программа по субсидированию 100-процентной ставки при Минэкономики РТ. Но это не для всех подряд, а для определенных категорий. Есть четко прописанные приоритеты, кому это подходит», — обрисовал он общими штрихами меры поддержки МСБ.

Получить субсидию смогут субъекты МСП, осуществляющие деятельность в соответствии с разделами A, C, D, E, F, H, J, M ОКВЭД-2 (сельское хозяйство, обрабатывающие производства, обеспечение электрической энергией, строительство, деятельность в области информации и связи, транспортировка и хранение, водоснабжение, научная и профессиональная деятельность), а также субъекты МСП — резиденты промышленных площадок и парков, субъекты МСП, работающие на территории режимных объектов, и экспортно ориентированные субъекты МС, сообщили в Минэкономики РТ.

Этими субсидиями возмещаются фактически уплаченные проценты, но не тело кредита. «Полученную субсидию предприниматель сможет потратить на свое усмотрение: покрыть оставшуюся часть кредита, либо направить на развитие своего бизнеса», — указали в пресс-службе Минэко. В этом году на программу выделено более 130 млн рублей из бюджета РТ.

Но максимальный размер субсидий — до 10 млн рублей — будет предоставляться резидентам промышленных площадок РТ. Почему? «Управляющие компании промышленных площадок и парков часто берут миллиардные кредиты для строительства и расширения объектов инфраструктуры, чтобы в дальнейшем субъекты МСП могли размещать свое производство на их территории. Отсюда и максимальный размер субсидии. На данный момент создание инфраструктуры для дальнейшего развития бизнеса является приоритетным направлением не только в Республике Татарстан, но и на федеральном уровне», — пояснили в пресс-службе Министерства экономики РТ.

Аппетит МСБ к кредитам ухудшается



Между тем, бизнес стал осторожнее брать кредиты, особенно на инвестиционные проекты. «Доступность кредитов с одной стороны это хорошо. С другой стороны, это снижает коэффициент автономии предприятий. То есть зависимость от привлеченных средств возрастает, — беспокоится глава Ассоциации МСБ Рафик Шайхутдинов. — А в сложных экономических условиях это риск. Берешь кредит — значит нужно продавать, продавать и еще раз продавать. Но продавать сейчас не так-то просто», — уверен он.

Ухудшающийся аппетит малого бизнеса почувствовали и сами банки. «Растет интерес к кредитам на пополнение оборотных средств и овердрафты — небольшие суммы на короткие сроки. В целом идет тенденция на снижение среднего чека, так, например, по малому бизнесу средний чек составляет примерно 18 млн рублей на начало года, против 19,5 млн рублей на конец прошлого года. По среднему бизнесу — 49 млн рублей на начало года, против 57 млн рублей на конец прошлого года», — заявила «Реальному времени» заместитель директора департамента кредитных продуктов и технологий банка «Открытие» Елена Куроптева.

«Экономические потрясения последних пяти лет научили предпринимателей более взвешенно оценивать свои риски, что благоприятно отразилось на их кредитоспособности, — добавляет Руслан Юлбарисов. — Большая часть кредитов (70%) выдается на разные цели. Это может быть пополнение оборотного капитала и инвестирование в основные средства, недвижимость, вложения в новые направления деятельности. Работа с компаниями малого бизнеса сегодня не просто значима для нас, этот сегмент составляет весомую часть нашей стратегии развития до 2020 года. В 2018 году мы существенно усилили команду, внедрили новую модель работы с предпринимателями, а также выпустили новые пакеты обслуживания, доступные как для небольших и только начинающих предприятий, так и для достаточно крупных в своем сегменте компаний».

«Несмотря на рост выдачи кредитов, портфель почти не вырос, — указывает Павел Самиев. — Фактически продолжается стагнация портфеля при росте выдачи. Это значит, что выдаются более короткие кредиты. Их больше, но портфель остался прежним. Оборачиваемость выросла, но за счет торговли. В любом случае, этот лучше, чем за последние 5 лет, когда динамика была отрицательной и по выдачи, и по портфелю», — резюмирует он.



Активно кредитуя МСБ, банки сталкиваются с большой просрочкой по кредитам. По данным ЦБ, в 2018 году размер задолженности МСП по кредитам КО впервые с 2014 года показал рост по итогам года, а объем выданных кредитов по итогам прошлого года стал максимальным с 2015 года.

«Российские банки долгое время с осторожностью относились к заемщикам из сегмента малого и среднего бизнеса. И тому были причины: высокие риски, значительные операционные издержки, отсутствие эффективного скоринга, непрозрачность в отчетности небольших компаний, серые схемы и так далее, — отмечают в банке «Открытие». — Впервые с кризиса 2014 года улучшилось качество кредитного портфеля МСБ: доля просрочки в кредитном портфеле на начало этого года составила 12,4 процента против 14,9 процента годом ранее. Уровень же просрочки в сегменте МСБ в банках из топ-30 составляет 8 процентов. Совокупный объем просроченной задолженности снизился в прошлом году на 16,2 процента».

«В среднем по рынку просрочка составляет 12 процентов, — указывает Павел Самиев. — Но это особенности сегмента, МСБ — рискованный, из-за этого и ставки держатся на относительно высоком уровне».

Кому могут снизить процентные ставки

По прогнозу Самиева, снижение ключевой ставки на 0,5 процентных пункта должно повлиять на стоимость кредитов, но в случае с МСП — это история с большой просрочкой, и это играет гораздо сильнее, чем остальные факторы: «Премия за риск у МСБ вдвое выше, чем ключевая ставка ЦБ, поэтому у хороших заемщиков снижение будут скорее всего ощутимым — 0,5 процента или даже больше, а для других заемщиков может нет — оценка их рисков такая, что снижать и не будут. Я думаю, что все придет к тому, что произойдет дифференциация по ставкам».

«Процентный доход по-прежнему является для большинства банков приоритетным и в условиях снижения ключевой ставки банкам будет все труднее сохранять высокую маржу, — полагает Елена Куроптева, заместитель директора департамента кредитных продуктов и технологий банка «Открытие». Вместе с тем основные игроки на рынке не оставят без внимания довольно резкое снижение регулятором ключевой ставки и в ближайшее время отреагируют понижением стоимости кредитных средств либо временными ценовыми акциями — особенно в преддверии высокого бизнес-сезона, традиционно связанного с окончанием года.