Дебют на бирже: первый самозанятый выиграл госзаказ в Татарстане

Минэкономики РТ заказало подрабатывающему казанцу изготовление придверных табличек

Сегодня в среде самозанятых Татарстана произошло в некотором роде историческое событие — заключен первый контракт на бирже. К услугам казанца, зарегистрированного в статусе плательщика налога на профессиональный доход, обратилось через конкурс Министерство экономики Татарстана. Подробнее о том, как новый агрегатор Якова Геллера помогает работающим на себя татарстанцам находить клиентов и кто еще на очереди, — в материале «Реального времени».



Первый пошел



Первый контракт по госзаказу с самозанятым на бирже заключен с казанцем Алексеем Беловым. Министерство экономики РТ заказало ему изготовить и смонтировать придверные таблички из алюминиевого профиля. Как пояснили в офисе заказчика, поставщик выбран по итогам торгов на биржевой площадке Агентства по госзаказу РТ. Сумма контракта — 43 860 рублей. Заказ Белов должен выполнить за две недели.

Мужчина работает инженером-конструктором в рекламной сфере, а изготовление табличек — его дополнительный заработок. Как рассказал «Реальному времени» предприниматель, о новой возможности он узнал случайно: отводил сына в секцию, разговорился с тренером, который как раз собирался зарегистрировать ИП или стать самозанятым, и после этого сам углубился в тему.

— Я решил как-то посодействовать ему, почитал соответствующую информацию, и меня самого это заинтересовало. Плюс у меня как раз были небольшие трудности по смене работы, и я усмотрел возможность для дополнительного заработка, — рассказал нашему изданию Алексей Белов.

Министерство экономики РТ заказало ему изготовить и смонтировать придверные таблички из алюминиевого профиля. Фото rt.rbc.ru

Казанец признает, что поначалу ему было непросто вникнуть во все тонкости регистрации в качестве самозанятого, но он быстро со всем разобрался, сходив на лекцию в Дом предпринимателя. Помимо этого, объяснения можно найти на сайте, плюс работает горячая линия.

— Небольшие шероховатости были (к примеру, я брал реквизиты в банке — просто я иду как физлицо, а не юрлицо — и при заполнении возникли вопросы), но в целом все прошло нормально. Мне сказали, что в случае возникновения каких-либо проблем мне всегда будут рады помочь. То есть людям идут навстречу, информации вполне достаточно, — утверждает предприниматель. — В марте я получил статус самозанятого и нашел заказ по своей сфере деятельности.

В числе плюсов регистрации в качестве самозанятого собеседник нашего издания выделяет возможность заключения договоров с юрлицами.

— До этого такой возможности не было, потому что там необходима дополнительная документация и так далее. В этом я вижу очень большой плюс. Помимо этого, никакие страховые взносы я не плачу и в любой момент свою сферу деятельности могу отложить, пока нет заказов. Заказ появился, от него процент заплатил, и все, — рассказывает предприниматель. — Конечно, есть не совсем понятные мне нюансы. К примеру, я закупаю материал для информационных табличек. Налог при этом надо заплатить от всей суммы. Дополнительно 6% на материалы накинуть, и в принципе нормально. Просто перед государством отчисления как будто это весь доход, а на самом деле больше половины на материал тратится.

Алексей Белов сообщил нам, что пока будет работать в таком формате, но в будущем, возможно, зарегистрирует ИП. Также казанец предположил, что, возможно, в перспективе процедура регистрации и других моментов будет упрощена.

«Дорогие ребята, самозанятые, шабашники, зарегистрируйтесь у нас!»

— Это первый контракт, заключенный самозанятым гражданином на биржевой площадке, и мы рады на собственном опыте показать пример как потенциальным заказчикам, так и фрилансерам, готовым предлагать свои услуги на биржевой площадке. Мы планируем продолжить сотрудничество с самозанятыми гражданами, — прокомментировал «Реальному времени» заключение контракта министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев.

Ресурс для самозанятых создан на биржевой площадке в апреле 2019 года, буквально накануне глава Агентства по госзаказу анонсировал его журналистам в рамках презентации новой площадки по продвижению татарстанской продукции. Зарегистрировавшись на бирже, самозанятые получают доступ к рынку поставок товаров, работ и услуг для заказчиков. На площадке для них есть специальный раздел «Предложения для самозанятых» с указанием всех предложений по выполнению работ, услуг и поставок товаров собственного изготовления. Это 128 услуг, не требующих лицензирования.

— Пока заявок от самозанятых пришло немного — всего четыре. Один человек предложил услуги по откачке канализации, еще одна девушка презентовала услуги флориста по оформлению залов. Сейчас услугами самозанятых интересуются и готовы заказывать у них и другие ведомства. Вчера Казань на уровне зампредседателя по экономике провела совещание, нужно подбирать заказы. Сама идея какова? Мы взяли 565 видов работ и услуг, которые заказывали в прошлом году бюджетники. Из них выбрали те, которые можно выполнять без лицензии, как раз получилось 128 предложений, которые мы и опубликовали. Затем стали приглашать, мы говорим: «Дорогие ребята, самозанятые, шабашники, зарегистрируйтесь у нас! И когда у бюджетника появится необходимость в такой работе, мы передадим этот заказ вам». Вот зарегистрировался ассенизатор — и сразу получил два заказа, так вот идея и начала жить, — рассказал «Реальному времени» гендиректор Агентства по госзаказу Яков Геллер.

Плюсы плательщика

В августе в республике пройдет первый маркет самозанятых, его организатором выступает АНО «Центр поддержки самозанятых», которая также призывает татарстанцев зарегистрироваться в статусе плательщика на профессиональный доход и участвовать в торгах на бирже:

— Мы всегда во время консультаций, на выездах говорим о существовании такой площадки, где каждый самозанятый может, во-первых, зарегистрироваться, во-вторых, отыграть тендер. Потому что сегодня на этой площадке более 128 наименований работ, по которым они могут предложить свои услуги. Но пока зарегистрировалось, к сожалению, всего 10 самозанятых. Мы усердно работаем над тем, чтобы привлечь больше людей, потому что работа есть, а тех, кто мог бы ее исполнить, пока нет. Это хороший шанс заработать, потому что пока на этой площадке отсутствует конкуренция. На первом масштабном маркете в августе мы представим как товарную часть, так и услуговую часть биржи, — отметила Лиана Пахарева, гендиректор АНО «Центр поддержки самозанятых».

На сегодня в Татарстане зарегистрировано 17 тыс. самозанятых. По мнению чиновников, новый налоговый режим позволил вывести из тени нелегальных предпринимателей, создавая при этом для них льготные условия налогообложения, освобождая от необходимости предоставлять налоговую и бухгалтерскую отчетность, вести книгу доходов и расходов. Примечательно и то, что предприниматели, работающие с самозанятыми, освобождаются от необходимости подавать отчеты в налоговую и платить НДФЛ по таким гражданам. Заказчики могут учитывать лишь их сформированные чеки в своих расходах.



Среди преимуществ для регистрации в статусе самозанятого и другие плюсы. По закону защищены и сделка, и интересы исполнителя и заказчика. Работать в новом налоговом режиме могут физлица и ИП, сумма дохода которых нарастающим итогом в течение года не превышает 2,4 млн рублей. Кроме того, легализация позволит формировать справку о доходах, которая подтвердит платежеспособность предпринимателя и даст право на получение кредита на жилье, учебу или свое дело.