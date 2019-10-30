Пенсия для самозанятых: ПФР грозит неплательщикам взносов, а те предпочитают копить под матрасом
Лишь немногие оценили инициативу ЦБ и Минфина о добровольных пенсионных накоплениях
Сегодня Минфин и Центробанк сообщили, что в презентованной новой схеме пенсионных накоплений (гарантированный пенсионный план — ГПП) смогут участвовать и самозанятые. Особенности налоговых льгот для этой категории граждан обсудят отдельно. Но, как пояснили «Реальному времени» в татарстанском отделении ПФР, периоды уплаты самозанятыми взносов на обязательное пенсионное страхование пойдут им в трудовой стаж. Если же платежей не будет (соответственно, и учета трудовых лет), «есть вероятность недобора необходимого стажа для выхода на пенсию».
Самозанятым предложили накопить на пенсию
Днем ранее Минфин и Центробанк презентовали новую добровольную схему пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП). А сегодня ведомство Антона Силуанова уточнило, что в программе смогут участвовать не только наемные работники, но и самозанятые. Для последних скоро отдельно проработают особенности налоговых льгот.
— Законопроект не предусматривает запрета на участие самозанятых в ГПП, — цитирует РБК пресс-службу Министерства финансов России.
Потенциальный охват новой системы, по данным Минфина, — 72,5 млн наемных работников и самозанятых. Но других подробностей в законопроекте о ГПП о плательщиках налога на профессиональный доход пока нет.
В то же время замминистра финансов Алексей Моисеев заявил на презентации новой схемы, что участвовать в ней может даже человек, никогда не работавший: «[Взносы] за него может платить супруг, супруга или родственники».
«Самозанятые помоложе часто считают, что есть более эффективные способы накопления»
— Мы выделили две точки зрения. Самозанятые люди помоложе — поактивнее, часто считают, что есть другие, более эффективные способы накопления средств, нежели пенсионные взносы. Люди чуть постарше в разы чаще интересуются возможностью заключения добровольных отношений с Пенсионным фондом, — отметила Пахарева.
Подтвердили это мнение в беседе с «Реальным временем» и сами татарстанские самозанятые.
— Это сугубо лично мое мнение, но мне кажется, что если и отчислять какие-то средства, то точно не Пенсионному фонду. Нужно выбрать какой-то другой вариант инвестиций. О пенсии я пока вообще не думаю, а о накоплениях на пенсию — тем более. Все-таки еще 30 лет впереди, — рассуждает самозанятая из Елабуги, создательница студии росписи пряников 34-летняя Надежда Хидирян.
У самозанятых без взносов в ПФР «есть вероятность недобора необходимого стажа для выхода на пенсию»
На данный момент, еще до внедрения нововведений, у всех граждан, в том числе и самозанятых, есть возможность заключения добровольного соглашения с ПФР, осуществлять отчисления и на общих основаниях получать пенсию, напомнили в Центре поддержки самозанятых.
А в самом татарстанском отделении ПФР еще и предупредили: если самозанятые не будут платить пенсионные взносы, можно недосчитаться трудового стажа при выходе на пенсию:
— Период уплаты самозанятыми гражданами взносов на обязательное пенсионное страхование будет засчитываться им в трудовой стаж и учитываться при назначении пенсий, — разъяснили «Реальному времени» нынешние условия получения пенсий в пресс-службе регионального отделения Пенсионного Фонда России по Татарстану. — Если самозанятый не будет осуществлять уплату взносов, то при назначении пенсии эти периоды работы не будут учтены, и есть вероятность недобора необходимого стажа для выхода на пенсию.
В 2019 году условия для назначения страховой пенсии — 10 лет страхового (трудового) стажа и 16,2 накопленного пенсионного балла. К 2025 году условия для назначения страховой пенсии составят уже 15 лет страхового стажа и 30 баллов.
В Татарстане уже 40 тысяч самозанятых
По самым последним данным, число самозанятых в Татарстане достигло 40 тыс. человек. Как сообщили сегодня ИА «Татар-информ» в Минэкономики республики, большинство из них работают в такси, занимаются сдачей жилья в аренду, консультациями и репетиторством. Есть те, кто оказывает услуги по программированию, маркетингу и рекламе. Причем кроме татарстанцев в статусе самозанятых зарегистрировались и 3,6 тыс. жителей других регионов, которые работают на территории Татарстана.
В целом же по России, по данным Минфина, в качестве самозанятых зарегистрировались более 240 тыс. человек. Эксперимент действует в четырех регионах: Татарстане, Москве, Московской и Калужской областях. Но с нового года его могут распространить еще на 13 регионов-доноров. В рамках «пилота» подрабатывающие граждане вместо 13% НДФЛ платят налог на профессиональный доход по льготной ставке 4% за услуги физлицам и 6% за услуги юрлицам. В Пенсионный фонд они отчисляют взносы лишь на добровольной основе.
Законопроект Минфина предполагает, что наемные работники будут сами выбирать — сколько средств из доходов направлять на добровольные пенсионные накопления. «Это может быть хоть вся зарплата, а может быть 1%», — подчеркнули разработчики. Пи этом по взносам в пределах 6% участникам ГПП обещают льготу — освобождение от НДФЛ. Проект «Гарантированный пенсионный план» запустят ориентировочно в середине 2021 года.
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