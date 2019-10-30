Пенсия для самозанятых: ПФР грозит неплательщикам взносов, а те предпочитают копить под матрасом

Лишь немногие оценили инициативу ЦБ и Минфина о добровольных пенсионных накоплениях

Фото: Максим Платонов

Сегодня Минфин и Центробанк сообщили, что в презентованной новой схеме пенсионных накоплений (гарантированный пенсионный план — ГПП) смогут участвовать и самозанятые. Особенности налоговых льгот для этой категории граждан обсудят отдельно. Но, как пояснили «Реальному времени» в татарстанском отделении ПФР, периоды уплаты самозанятыми взносов на обязательное пенсионное страхование пойдут им в трудовой стаж. Если же платежей не будет (соответственно, и учета трудовых лет), «есть вероятность недобора необходимого стажа для выхода на пенсию».



Самозанятым предложили накопить на пенсию



Днем ранее Минфин и Центробанк презентовали новую добровольную схему пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП). А сегодня ведомство Антона Силуанова уточнило, что в программе смогут участвовать не только наемные работники, но и самозанятые. Для последних скоро отдельно проработают особенности налоговых льгот.

— Законопроект не предусматривает запрета на участие самозанятых в ГПП, — цитирует РБК пресс-службу Министерства финансов России.

Потенциальный охват новой системы, по данным Минфина, — 72,5 млн наемных работников и самозанятых. Но других подробностей в законопроекте о ГПП о плательщиках налога на профессиональный доход пока нет.

В то же время замминистра финансов Алексей Моисеев заявил на презентации новой схемы, что участвовать в ней может даже человек, никогда не работавший: «[Взносы] за него может платить супруг, супруга или родственники».

«Самозанятые помоложе часто считают, что есть более эффективные способы накопления»

Гендиректор АНО «Центр поддержки самозанятых» Лиана Пахарева рассказала «Реальному времени», что во время выездных консультаций специалистов организации в районах Республики Татарстан вопрос о перспективах пенсионных выплат после накопления определенного трудового стажа у самозанятых возникал довольно часто, хотя эта проблема в большей степени была актуальна для «возрастных» татарстанцев, а молодые люди до 30 лет редко ею озадачивались.

— Мы выделили две точки зрения. Самозанятые люди помоложе — поактивнее, часто считают, что есть другие, более эффективные способы накопления средств, нежели пенсионные взносы. Люди чуть постарше в разы чаще интересуются возможностью заключения добровольных отношений с Пенсионным фондом, — отметила Пахарева.

Подтвердили это мнение в беседе с «Реальным временем» и сами татарстанские самозанятые.

— Скажу честно, когда становилась самозанятой, я о пенсии мало задумывалась, так как до пенсионного возраста мне еще очень далеко, — призналась основательница казанской студии художественной керамики «Гончарики» Надежда Вахрушева, — Сейчас я об этом думаю, было бы здорово облегчить систему подключения к пенсионной системе, хотя и не уверена, что сейчас к этому приду.

— Это сугубо лично мое мнение, но мне кажется, что если и отчислять какие-то средства, то точно не Пенсионному фонду. Нужно выбрать какой-то другой вариант инвестиций. О пенсии я пока вообще не думаю, а о накоплениях на пенсию — тем более. Все-таки еще 30 лет впереди, — рассуждает самозанятая из Елабуги, создательница студии росписи пряников 34-летняя Надежда Хидирян.

У самозанятых без взносов в ПФР «есть вероятность недобора необходимого стажа для выхода на пенсию»

На данный момент, еще до внедрения нововведений, у всех граждан, в том числе и самозанятых, есть возможность заключения добровольного соглашения с ПФР, осуществлять отчисления и на общих основаниях получать пенсию, напомнили в Центре поддержки самозанятых.

А в самом татарстанском отделении ПФР еще и предупредили: если самозанятые не будут платить пенсионные взносы, можно недосчитаться трудового стажа при выходе на пенсию:

— Период уплаты самозанятыми гражданами взносов на обязательное пенсионное страхование будет засчитываться им в трудовой стаж и учитываться при назначении пенсий, — разъяснили «Реальному времени» нынешние условия получения пенсий в пресс-службе регионального отделения Пенсионного Фонда России по Татарстану. — Если самозанятый не будет осуществлять уплату взносов, то при назначении пенсии эти периоды работы не будут учтены, и есть вероятность недобора необходимого стажа для выхода на пенсию.

В 2019 году условия для назначения страховой пенсии — 10 лет страхового (трудового) стажа и 16,2 накопленного пенсионного балла. К 2025 году условия для назначения страховой пенсии составят уже 15 лет страхового стажа и 30 баллов.

В 2019 году условия для назначения страховой пенсии — 10 лет страхового (трудового) стажа и 16,2 накопленного пенсионного балла. Фото tyumedia.ru

В Татарстане уже 40 тысяч самозанятых

По самым последним данным, число самозанятых в Татарстане достигло 40 тыс. человек. Как сообщили сегодня ИА «Татар-информ» в Минэкономики республики, большинство из них работают в такси, занимаются сдачей жилья в аренду, консультациями и репетиторством. Есть те, кто оказывает услуги по программированию, маркетингу и рекламе. Причем кроме татарстанцев в статусе самозанятых зарегистрировались и 3,6 тыс. жителей других регионов, которые работают на территории Татарстана.

В целом же по России, по данным Минфина, в качестве самозанятых зарегистрировались более 240 тыс. человек. Эксперимент действует в четырех регионах: Татарстане, Москве, Московской и Калужской областях. Но с нового года его могут распространить еще на 13 регионов-доноров. В рамках «пилота» подрабатывающие граждане вместо 13% НДФЛ платят налог на профессиональный доход по льготной ставке 4% за услуги физлицам и 6% за услуги юрлицам. В Пенсионный фонд они отчисляют взносы лишь на добровольной основе.

Законопроект Минфина предполагает, что наемные работники будут сами выбирать — сколько средств из доходов направлять на добровольные пенсионные накопления. «Это может быть хоть вся зарплата, а может быть 1%», — подчеркнули разработчики. Пи этом по взносам в пределах 6% участникам ГПП обещают льготу — освобождение от НДФЛ. Проект «Гарантированный пенсионный план» запустят ориентировочно в середине 2021 года.