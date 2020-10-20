Депутаты Госсовета — о бюджете Татарстана: «Фактор неопределенности сопоставим с 1991 годом»
Прогноз социально-экономического развития на 2021 год утвержден с небольшими поправками, но депутаты призвали не опираться на федеральные прогнозы Минэкономразвития РФ
На заседании Комитета Госсовета Татарстана по экономике, инвестициям и предпринимательству депутатские фракции с пристрастием оценивали жизнеспособность прогноза социально-экономического развития Татарстана на 2021 год, составленного Минэкономики РТ на основе директив Минэкономразвития РФ. Вице-спикер Марат Ахметов не мог поверить в реалистичность 102%-ного роста сельского хозяйства в будущем году, депутат Роман Мугерман критически отозвался по поводу предстоящего инвестиционного роста в 104,5%, заметив, что после девальвации рубля на 25% может быть хуже. Старейший депутат Марат Галеев взывал к мудрости, напомнив, как опасно было опираться на прогнозы борца с гиперинфляцией Егора Гайдара.
«Прогноз должен создавать запас прочности»
Весь сегодняшний день в депутатских комиссиях проходили бурные дебаты по проекту бюджета на 2021—2023 годы, который несет в себе большую неопределенность для национальной экономики из-за коронавирусной пандемии. Депутаты не скрывали, что точный прогноз на предстоящий год выстроить вряд ли удастся из-за непредсказуемой экономической ситуации. В этих условиях Минфин республики занял жесткую позицию, формируя бюджет исключительно под первоочередные нужды, отсекая от казны второстепенные расходы.
Открылись слушания изложением детального прогноза социально-экономического развития на утреннем заседании Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству. «Прогноз должен быть максимально реалистичным, рабочим и создавать необходимый запас прочности, — отметил во вступительном слове председатель комитета Лутфулла Шафигуллин. — С тем чтобы в нынешних условиях не только решать текущие задачи, но и поддерживать долгосрочные тренды». По его словам, в ситуации неопределенности «нужно поддерживать отрасли, которые дают максимальный эффект», но и не уходить в крайности.
Приглашенный на заседание министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов вновь слово в слово повторил доклад с прогнозом социально-экономического развития, который был впервые озвучен 11 сентября этого года. Будто за прошедшие полтора месяца ничего в экономике не изменилось, хотя это, конечно же, не так...
На этот раз он остановился на трех основных моментах. Во-первых, макроэкономические показатели окажутся сдержанными. Темп роста ВРП в 2021 году прогнозируется на уровне 103,9%. В следующем году ожидается выход на докризисный объем ВРП, который при этом превысит уровень 2019 года на 46,7 млрд рублей. Минэкономики ожидает, что рост экономической активности в 2021—2023 годах произойдет за счет увеличения объемов промышленного производства и торговли, обеспечивающих более половины прироста ВРП в 2021 году.
Во-вторых, рост инвестиций в основной капитал планируется на уровне 104,5%. Одним из инструментов должен стать механизм ТОСЭР, которые функционируют в пяти моногородах республики. «Институт ТОСЭР доказал свою эффективность: сумма отчислений в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды практически в 2 раза превышает сумму предоставленных налоговых преференций. В прогнозный период ожидается привлечение более 22 млрд рублей инвестиций», — подсчитали в Минэкономики.
В-третьих, Минэкономики ожидает роста потребительской активности. «Темпы роста оборота розничной торговли прогнозируются на уровне 102,1—102,5%», — сообщил Мидхат Шагиахметов. Согласно прогнозу, оборот малых и средних предприятий в 2023 году должен составить порядка 1,7 трлн рублей (в 2019 году — 1,5 трлн рублей). В тандеме с министром экономики выступила замминистра финансов Алла Анфимова, которая повторила параметры проекта бюджета на 2021—2023 годы.
Минфин: «Срезали непервоочередные расходы»
Однако депутаты оказались разочарованы беглой читкой «цифири» без внятных пояснений о том, что оставляем, а что сокращаем. «Доклад не читается и не слушается, — недовольно высказался камазовец Роман Мугерман. — Зачем нам эти миллиарды и миллионы, ну хоть бы сравнили с прошлым годом. Это абсолютно в пустоту», — выразил он общее настроение зала. «Скажите конкретно, на чем будем экономить в следующем году?» — прямо спросил он. В ответ замминистра Алла Анфимова продолжила говорить на сухом языке, но так и не дала полной раскладки. Но зато дала понять, что под секвестр пошло все, что не считается первоочередными нуждами.
«При формировании бюджета на 2021—2023 годы у нас уже была проведена некая оптимизация непервоочередных расходов», — пояснила она. Выбрав эту многозначительную и хитроумную формулировку, замминистра финансов сумела ловко замаскировать все то, что прячется за словом «ненужное». По ее словам, бюджет готовится к тому, что недоберет запланированные доходы, но первоочередные мероприятия будут финансироваться. Услышав обтекаемый ответ, Роман Мугерман по-джентельменски поставил точку в бесполезном диалоге. «Понятно», — хмуро произнес он. «Министерство финансов ответит письменно», — подставил плечо даме из Минфина глава комитета.
Зато вице-спикер Марат Ахметов в надежде на живой диалог решил спросить у главы ТПП Шамиля Агеева, согласен ли он с прогнозом Минэкономики о том, что в следующем году оборот МСБ увеличится до 1,7 трлн рублей. «Если хотите узнать мой откровенный ответ, то сейчас действуют шаблонные подходы, а нужны нестандартные решения. Существующая ситуация может все перевернуть», — уклонился от общения Шамиль Рахимович, обидев собеседника. «У вас ответ — как того человека с того берега реки Иордан», — пошутил Марат Готович. И перешел к раздаче вопросов к главе Минэкономики. Ему не верилось, что сельское хозяйство в будущем году покажет рост до 102% к предыдущему году. «Минсельхоз подтверждает эти цифры?» — недоверчиво спрашивал он и успокоился, получив утвердительный ответ.
Будут ли сокращения на Казанском авиазаводе?
Депутат Марат Галеев поручил Минпромторгу разобраться с возможными сокращениями на Казанском авиазаводе. «На днях в медийное поле поступила информация о дальнейших сокращениях (речь идет о Казанском авиазаводе, — прим. авт.). — Как-то надо это прокомментировать. Если начнем терять кадры, назад вернуть будет сложно. Если сейчас развернутый ответ не получим, то хотелось бы услышать разъяснения на сессии», — обратился он к присутствовавшему замминистра промышленности и торговли РТ.
«Облик нашего высокотехнологичного машиностроения формирует авиационный комплекс. Эта отрасль с 90-х годов так и не встала на ноги на уровень хорошей, рентабельной работы, за исключением нескольких «жирных» лет. И сейчас ситуация тревожная. Они не работают на свободный рынок: есть заказ — строят, нет — простаивают. Авиационный комплекс особенно зависит от заказов. А штучные производства не могут дать рентабельную работу. КВЗ имеет серьезные сокращения по сравнению с лучшими годами», — призвал Марат Галеев взять ситуацию под контроль.
Какой пульс у МСБ?
Лутфулла Шафигуллин поинтересовался, можно ли говорить, что ситуация в Татарстане с пострадавшим малым бизнесом схожая с общероссийской или хуже? Министр экономики РТ ответил, что МСБ пострадал в Татарстане, как и по всей стране, — не лучше и не хуже, но точечные меры помогли избежать системного кризиса. Тем, кто оказался за бортом федеральной помощи из-за неподходящих ОКВЭДов, была оказана помощь республики. «Им были оказаны меры поддержки в объеме 2 млрд рублей из республиканского бюджета», — сообщил Шагиахметов. «Главная задача — не просто раздать деньги, а сделать так, чтобы помощь дошла до нуждающихся предпринимателей», — обозначил он позицию министерства в распределении финансовой помощи.
Роман Мугерман ревизировал отчет Минэкономики. «С учетом девальвации рубля на 25% мы имеем прогноз роста инвестиций всего в 5%. Правильно я понимаю?» — обратился он к главе Минэкономики. На самом деле возразить ему было сложно. Но министр экономики вышел из затруднительного положения. «Есть специальный нормативный документ, который регламентирует формирование показателя инвестиций в основной капитал. Мы специально в рамках рабочей группы провели обучающие семинары с нашими предприятиями и муниципалитетами и объясним, как это делается. Если надо, давайте и с вами встретимся», — предложил Шагиахметов проницательному депутату. В ответ Роман Мугерман тяжело вздохнул и отказался от обучающего семинара. «Подготовьте ему письменный ответ», — снова заступился за спикера Лутфулла Шафигуллин.
Как Егор Гайдар ошибся в 5 раз
В заключение снова вернулись к тому, с чего начинали. Старейший депутат Марат Галеев напомнил, как опасно было опираться на прогнозы борца с гиперинфляцией Егора Гайдара. «Фактор неопределенности сопоставим с 1991 годом, — отметил Марат Галеев. — Когда мы выходили с бюджетом на 1992 год, то максимальный прогноз по росту цен, который давал Егор Тимурович Гайдар, был пятикратным. А мы в своем бюджете заложили 15-кратный рост цен, на что Гайдар нам сказал: дурака не валяйте, больше пяти не будет. А на выходе получился 26-кратный рост цен. Вот на сколько прогнозная оценка, видение было некорректным у федерального руководства тех лет. Но тут ничего удивительного нет — по сути, тогда была революционная ситуация.
Но сейчас фактор неопределенности очень велик. Тут мы не можем требовать абсолютной точности. Но тем не менее без прогнозов жить нельзя».
В итоге кабинету министров рекомендовали расширить меры государственной поддержки экспорта, эффективно использовать федеральные и региональные институты развития, совершенствовать механизмы поддержки крупных инвестиционных проектов.
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