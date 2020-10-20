Депутаты Госсовета — о бюджете Татарстана: «Фактор неопределенности сопоставим с 1991 годом»

Прогноз социально-экономического развития на 2021 год утвержден с небольшими поправками, но депутаты призвали не опираться на федеральные прогнозы Минэкономразвития РФ

На заседании Комитета Госсовета Татарстана по экономике, инвестициям и предпринимательству депутатские фракции с пристрастием оценивали жизнеспособность прогноза социально-экономического развития Татарстана на 2021 год, составленного Минэкономики РТ на основе директив Минэкономразвития РФ. Вице-спикер Марат Ахметов не мог поверить в реалистичность 102%-ного роста сельского хозяйства в будущем году, депутат Роман Мугерман критически отозвался по поводу предстоящего инвестиционного роста в 104,5%, заметив, что после девальвации рубля на 25% может быть хуже. Старейший депутат Марат Галеев взывал к мудрости, напомнив, как опасно было опираться на прогнозы борца с гиперинфляцией Егора Гайдара.

«Прогноз должен создавать запас прочности»

Весь сегодняшний день в депутатских комиссиях проходили бурные дебаты по проекту бюджета на 2021—2023 годы, который несет в себе большую неопределенность для национальной экономики из-за коронавирусной пандемии. Депутаты не скрывали, что точный прогноз на предстоящий год выстроить вряд ли удастся из-за непредсказуемой экономической ситуации. В этих условиях Минфин республики занял жесткую позицию, формируя бюджет исключительно под первоочередные нужды, отсекая от казны второстепенные расходы.

Открылись слушания изложением детального прогноза социально-экономического развития на утреннем заседании Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству. «Прогноз должен быть максимально реалистичным, рабочим и создавать необходимый запас прочности, — отметил во вступительном слове председатель комитета Лутфулла Шафигуллин. — С тем чтобы в нынешних условиях не только решать текущие задачи, но и поддерживать долгосрочные тренды». По его словам, в ситуации неопределенности «нужно поддерживать отрасли, которые дают максимальный эффект», но и не уходить в крайности.

Приглашенный на заседание министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов вновь слово в слово повторил доклад с прогнозом социально-экономического развития, который был впервые озвучен 11 сентября этого года

Приглашенный на заседание министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов вновь слово в слово повторил доклад с прогнозом социально-экономического развития, который был впервые озвучен 11 сентября этого года. Будто за прошедшие полтора месяца ничего в экономике не изменилось, хотя это, конечно же, не так...

На этот раз он остановился на трех основных моментах. Во-первых, макроэкономические показатели окажутся сдержанными. Темп роста ВРП в 2021 году прогнозируется на уровне 103,9%. В следующем году ожидается выход на докризисный объем ВРП, который при этом превысит уровень 2019 года на 46,7 млрд рублей. Минэкономики ожидает, что рост экономической активности в 2021—2023 годах произойдет за счет увеличения объемов промышленного производства и торговли, обеспечивающих более половины прироста ВРП в 2021 году.

Во-вторых, рост инвестиций в основной капитал планируется на уровне 104,5%. Одним из инструментов должен стать механизм ТОСЭР, которые функционируют в пяти моногородах республики. «Институт ТОСЭР доказал свою эффективность: сумма отчислений в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды практически в 2 раза превышает сумму предоставленных налоговых преференций. В прогнозный период ожидается привлечение более 22 млрд рублей инвестиций», — подсчитали в Минэкономики.

В-третьих, Минэкономики ожидает роста потребительской активности. «Темпы роста оборота розничной торговли прогнозируются на уровне 102,1—102,5%», — сообщил Мидхат Шагиахметов. Согласно прогнозу, оборот малых и средних предприятий в 2023 году должен составить порядка 1,7 трлн рублей (в 2019 году — 1,5 трлн рублей). В тандеме с министром экономики выступила замминистра финансов Алла Анфимова, которая повторила параметры проекта бюджета на 2021—2023 годы.

В тандеме с министром экономики выступила замминистра финансов Алла Анфимова

Минфин: «Срезали непервоочередные расходы»

Однако депутаты оказались разочарованы беглой читкой «цифири» без внятных пояснений о том, что оставляем, а что сокращаем. «Доклад не читается и не слушается, — недовольно высказался камазовец Роман Мугерман. — Зачем нам эти миллиарды и миллионы, ну хоть бы сравнили с прошлым годом. Это абсолютно в пустоту», — выразил он общее настроение зала. «Скажите конкретно, на чем будем экономить в следующем году?» — прямо спросил он. В ответ замминистра Алла Анфимова продолжила говорить на сухом языке, но так и не дала полной раскладки. Но зато дала понять, что под секвестр пошло все, что не считается первоочередными нуждами.

«При формировании бюджета на 2021—2023 годы у нас уже была проведена некая оптимизация непервоочередных расходов», — пояснила она. Выбрав эту многозначительную и хитроумную формулировку, замминистра финансов сумела ловко замаскировать все то, что прячется за словом «ненужное». По ее словам, бюджет готовится к тому, что недоберет запланированные доходы, но первоочередные мероприятия будут финансироваться. Услышав обтекаемый ответ, Роман Мугерман по-джентельменски поставил точку в бесполезном диалоге. «Понятно», — хмуро произнес он. «Министерство финансов ответит письменно», — подставил плечо даме из Минфина глава комитета.

Зато вице-спикер Марат Ахметов в надежде на живой диалог решил спросить у главы ТПП Шамиля Агеева, согласен ли он с прогнозом Минэкономики о том, что в следующем году оборот МСБ увеличится до 1,7 трлн рублей. «Если хотите узнать мой откровенный ответ, то сейчас действуют шаблонные подходы, а нужны нестандартные решения. Существующая ситуация может все перевернуть», — уклонился от общения Шамиль Рахимович, обидев собеседника. «У вас ответ — как того человека с того берега реки Иордан», — пошутил Марат Готович. И перешел к раздаче вопросов к главе Минэкономики. Ему не верилось, что сельское хозяйство в будущем году покажет рост до 102% к предыдущему году. «Минсельхоз подтверждает эти цифры?» — недоверчиво спрашивал он и успокоился, получив утвердительный ответ.

Марат Галеев поручил Минпромторгу разобраться с возможными сокращениями на Казанском авиазаводе

Будут ли сокращения на Казанском авиазаводе?

Депутат Марат Галеев поручил Минпромторгу разобраться с возможными сокращениями на Казанском авиазаводе. «На днях в медийное поле поступила информация о дальнейших сокращениях (речь идет о Казанском авиазаводе, — прим. авт.). — Как-то надо это прокомментировать. Если начнем терять кадры, назад вернуть будет сложно. Если сейчас развернутый ответ не получим, то хотелось бы услышать разъяснения на сессии», — обратился он к присутствовавшему замминистра промышленности и торговли РТ.

«Облик нашего высокотехнологичного машиностроения формирует авиационный комплекс. Эта отрасль с 90-х годов так и не встала на ноги на уровень хорошей, рентабельной работы, за исключением нескольких «жирных» лет. И сейчас ситуация тревожная. Они не работают на свободный рынок: есть заказ — строят, нет — простаивают. Авиационный комплекс особенно зависит от заказов. А штучные производства не могут дать рентабельную работу. КВЗ имеет серьезные сокращения по сравнению с лучшими годами», — призвал Марат Галеев взять ситуацию под контроль.

Какой пульс у МСБ?

Лутфулла Шафигуллин поинтересовался, можно ли говорить, что ситуация в Татарстане с пострадавшим малым бизнесом схожая с общероссийской или хуже? Министр экономики РТ ответил, что МСБ пострадал в Татарстане, как и по всей стране, — не лучше и не хуже, но точечные меры помогли избежать системного кризиса. Тем, кто оказался за бортом федеральной помощи из-за неподходящих ОКВЭДов, была оказана помощь республики. «Им были оказаны меры поддержки в объеме 2 млрд рублей из республиканского бюджета», — сообщил Шагиахметов. «Главная задача — не просто раздать деньги, а сделать так, чтобы помощь дошла до нуждающихся предпринимателей», — обозначил он позицию министерства в распределении финансовой помощи.

Лутфулла Шафигуллин поинтересовался, можно ли говорить, что ситуация в Татарстане с пострадавшим малым бизнесом схожая с общероссийской

Роман Мугерман ревизировал отчет Минэкономики. «С учетом девальвации рубля на 25% мы имеем прогноз роста инвестиций всего в 5%. Правильно я понимаю?» — обратился он к главе Минэкономики. На самом деле возразить ему было сложно. Но министр экономики вышел из затруднительного положения. «Есть специальный нормативный документ, который регламентирует формирование показателя инвестиций в основной капитал. Мы специально в рамках рабочей группы провели обучающие семинары с нашими предприятиями и муниципалитетами и объясним, как это делается. Если надо, давайте и с вами встретимся», — предложил Шагиахметов проницательному депутату. В ответ Роман Мугерман тяжело вздохнул и отказался от обучающего семинара. «Подготовьте ему письменный ответ», — снова заступился за спикера Лутфулла Шафигуллин.

Как Егор Гайдар ошибся в 5 раз

В заключение снова вернулись к тому, с чего начинали. Старейший депутат Марат Галеев напомнил, как опасно было опираться на прогнозы борца с гиперинфляцией Егора Гайдара. «Фактор неопределенности сопоставим с 1991 годом, — отметил Марат Галеев. — Когда мы выходили с бюджетом на 1992 год, то максимальный прогноз по росту цен, который давал Егор Тимурович Гайдар, был пятикратным. А мы в своем бюджете заложили 15-кратный рост цен, на что Гайдар нам сказал: дурака не валяйте, больше пяти не будет. А на выходе получился 26-кратный рост цен. Вот на сколько прогнозная оценка, видение было некорректным у федерального руководства тех лет. Но тут ничего удивительного нет — по сути, тогда была революционная ситуация.

Но сейчас фактор неопределенности очень велик. Тут мы не можем требовать абсолютной точности. Но тем не менее без прогнозов жить нельзя».

Кабинету министров рекомендовали расширить меры государственной поддержки экспорта, эффективно использовать федеральные и региональные институты развития, совершенствовать механизмы поддержки крупных инвестиционных проектов

В итоге кабинету министров рекомендовали расширить меры государственной поддержки экспорта, эффективно использовать федеральные и региональные институты развития, совершенствовать механизмы поддержки крупных инвестиционных проектов.