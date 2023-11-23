В Татарстане выросло количество предпринимателей на 3%

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Количество предпринимателей в Татарстане в 2023 году выросло на 3%, или на 5,5 тысячи человек. Сейчас в республике насчитывается 170,4 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства, рассказала первый заместитель министра экономики региона — директор Департамента развития предпринимательства Наталья Кондратова.

— В Республике Татарстан сегодня создаются условия для развития малого и среднего бизнеса, который вносит существенный вклад в экономику республики и создает новые рабочие места. Предпринимателям нужно максимально использовать комплекс финансовых и нефинансовых федеральных и республиканских мер поддержки для развития бизнеса, — передает ее слова пресс-служба Минэкономики.

Она напомнила, что для бизнесменов предусмотрели льготные кредиты, микрозаймы, субсидии, гранты, налоговые преференции и так далее.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Реализация всех этих программ поддержки позволила поддержать малый и средний бизнес на 60,3 млрд рублей, в том числе по федеральным программам на 52,8 млрд рублей, по республиканским на 7,5 млрд рублей, подытожила Кондратова.

В 2023 году в Казани число предпринимателей увеличилось на 15% по сравнению с прошлым годом. Абсолютное большинство предпринимателей (75%) ведет дело в одиночку.



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Айрат Назипов