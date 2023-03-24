Рейтинг социально-экономического развития муниципалитетов Татарстана будут составлять на основе 15 показателей
Рейтинг социально-экономического развития муниципальных образований Татарстана будет формироваться на основе 15 показателей индикаторов достижения национальных целей, одна из которых — повышение качества жизни и устойчивое повышение доходов граждан. Об этом рассказал заместитель министра экономики республики Роман Амирханов.
— Мы в новую методику включили 15 показателей. Во-первых, они все относительные, — сообщил он, напомнив, что в старой методике часть показателей учитывалась в абсолютных величинах.
Власти будут учитывать следующие показатели:
- отгруженные товары собственного производства на душу населения (тыс. рублей);
- индекс промышленного производства (%);
- валовая продукция сельского хозяйства в расчете на гектар пашни (тыс. руб./га);
- общая площадь жилых домов, введённых в эксплуатацию на душу населения (кв. м);
- доля предприятий, получивших прибыль, к общему количеству предприятий;
- производительность труда;
- темп роста инвестиций в основной капитал по полному кругу (за исключением бюджетных средств) к аналогичному периоду прошлого года (%);
- доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием портала «Госуслуги» или портала госуслуг Татарстана без необходимости личного посещения органов муниципальной власти и МФЦ в общем числе таких услуг (%);
- темп роста занятых в сфере МСП, включая ИП и самозанятых (%);
- налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета муниципального образования на душу населения (тыс. рублей);
- темп роста реальной среднемесячной зарплаты к базовому уровню 2020 года (%);
- темп роста реального среднедушевого денежного дохода населения (%);
- уровень регистрируемой безработицы (%);
- соотношение среднедушевых денежных доходов населения к величине прожиточного минимума;
- коэффициент естественного прироста населения.
Первые результаты рейтинга по обновленной методике сформируют на 20 апреля, заявил Роман Амирханов. Публиковаться он будет не ежемесячно, как было раньше, а ежеквартально.
Рейтинг социально-экономического развития муниципальных образований Татарстана формируется с 2010 года. Работой занимается Министерство экономики республики.
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