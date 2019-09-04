Камско-Устьинский и Агрызский районы Татарстана улучшили позиции в рейтинге социально-экономического развития

По итогам семи месяцев 2019 года рейтинг социально-экономического развития возглавили Казань, Альметьевск и Лаишево.

Больше всех в рейтинге поднялись Камско-Устьинский (на восемь позиций), Агрызский, Высокогорский и Тюлячинский (на пять) районы. Это связано со снижением уровня безработицы, увеличением объема отгруженной продукции и общей площади введенных в эксплуатацию жилых домов, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

В январе — июле предприятия Татарстана отгрузили продукцию на 1640 млрд рублей. Самый большой показатель зафиксирован в Альметьевском районе — там было отгружено продукции на 599 млрд рублей.

В расчете на душу населения объем отгруженной продукции в среднем по республике составил 420,71 тыс. рублей. Среди муниципальных образований республики наиболее высокие результаты по этому показателю в Альметьевском (2,8 млн рублей), Нижнекамском (1,1 млн рублей) и Новошешминском (969,2 тыс. рублей) районах.

Ранее стало известно, что Министерство экономики Татарстана в сентябре запустит собственную цифровую платформу для сбора и публикации лучших практик муниципальных районов, направленных на ускорение социально-экономического развития республики.

