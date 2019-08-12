Малый бизнес в рамках нацпроектов в Татарстане поддержат дополнительно на 228,3 млн рублей

На развитие предпринимательства в Татарстане из средств федерального бюджета дополнительно выделили 184 934,9 тыс.рублей. Из бюджета республики дополнительное софинансирование составило 43 379,8 тыс. рублей. Общий объем средств на реализацию проектов в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Республике Татарстан в 2019 году составит 1 574 585,5 тыс. рублей.

«Только за первое полугодие количество предпринимателей в Татарстане увеличилось на 4,4 тысячи человек. Для создания достойных условий их развития, в республике сегодня действует много инструментов поддержки. Среди них средний и малый бизнес проявляет особый интерес к финансовым мерам поддержки. Дополнительные средства пойдут на развитие именно тех продуктов и услуг, которые наиболее популярны и востребованы среди татарстанских предпринимателей», — отметил министр экономики Республики Татарстан Фарид Абдулганиев.

Дополнительные средства направят на выполнение трех региональных проектов: «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе, к льготному финансированию», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Популяризация предпринимательства».

Из них на «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе, к льготному финансированию» направят 115 505,3 тыс. рублей. На «Акселерацию субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Популяризацию предпринимательства» выделят дополнительно 1 010 702,1 тыс. рублей и 29 543,9 тыс. рублей.