Первым заместителем министра экономики Татарстана назначена Наталья Кондратова

Первым заместителем министра экономики — директором Департамента развития предпринимательства и конкуренции Татарстана назначена Наталья Кондратова, выяснило «Реальное время».

Наталья Кондратова родилась в Казани в 1983 году. Образование получила в Казанском государственном технологическом университете по специальности «Государственное и муниципальное управление, менеджмент».

Работать в Министерстве экономики Татарстана Наталья Кондратова начала в 2009 году в должности ведущего советника отдела инфраструктурного развития Управления территориального развития ведомства. В сентябре 2016-го ее назначили заместителем начальника отдела развития муниципальных образований Управления территориального развития, а в 2018-м — главой отдела инфраструктурного развития Управления территориального развития.

Со 2 сентября 2019 года Наталья Кондратова работала в должности заместителя министра экономики Татарстана.

скриншот mert.tatarstan.ru

На посту первого замминистра экономики Татарстана Наталья Кондратова сменила Айрата Шамсиева. Он покинул ведомство в начале мая и занял пост проректора по экономике и финансам КНИТУ-КАИ.

До Айрата Шамсиева пост первого замминистра экономики — директора Департамента развития предпринимательства и конкуренции Татарстана занимал Рустем Сибгатуллин, которого летом 2022 года назначили начальном филиала «Центра по обеспечению деятельности Казначейства» в Казани. Он работал в ведомстве с 2012 года.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина