ПАО «Нижнекамскнефтехим»
До 2021 года компания планирует реализовать первый этап олефинового комплекса. Проектом НКНХ занимается с немецким концерном Linde, базовое соглашение с которым было подписано в июне 2017 года в Санкт-Петербурге. Первый этап оценивается в 868 млн евро, его мощность составит 600 тыс тонн этилена в год.
«Нижнекамскнефтехим» давно успешно работает на зарубежных рынках. Партнерами нижнекамского предприятия являются такие шинные гиганты как Michelin, Pirelli, Bridgestone, Continental и Goodyear, которым НКНХ поставляет каучук. Вторым основным продуктом являются пластики, которые реализуются в России. В целом, продукция предприятия поставляется в страны Европы, Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки.
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