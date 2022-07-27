«Нижнекамскнефтехим» выплатил 18,7 млрд рублей дивидендов по акциям

ПАО «Нижнекамскнефтехим» выплатило 18,7 млрд рублей в виде дивидендов по всем акциям за 2021 год. Сообщение опубликовано на сервере раскрытия корпоративной информации.

— Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: на обыкновенные именные бездокументарные акции — 16 566 934 192 руб., — говорится в тексте.

Размер дивиденда, выплаченного на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию, составил 10,282 рубля.

Кроме того, ПАО «Нижнекамскнефтехим» выплатило 2,2 млрд рублей в виде дивидендов по привилегированным именным акциям. Размер дивиденда, выплаченного на одну привилегированную именную бездокументарную акцию, также составил 10,282 рубля.

— Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: привилегированные именные бездокументарные акции — 218 983 750 шт., — говорится в сообщении.

На прошлой неделе стало известно, что стоимость чистых активов ПАО «Нижнекамскнефтехим» (входит в СИБУР) превысила 317,3 млрд рублей.

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Татьяна Леухина