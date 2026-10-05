«Штаммы новые, иммунитета у нас к ним на сегодня нет»: в Татарстане начинается эпидсезон гриппа

В этом сезоне ожидается активность вируса H1N1, известного как свиной грипп

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане начали регистрировать случаи заболевания гриппом. Сейчас эпидсезон только начинается, поэтому список пока невелик, но он будет расти. Об этом предупредила замруководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина. «Штаммы новые, иммунитета у нас к ним на сегодня нет. Мы можем получить его только с помощью вакцинации», — подчеркнула она. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Нужно понимать, что это начало эпидсезона»

В Татарстане начали регистрировать случаи заболевания гриппом, но «пока их немного», заявила сегодня на пресс-конференции замруководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина. С 1 сентября зарегистрировано 15 случаев гриппа.

— Но нужно понимать, что это начало эпидсезона. Грипп все равно к нам придет, — подчеркнула Авдонина.

В этом сезоне ожидается активность вируса H1N1, известного как свиной грипп. Из 15 выявленных случаев в девяти речь идет именно о нем. Сезон будет аналогичен сезону 2024—2025 годов, отметила замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ.

Аналогичное мнение высказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов. По его словам, ожидается «фактически эпидемия 2024—2025 годов». Грипп H1N1 характеризуется молниеносным течением и более частым поражением легких. Соответственно, вызывает тяжелую форму пневмонии, предупредил эксперт.

В группе риска — лица старше 60 лет, беременные женщины, дети младших возрастов (вакцинацию начинают с шестимесячного возраста) и лица с хроническими заболеваниями.

— Я активно призываю: позаботьтесь о своих родителях, пожилых родственниках. Именно они — группа риска по заболеванию гриппом. Именно они попадают в стационары, — подчеркнул он и добавил: возможны и летальные исходы.



Мария Зверева / realnoevremya.ru

50% доз вакцин израсходовано

Прививка от гриппа в этом году обновленная и включает в себя штаммы вирусов гриппа A и B, добавила Любовь Авдонина.

— Штаммы новые, иммунитета у нас к ним на сегодня нет. Мы можем получить его только с помощью вакцинации, — отметила докладчица.

На данный момент привито порядка 452 тыс. человек — практически 50% полученных доз вакцины израсходовано. Меры профилактики тоже должны соблюдаться, добавила Авдонина. В частности, лицам старше 60 лет рекомендовали использовать маски при посещении мест скопления людей.



пресс-служба минздрава РТ

В Казани темп прироста заболеваемости — 13,2%

В Казани за последние две недели зарегистрировали почти 12,8 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Темп прироста заболеваемости — 13,2%. Такие данные на «деловом понедельнике» озвучил замминистра здравоохранения РТ, начальник Управления здравоохранения Казани Ильназ Ахмадиев.

По его словам, рост фиксируют за счет взрослого населения. При этом на 39-й неделе (21—27 сентября) отмечалось незначительное снижение заболеваемости, что может указывать на его замедление, но не на устойчивый спад.

Для достижения коллективного иммунитета в текущем эпидсезоне нужно привить от гриппа около 800 тыс. населения, в том числе 204,5 тыс. детей, добавил Ильназ Ахмадиев. На сегодня в медицинские организации поступило более 230 тыс. доз вакцины.



В целом по России ситуация по заболеваемости гриппом пока стабильная, сообщил РИА «Новости» директор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава Дмитрий Лиознов. По его словам, иммунитет после вакцинации формируется не менее 14 дней, поэтому следует планировать ее заранее и не откладывать.