ФРП поднял планку: лимит совместных займов вырастет до 300 млн рублей

Татарстан готовится к притоку крупных проектов — ИВФ РТ может провести докапитализацию, а бизнес защитит проекты в регионе

Фото: Сергей Козлов

Активность промышленных предприятий в регионах России снижается: рост числа заявок от бизнеса практически отсутствует, а количество одобренных проектов на уровне региональных фондов развития промышленности немного сократилось, заявили в Агентстве инвестиционного планирования и маркетинга. В результате ФРП объявил о решении повысить максимальный порог льготного займа по совместным с регионами программам до 300 млн рублей. Инвестиционно-венчурный фонд РТ как оператор ФРП готовится к притоку крупных проектов и не исключает возможности наращивания финансовых ресурсов.



Бизнесу придется «защищаться» в Казани

ФРП обновил правила софинансирования по совместным с региональными фондами программам поддержки предприятий. Изменения коснулись максимальной величины совместного займа, который может быть выдан ФРП и РФРП для тех, кто не подпадает под классические стандарты. Речь идет о проектах малого и среднего предпринимательства с бюджетом от 25 млн рублей, которые формируются для создания небольших производств в промышленных парках. Сам ФРП принимает заявки с бюджетом от 125 млн рублей, поэтому субъекты МСП часто оказывались за пределами системы поддержки федерального фонда.

— Наблюдательный совет Фонда развития промышленности (ФРП) принял решение увеличить с 200 до 300 млн рублей максимальную сумму займа по программам совместного финансирования с региональными фондами развития промышленности (РФРП), — сообщила пресс-служба фонда.

Проще говоря, предприниматели смогут получить по совместным займам до 300 млн рублей вместо 200 млн рублей по льготной ставке от 3—5%. Но и проходить первичную экспертизу проекта и его защиту придется в регионе, а уже потом в Москве. В Татарстане функцию регионального фонда промышленности выполняет Инвестиционно-венчурный фонд РТ.



взята с сайта ИВФ РТ

— Логика действий понятна: местному бизнесу расширили диапазон входа в региональные программы поддержки, — сообщил первый заместитель директора ИВФ Азат Фазулов. — Это значит, к нам станет больше поступать проектов, кому льготное финансирование необходимо больше, чем на 200 млн рублей. Эта мера направлена на увеличение региональной составляющей в проектах развития.

До этого проекты с подобными параметрами уходили в Москву, а инициаторы заключали прямое соглашение с ФРП. Теперь же решения будут приниматься на уровне региона, а роль регионального фонда при экспертизе проектов возрастет.

Льготные совместные займы предоставляются на финансирование проекта, отвечающего требованиям программы «Проекты развития с региональными фондами». Федеральный и региональный фонды делят финансирование в пропорции 90% (федеральные средства) на 10% (средства РФРП). При увеличении лимита «кредитное плечо» субъекта заметно увеличится: с 20 млн до 30 млн, если заемщик получит одобрение на максимальную сумму займа.

«Вместе быстрее»: предприятия берут больше взаймы

— Увеличение лимита по займам — решение, которого мы ожидали уже с 2024 года, — рассказали в пресс-службе ИВФ РТ. — Повышение лимита до 300 млн рублей особенно важно для предприятий, которые сохраняют инвестиционные планы и готовы запускать новые проекты. Увеличение доступного объема финансирования позволит поддерживать инициативы более крупного масштаба.

При этом стоимость заимствования у ФРП и совместного займа не отличается: базовая ставка — 5%, срок — до 5 лет. Механизм льготирования бизнеса в рамках совместных с ФРП программ достаточно раскручен. «Динамика привлечения займов в рамках совместного финансирования показывает востребованность данного инструмента, — рассказали в пресс-службе фонда. — В 2023 году было профинансировано четыре проекта на общую сумму 358,35 млн рублей. В 2024 году — уже восемь проектов на 1,48 млрд рублей. В 2025 году финансирование получили семь проектов на общую сумму 1,16 млрд рублей». Всего на 30 сентября 2026 года в республике профинансирован 31 проект (речь идет о сумме свыше 3,9 млрд рублей, — прим. авт.).

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Совместным займом по программе ФРП воспользовалась казанская компания «Анатомика», запустившая в этом году производство эндопротезов в Зеленодольске. При общей стоимости проекта в 460 млн рублей предприятие привлекло 180 млн рублей от самого ФРП, 20 млн рублей — ИВФ РТ. Тогда максимальный лимит составлял 200 млн рублей. Льготный заем был выдан по федерально-региональной программе «Комплектующие изделия». Инициаторы проекта не стали комментировать, почему они выбрали эту модель развития проекта. Но ранее основатель компании Альмир Михеев критиковал условия предоставления займов на одном из заседаний комитета в Госсовете РТ.

Условия предоставления займов по совместным с ФРП программам останутся прежними. 90% заимствования обеспечит ФРП, а 10% — региональный фонд промышленности. Ставка — до 5%, а срок предоставления — 5 лет. Совместное финансирование действует по программам «Проекты развития», «Комплектующие изделия», «Повышение производительности труда» и «Проекты лесной промышленности». Сумма займа по этим программам составляет от 20 до 300 млн рублей, из которых 90% предоставляет ФРП, а 10% — РФРП.

ИВФ проведет докапитализацию, если поступит шквал заявок на льготные займы

«Однако хватит ли собственных ресурсов? Может, потребуется докапитализация регионального фонда развития промышленности, рассматривается ли данный вопрос?» — поинтересовалось «Реальное время». «Несмотря на увеличение лимита до 300 млн, с 1 января сделки переходят в траншевый формат. С учетом этого в ближайшей перспективе мы планируем работать с текущей капитализацией. Но в случае увеличения спроса со стороны инициаторов проектов докапитализация может потребоваться», — ответили в фонде.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Правда, ИВФ работает в форме НКО и не имеет уставного капитала, поэтому докапитализация в классическом виде вряд ли возможна. По данным отчетности, собственный капитал ИВФ РТ вырос до 6,3 млрд рублей. Эти деньги фонд не раздает сразу, а вкладывает в наукоемкие и технологические проекты на условиях транша, а вырученные средства реинвестирует в новые проекты с ФРП. В последние два года Татарстан оказался в топе регионов как по количеству профинансированных проектов, так и по объему предоставленного финансирования.

— Это отражает высокий спрос предприятий республики на инструменты льготного финансирования и активную работу по привлечению средств на реализацию инвестиционных проектов. В целом по стране ФРП вместе с региональными фондами поддержал более 410 проектов на общую сумму 33 млрд рублей. Из них 26,5 млрд рублей предоставил федеральный фонд, а 6,5 млрд — региональные фонды, — рассказывал ранее глава ФРП Роман Петруца.

По его словам, региональные фонды развития промышленности (РФРП) работают в 88 субъектах РФ, реализуя как собственные, так и совместные с федеральным центром программы. Программы охватывают направления «Проекты развития», «Комплектующие изделия», «Повышение производительности труда» и «Проекты лесной промышленности». Наибольшим спросом пользуется программа «Проекты развития» — по ней одобрено почти 250 заявок. В отраслевом разрезе лидируют машиностроение (108 проектов), химическая промышленность (84) и металлообработка (76).

Заявок становится меньше, а требования — строже

Между тем количество заявок перестает расти и имеет тенденцию к понижению по стране, отмечают эксперты. «Когда мы проводили анализ, то увидели небольшое снижение одобренных проектов на уровне региональных ФРП», — говорит руководитель Агентства инвестиционного планирования и маркетинга Александр Анищенко.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По его мнению, замедление активности промпредприятий по совместным с регионами программам может быть связано с небольшим «чеком». «Заем от 50 до 150 млн рублей — пока это предел для региональных фондов», — отметил он. Плюс к этому наложилось ужесточение требований к видам деятельности, которые готовы поддерживать на федеральном уровне.

— Программа «Проекты развития» привязана к конкретным кодам ОКПД, и их перечень ограничен. Если в рамках этой программы появится возможность расширить список кодов на региональном уровне — это было бы позитивным шагом. Однако я не вижу острой необходимости в увеличении лимитов на региональном уровне. На мой взгляд, проще и экономически выгоднее привлечь 300 млн рублей через федеральные инструменты поддержки. Это надежнее и менее трудозатратно, — отметил Александр Анищенко.