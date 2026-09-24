Исследовательский чемоданчик, научные проекты и ток-шоу: в Татарстане начался новый сезон экопроекта

Под крылом «Татнефти» и образовательного проекта «Образ будущего» школьники изучают премудрости экологии и учатся снижать углеродный след

Фото: предоставлено ПАО "Татнефть"

Как связаны приготовление десерта, создание сайта и занятия конным спортом? Все эти привычные действия оставляют углеродный след, а значит, их можно исследовать, сравнивать и искать способы сделать его меньше. Именно этим в новом сезоне образовательного проекта «В поисках углеродного следа» займутся 750 восьмиклассников и 75 педагогов из восьми районов Татарстана. Этот проект уже в пятый раз начался по инициативе компании «Татнефть» и Всероссийского образовательного проекта «Образ будущего».

Экология не имеет готовых ответов

Проект предлагает школьникам посмотреть на экологию не как на набор правил, а как на исследовательскую задачу. Ребята разбираются, сколько ресурсов требуется для привычных действий, рассчитывают углеродный след разных вариантов и самостоятельно сравнивают результаты.

Углеродный след — это количество парниковых газов, связанное с деятельностью человека, продуктом, услугой, производством или событием. Чтобы научиться его оценивать, школьникам приходится применять знания сразу из нескольких предметных областей: математики, физики, химии, биологии, географии и информатики.

Главный инструмент проекта — специальный «исследовательский чемоданчик». В каждом наборе есть письмо от персонажа, карточки с заданиями, рабочее поле, фишки и тематические предметы. Исследование построено из 10 последовательных шагов и включает 20 расчетов углеродного следа.

предоставлено ПАО "Татнефть"

На игровом поле представлены десять обычных жизненных ситуаций. Для каждой предлагаются два варианта действий. Например, школьники могут сравнить использование обычной поролоновой губки и многоразовой силиконовой. Благодаря этому привычные решения превращаются в конкретные расчеты, а экологические последствия становятся предметом собственного исследования.

«За пять лет проект «В поисках углеродного следа» стал гораздо больше, чем отдельное образовательное исследование. Вокруг него сформировалось сообщество детей и педагогов, которым действительно интересно разбираться в том, как устроен мир и как наши повседневные решения отражаются на окружающей среде. Для нас важно, что ребенок здесь не получает готовый ответ, он сам ищет его, считает, сравнивает и делает вывод», — отмечает директор БФ «Татнефть» Эльмира Газизова.

Что общего у нейросетей, десерта и лошадей

За пять лет проект заметно расширился: разработано 30 типов исследовательских чемоданчиков, школьникам передано около 6 500 комплектов. После занятий работа с набором не обязательно заканчивается. Чемоданчик можно взять домой и продолжить исследование вместе с родителями или друзьями.

Каждый сезон темы меняются. Их выбирают с учетом интересов самих школьников: ребята предлагают идеи, а педагоги, методисты, ученые, экологи и художники превращают их в исследовательские истории. В наборах появляются и авторские экопредметы из переработанных материалов — еще один способ показать школьникам, как вторсырье может получать новую жизнь.

предоставлено ПАО "Татнефть"

Презентация пятого сезона прошла в атриуме альметьевского лицея №1 имени М.К. Тагирова. Здесь собрали чемоданчики всех предыдущих сезонов, а на большом экране рядом с новыми героями появились персонажи прошлых лет. Так участники смогли увидеть, как менялся и развивался проект.

В новом сезоне исследовательские истории посвящены сразу трем темам: созданию сайта об экологии, приготовлению десерта и конному спорту. За каждой из них скрываются вполне конкретные вопросы. Как использование интернета и нейросетей влияет на углеродный след? Как выбор продуктов и способ приготовления еды отражаются на нем? Что происходит с углеродным следом, когда речь идет об уходе за лошадьми и поездках на соревнования?

«Главная цель проекта — экологическое просвещение и формирование у детей осознанного отношения к потреблению ресурсов. На простых бытовых примерах они учатся понимать, что повседневная жизнь оставляет определенный углеродный след и его можно минимизировать», — отмечает руководитель программы поддержки и развития образования «Одаренные дети» Дмитрий Несмин.

Проект не сводится только к теории. Школьники должны пройти весь путь самостоятельно — от предположения и выбора гипотезы до расчета и вывода.

Учиться можно не только за партой

Перед началом нового сезона в исследовании приняли участие и педагоги. Они проверили механику и понятность материалов, а также прошли методический семинар. Для учителей это стало возможностью заранее познакомиться с инструментами, которые предстоит использовать школьникам.

«Обучающее исследование — это уникальный методический комплекс, совмещающий художественные истории и точные расчеты. Чемоданчики формируют у детей новый взгляд на экологию с упором на логику и критическое мышление. Мне нравится, что нам удалось создать полноценный оригинальный продукт, и дети становятся его обладателями благодаря «Татнефти», — комментирует руководитель Всероссийского образовательного проекта «Образ будущего» Айгюль Шадрина.

предоставлено ПАО "Татнефть"

Учитель физики бавлинской школы №5 Диляра Романова отмечает практический формат исследования:

«Мне нравится, что здесь учащиеся не просто читают информацию или слушают лекцию, они могут «потрогать» чемоданчик, погрузиться в игровой мир с пользой для себя. После исследования мы обсуждаем полученные знания на уроках, делимся со всеми учениками этой информацией».

Исследователи становятся авторами

Одними из первых новый сезон начали школьники Альметьевского района. Для них привычные бытовые ситуации стали материалом для расчетов.

Ученик 8-го класса лицея № 2 Юрий Портнов исследовал тему, связанную с информатикой:

«Было интересно разбираться, какие решения позволяют уменьшить углеродный след. И мне очень понравилось это обучающее исследование — я научился рассчитывать углеродный след самостоятельно».

Ученица 8-го класса школы «Адымнар» Ильвина Идиятулина работала с темой приготовления десерта. Исследование показало ей, что экологические последствия могут зависеть даже от того, сколько продуктов человек покупает:

«Я выбирала продукты по рецепту, а не брала с запасом. Если их не использовать, они могут испортиться — и тогда углеродный след будет больше».

В пятом сезоне вместе с альметьевскими школьниками участвуют ребята из Азнакаевского, Лениногорского, Черемшанского, Бугульминского, Сармановского, Бавлинского и Ютазинского районов Татарстана.

предоставлено ПАО "Татнефть"

Для всех участников логика остается общей: предположить, рассчитать, сопоставить результаты и сделать собственный вывод. Следующим этапом станет школьная конференция, которая пройдет 12 ноября в формате научного ток-шоу. Участники представят свои расчеты и выводы.

У победителей появится возможность продолжить работу уже в другой роли: они смогут стать авторами и принять участие в создании исследовательских чемоданчиков следующего сезона. Кроме того, впервые в рамках проекта пройдет детский конкурс. Его участникам предстоит разработать формулы для вычисления углеродного следа различных действий.

Так образовательное исследование постепенно выходит за пределы одного занятия: школьники сначала осваивают готовый инструмент, затем применяют его к собственным задачам, а лучшие участники получают возможность участвовать в создании новых материалов.

Пятый сезон — продолжение большой работы

Нынешний сезон стал уже пятым для проекта «В поисках углеродного следа». За это время в нем приняли участие около 7 тыс. школьников и более 500 учителей из 73 населенных пунктов Татарстана. Трансляции школьной конференции посмотрели более 18 тыс. человек по всей России.

Теперь к исследованию подключаются еще 750 восьмиклассников и 75 педагогов из восьми районов республики.

предоставлено ПАО "Татнефть"

Задача проекта остается прежней: показать школьникам на конкретных и понятных примерах, что экологические последствия возникают не где-то далеко, а в том числе в самых обычных действиях. А значит, разобраться в них можно самостоятельно — если научиться считать, сравнивать и делать выводы.

Именно такой подход превращает разговор об экологии из абстрактной темы в практический навык, который школьник может применять уже сегодня.

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