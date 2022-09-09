Общественный совет «Нижнекамскнефтехима» погрузился в культуру безопасности предприятия

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

На территории «Нижнекамскнефтехима» состоялось второе заседание созданного в апреле Общественного совета предприятия. В ходе новой встречи был раскрыт широкий круг тем, напрямую связывающих предприятие и город.



Для погружения в ключевые принципы и инструменты устойчивого развития предприятия представители общественности посетили производственную площадку. Здесь они вживую увидели процесс проведения планового остановочного ремонта завода по производству стирола и полиэфирных смол (СПС), который проводится для обеспечения его стабильной работы и повышения эффективности, а также масштабную работу по демонтажу устаревших производств, выведенных из эксплуатации с целью очистки территории для реализации новых инвестиционных проектов, повышения экологичности, безопасности и эстетического вида предприятия.



Пожелание по раскрытию этих тем общественники выразили на первом заседании.



После экскурсии на производство состоялась рабочая встреча, которую провели управляющий директор — член правления СИБУРа, генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Игорь Климов и Рамиль Муллин. Они отметили важность формирования общественного совета, который будет являться эффективной площадкой для прямого диалога горожан и предприятия, обсуждения всех интересующих общественность вопросов, принятия совместных решений.



— Выбранные участниками совета ключевые темы нашей встречи — это и главные фокусы всей нашей компании и «Нижнекамскнефтехима». Безопасность без компромиссов, минимизация воздействия на экологию, эффективность производственных процессов — главные темы и цели номер один внутри СИБУРа. Мы хотим быть максимально прозрачными и понятными для горожан, напрямую и на живых примерах рассказывать о нашей деятельности: фокусах работы, программах, которые уже реализовываем и собираемся воплощать. Уверен, здесь мы будем обсуждать и принимать решения, которые будут улучшать жизнь горожан, — отметил Игорь Климов.



Рамиль Муллин попросил нефтехимиков чаще информировать горожан о всех результатах работы и ключевых процессах: в области охраны труда и экологии, модернизации производств, остановочных ремонтах, социальных и образовательных программах предприятия — ключевых темах, волнующих нижнекамцев. «Проведение специальных работ, например ремонта на предприятии, который не виден горожанам, всегда вызывает много домыслов у людей. Особенно горение факела, продукты его горения. А прозрачность и открытость в этих вопросах снимет тревогу горожан», — отметил он.



Ключевые принципы охраны труда и защиты окружающей среды при проведении плановых остановочных ремонтов представили профильные руководители «Нижнекамскнефтехима». К ним относятся заблаговременное планирование, учет и митигация всех возможных рисков, использование современных цифровых инструментов. В ходе ремонта ведется ежедневный контроль за состоянием атмосферного воздуха и промышленных стоков. Показания пяти стационарных постов системы мониторинга передаются в онлайн-режиме в Министерство экологии и природных ресурсов РТ.



— Ключевая цель этого процесса — повышение эффективности производства через постоянное обновление технологий, отдельных элементов, замену технологически и экологически устаревших решений современными, внедрение цифровых инструментов. Вместе с реализацией новых инвестиционных проектов они перечеркивают формальный возраст предприятия — 55 лет, в чем вы сами могли сегодня убедиться, — сказал Игорь Климов.



На встрече также зашла речь о передаче городу трех спортивных и одного инфраструктурного объектов, а также о реализации нижнекамских проектов «Формулы хороших дел».



Завершилось заседание избранием председателя Общественного совета. Им стал заведующий кафедрой нефтехимического синтеза НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ» Рушан Агзамов.



— «Нижнекамскнефтехим» сегодня абсолютно открытый для общественности, это очень приятно. Показательной была экскурсия, интересно было посмотреть на промышленные объекты, демонтаж старых установок. Я считаю, что это был беспрецедентный разговор, — подытожил встречу Рушан Агзамов.



Заседания общественного совета «Нижнекамскнефтехима» будут проходить раз в квартал. Он создан с целью информирования жителей города и района о деятельности предприятия в области экологии, промышленной безопасности, инвестиционной деятельности, кадровой и благотворительной политики. Его постоянными участниками являются 20 человек, представляющих различные социальные объединения Нижнекамска, сформированные в том числе по принципу свободного самовыдвижения участников.



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