СИБУР выдвинул в совет директоров «Нижнекамскнефтехима» двух новых кандидатов

Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» предложил акционерам для голосования на годовом собрании 10 кандидатов в новый состав совета. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании.

В состав совета номинированы два новых кандидата: член правления ПАО «СИБУР Холдинг» Сергей Лукичев и исполнительный директор ООО «СИБУР» Василий Номоконов.

В список вошли восемь действующих членов совета директоров: директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ПАО «СИБУР Холдинг» Анас Гайнуллин, заместитель генерального директора АО «СИБУР РТ» по экономике и финансам Сергей Гринько, гендиректор ООО «СИБУР» Михаил Карисалов, управляющий директор по эффективности производства ООО «СИБУР» и будущий генеральный директор НКНХ Игорь Климов, исполнительный директор по логистике ООО «СИБУР» Олег Макаров, управляющий директор дирекции пластиков, эластомеров и органического синтеза ООО «СИБУР» Александр Петров, генеральный директор АО «Сетевая компания» Ильшат Фардиев и управляющий директор дирекции синтетических каучуков ООО «СИБУР» Тимур Шигабутдинов.

На прошлой неделе стало известно, что совет директоров «Нижнекамскнефтехима» рассмотрит вопрос о назначении новым генеральным директором предприятия Игоря Климова. Главу НКНХ Айрата Сафина предложено назначить гендиректором «Казаньоргсинтеза».



Татьяна Леухина